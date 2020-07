La historia jamás contada

El conflicto por el agua llegó a su máximo punto. Los productores agrícolas marcharon rumbo a la presa resguarda por unas fuerzas armadas que deberían servir para defender al pueblo pero estaban ahí para hacer cumplir celosamente los acuerdos de 1944. El gobierno de Estados Unidos está presto para tomar represalias si no se cumplen los acuerdos respecto a las entregas de agua. Al menos eso temerosamente dicen por ahí…

Pero los defensores del agua se toparon frente a frente nada más y nada menos que con el mismísimo gobernador del estado acompañado del fiscal general, del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, del presidente del Congreso local, diputados federales y locales, senadores de la república, alcaldes, presidentes de los partidos políticos, periodistas, líderes sindicales, empresariales y de opinión y fuerzas vivas diversas.

Junto con los agricultores, se apersonaron ante la Guardia Nacional. El titular del Poder Ejecutivo estatal les solicitó amablemente se retiraran. Le espetó el compromiso del presidente de que jamás las fuerzas armadas se utilizarían para reprimir al pueblo. Les recordó las palabras de Guillermo Prieto al defender al Benemérito de las Américas con su famosa frase “¡levanten esas armas! ¡levanten esas armas! Ustedes son unos valientes, y los valientes no asesinan”. El castrense dijo que él sólo acataba órdenes. Los funcionarios de CONAGUA lo secundaron. Pero el agua es de Chihuahua y de los chihuahuenses contra argumentó. A los habitantes de estas regiones se les llama “vencedores del desierto” porque utilizan los recursos de las presas para someter la sequía que nos agobia. Debemos abandonar el uso de la fuerza y entablar diálogos constructivos. Nada mejor que la negociación anteponiendo el interés de los mexicanos.

El militar se mantuvo en lo único que saben hacer: obedecer. Entonces el gobernador dijo que si era necesario llegar a las últimas consecuencias para defender a los chihuahuenses lo haría. Que en su momento llamaría al pueblo a manifestarse y en última instancia a los elementos de la fiscalía estatal, a las policías municipales, a la policía vial y a todo aquel que estuviese dispuesto a otorgar su apoyo. En su alocución les hizo saber que sobre la legalidad está la justicia y que si debían existir víctimas por la defensa del territorio estatal él se ofrecía para ser el primero.

Recordó que, como cualquier acuerdo, el de Tratado de Aguas del 44 debe efectivamente ser cumplido pero que nadie está obligado a lo imposible. Que secar total o parcialmente la región no es opción. Que la soberanía de la República es esencial y que en todo caso también debería emplearse la vía diplomática y hacerle saber a los vecinos que si bien no nos oponemos a cumplir los compromisos no es letra inamovible y es posible establecer nuevas cuotas de entrega.

“Para Chihuahua una gota de agua es invaluable. Y juntos, gobierno, pueblo, justicia y razón, solicitaremos al gobierno federal represente cabalmente al pueblo del Estado Grande. Y respaldar cualquier decisión que se tome en beneficio de México. Y no temer de represalias arancelarias ni de cualquier otro tipo. Si llega a haberlas, los mexicanos no estamos imposibilitados para hacer lo propio y lo digo claramente, no estamos mancos”. (Y esta es una historia jamás contada porque nunca ocurrió).

Mi álter ego reflexiona: ¿Para qué estudiar? ¿Para qué ir a universidades extranjeras si ahí enseñan cómo hacerle daño a México? así pues ¡Muera la ciencia, la tecnología, las humanidades, las artes que tantos males traen a nuestro país! ¡Viva la bendita ignorancia que nos hará honestos y felices!