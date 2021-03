La historia, la memoria

La dignidad tiene un alto precio y quien es digno no acepta jamás rebajas.

Antecedentes del DÍA DE LA MUJER

Los antecedentes históricos al elegir el 8 de marzo como Día de la Mujer se atribuyen a dos hechos importantes, ambos ocurridos en Nueva York. El primero fue una gran marcha de trabajadoras de la industria textil en 1857. Miles de mujeres marcharon sobre los barrios adinerados de Nueva York en protesta por las miserables condiciones de las trabajadoras. Buscando reducir sus jornadas de trabajo evitar que les impidiesen en su trabajo amamantar a sus bebés y el rechazo al trabajo infantil.

Algunas fuentes dicen que salieron a marchar en contra de los bajos salarios, ellas recibían la mitad a lo que percibían los hombres por la misma tarea. Esa jornada terminó con la sangrienta cifra de 120 mujeres muertas a raíz de la brutalidad con la que la policía dispersó la marcha.

El segundo desastre -porque así hay que llamarle sin ambages- fue el incendio en la fábrica de confección Triangle Shirtwaist, barrio de Manhattan, 25 de marzo de 1911. El incendio provocó la muerte de 146 personas, sobre todo mujeres, y 71 heridos. La mayoría de las trabajadoras fallecidas eran mujeres recién emigradas de Europa del Este e Italia, de entre 14 y 23 años de edad.1o llevó a que dos años después, las trabajadoras fundaran el primer sindicato femenino. Se atribuye la masacre a la decisión de los dueños de la factoría de encerrar a las mujeres bajo candado -mientras laboraban- para evitar supuestos robos, fue la tragedia que da causa a que marzo sea llamado el mes de la mujer.

En consecuencia durante este mes podremos tratar el tema más allá de lo sucedido en la plaza del Zócalo de la Ciudad de México el pasado 8 de marzo reciente, sobre lo cual sólo quiero decir tres cosas.

Desde que iniciaron en la década de los 90 del siglo pasado (suena lejos pero aquí está) a ser parte de nuestra nefasta cotidianeidad los asesinatos de mujeres con los caso de las llamadas " Muertas de Juárez" que en 1998 eran aproximadamente 120 y hoy son miles que siembran no solo México sino América Latina toda, como si alguien aún no se quien tuviese una franca intención de dañar a los pueblos de nuestras tierras. Esto y cualquier agravio contra las mujeres es no solo inaceptable, sino digno de ser combatido.

Es obligado en este escenario la lucha por la defensa de las mujeres contra la violencia.

Es inaceptable que sea la violencia el arma que se esgrima por algunas personas y nótese que no digo mujeres, sino personas que hicieron gala de ella de manera extrema al asediar literalmente Palacio Nacional con fuego, martillos y demás instrumentos, creo que desde dentro de Palacio es necesario también entender que este movimiento en lo genuino que tiene, que es evitar la violencia contra las mujeres es una ola que avanzará y llegara su dimensión histórica que le corresponde, me refiero a igualdad de derechos laborales, respeto y dignidad esencialmente.

No se vale a mi parecer que sea usado en la coyuntura de lucha de facciones que sabemos bien se vive entre los que tripulan de alguna manera el movimiento al ver fallidas estrategias conos del llamado "Jefe Diego" comentada en este espacio una semana antes y otras como las del golpeo mediático con la Auditoría Superior de la Federación una semana antes o las que parezcan en esta semana.

La Lucha de los derechos por la no violencia, dignidad y respeto a las mujeres trasciende este momento y esa fecha y será de largo aliento así que cada cual tome su posición para la jornada.

LA TERCA MEMORIA

Y hablando de posiciones quiero trae al recuerdo una caso que hace un año traje aquí y no ha sido y es el respeto a tres compañeros que no han tenido solución a su problemática en la sede UPN de Nuevo Casas Grandes en dónde se desaparecieron 30 millones de escuelas al cien para la edificación de infraestructura diversa dejados por al administracion de César Duarte 2015/16 fueron asignados y está por cerrar la administracion de Javier Corral faltan 5 meses y no aparecen.

Con todo este cumulo de sucesos que muestran el acoso laboral al que hemos sido sometidos, apelamos a lo establecido en la citada norma 035 emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para mostrar el incumplimiento de las obligaciones como lo que se refiere al liderazgo negativo en el trabajo que señala al tipo de relación que se establece entre un representante y su subordinado donde se registra que se acosa cuando sólo se actúa en base a sanciones y amenazas negando e invisibilizando el reconocimiento y retroalimentación del desempeño.

... Aprovechamos para exigir se transparente el uso de dispositivos que la propia institución tiene como es el reloj checador y las cámaras para determinar quién se ausenta o falta a su trabajo y quiénes no, a fin de determinar dónde se encuentran realmente las verdaderas violaciones a las leyes laborales y reglamentos que tiene la institución.

Sabemos que ...en un semestre... una compañera de trabajo faltó 42 veces según el reloj checador; otra registró 19 faltas en tanto que el otro compañero de trabajo que sólo cumplía labores los fines de semana, faltó más del cincuenta por ciento de los días que debía haber laborado. No sobra decir que los tres son miembros del personal de base plenamente afines a la Mtra. Ernestina González Holguín, por lo que no consideró que fueran acreedores de una amonestación siquiera, menos una sanción como es el caso de nosotros los quejosos.

Por otro lado, exigimos saber el procedimiento que se siguió con el administrativo del Campus quien acudió al mismo evento cívico (por el cual los firmantes recibieron sanción) en sus horas de trabajo.

En espera de que cese el acoso laboral que estamos sufriendo los abajo firmantes, es por tal motivo que presentamos esta queja, solicitando que se lleve a cabo la investigación correspondiente, se restituya el recurso, así como condiciones de trabajo adecuadas, en donde se aplique de forma equitativa el reglamento, permitiendo realizar las labores de docencia en un ambiente laboral sano, toda vez que las acciones que realiza la Directora Mtra. Ernestina González Holguín son avaladas por el Rector Pedro Rubio Molina, quienes no escucharon nuestras explicaciones y sólo aplicaron la sanción referida.

Atentamente

Asesores académicos del Campus UPNECH-NCG

Dra. Norma L. Rodríguez Vázquez Mtra. María Lorena Domínguez Morales

Mtro. Juan C. Durán Arrieta"

COLOFÓN

Me sumo tambien al boicot sugerido por los grupos ambientalistas de Chihuahua, en contra de las gasolineras Carvél por su abuso al pretender instalarse en un espacio público como lo es el parque el platanito haciendo con ello un negocio privado, no al despojo.