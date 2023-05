La hormiga atómica, ¡no! la estudiosa

Una joven hormiga vio un bolígrafo escribiendo en un papel, fue donde estaba otra hormiga y le dijo: la pluma es un gran artesano lo vi con mis ojos, dibujó hojas de una rosa. La otra hormiga dudo y dijo: no es el bolígrafo el artesano, es el dedo. Una hormiga más interfirió y dijo: no es el bolígrafo o el dedo, es el brazo. Una hormiga vieja no pudo contenerse, mientras escuchaba a las tres hormigas jóvenes, y dijo: no intentes entender este talento por su apariencia. No se puede hacer con los brazos o los dedos el poder. Éstos se rinden ante una muerte temporal cuando las creaturas se duermen, pero la mente siempre vive; relato parafraseado de la serie turca Kurulus Osman.

Cuando éramos niños, la mayoría no teníamos ideas propias, las pocas que poseíamos eran generalmente de nuestros padres, maestros, o comunicólogos de la esquina; sobre algunas de esas ideas muchas veces nos atrevíamos afirmar “lo dijo mi papá, mi mamá, mi maestra”; eso era ley, contra aquello no había prueba en contrario, era nuestro argumento de defensa. ¡Oh sorpresa! ahora todo ha cambiado, con una “serenidad majestuosa” y “sabiduría” emites juicios contra los maestros, tus papás y todo aquel que se atraviese, seguramente no dejas mono con cabeza, en un dos por tres con dedo flamígero valoras su capacidad y preparación.

Es bueno tener ideas propias y darlas a conocer, más para hacerlo hay que tener un conocimiento sólido que nos permita decir esto es tal cosa, aquello es tal otra. El Doctor Samuel Vargas Montoya, sobre este problema del conocimiento, nos dice que “el punto céntrico es determinar si la mente es capaz de llegar al conocimiento de la verdad”.

En la colaboración pasada comenté que, si bien el nivel de estudios, no es el fin último de las personas, sí es un medio que ayuda a su realización personal y social. Esta es una realidad que vemos reflejada en todos los países, México no es la excepción, la evidencia lo prueba, quienes tienen bachillerato y licenciatura al menos, actualmente cuentan con una ocupación o empleo mejor que aquellos que sólo terminaron la primaria y secundaria.

En la encuesta de Instituto Nacional de Estadística y Geografía conocido como INEGI[1], observamos que, en la distribución porcentual de la población ocupada según el nivel de instrucción, nacional, sobresale aquella que cuenta con estudios de bachillerato y licenciatura en el mes de marzo año 2021 con un 40.74%, en 2022 en el mismo mes con un 42.44% y en el referido mes en el año 2023 con un 43.69. En el mismo periodo están las personas con secundaria en un rango del 33%, con primaria terminada en porcentaje de ocupación del 16%, finalmente están las personas con primaria incompleta en un 9.55%.

Una mente productiva, la fuerza moral y el mejoramiento de la posición social se elevan a medida que imprimimos en nosotros una disciplina en el estudio, en la formación de hábitos buenos, aumenta nuestra alegría por la vida y la fuerza creadora e innovadora. En esto consiste precisamente el ejercicio de la profesión en la “aplicación ordenada y racional de parte de la actividad del hombre al conseguimiento de cualquiera de los fines de la vida humana”[2], decimos racional porque la profesión mira a un fin determinado de los fundamentales en el hombre.

Ojalá, si aún no lo eres, llegues a ser una persona cultivada, capaz de emitir un juicio recto, de apreciar a las personas en justicia, de expresar tus propias ideas de manera personal y no las de otros. Pues como bien escribieron una alumna y un alumno, a propósito de una conferencia que debieron dar frente al grupo: “tenemos el deber ético de trascender el conocimiento”, agrego: el conocimiento recto y verdadero, no vaya ser que luego andemos afirmando el error como las tres hormigas del relato inicial.

[1] INEGI. https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/default.html?nc=616&idrt=18&opc=t.

[2] Peinador, A. TRATADO DE MORAL PROFESIONAL. (1968). Editorial BAC. Madrid.

Jesús Guerrero

Académico.