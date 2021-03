La importancia de la lógica en el proceso penal

“El ejercicio profesional de la abogacía se inscribe en el papel pautado de la lógica” (Germán Cisneros)

Este axioma debiera permear en cualquier institución y/o personas de los ámbitos de procuración y administración de justicia; es la esencia misma del derecho; sin lógica no hay orden en los pensamientos, en las actuaciones o en las determinaciones.

La lógica es un método o razonamiento en el que las ideas o la sucesión de los hechos se manifiestan o se desarrollan de forma coherente y sin que haya contradicción entre ellas.

No en balde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 20 apartado A fracción II) y el Código Nacional de Procedimientos Penales (artículos 259, 265, 359 y 402), consideran a la lógica como el puntal de todo el procedimiento, pues éste sólo es válido, únicamente en la medida en que los datos de prueba y/o pruebas estén estructurados y sean valorados de tal manera que cumplan con los principios de la lógica, particularmente de la lógica formal.

Como un repaso a nuestras ya lejanas clases de lógica (que debieran ser fomentadas en las universidades y ámbitos de procuración y administración de justicia), recordaré los principios lógicos o reglas de la lógica: Identidad, no contradicción, razón suficiente, tercero excluido (y una más, propia del derecho, la causalidad jurídica).

El principio de identidad nos dice que A = A: los pensamientos son idénticos entre sí, si poseen la misma extensión; todo pensamiento enunciado es idéntico a sí mismo, si su extensión permanece invariable.

Es decir, si no tenemos pescado no hay caldo de pescado, así de sencillo, así de fácil.

Si aplicamos este principio en materia penal significa que para que exista “algo” que tenga características de un delito, debe contener las características que conforman un delito; para que a un persona se le impute un delito deben aparecer circunstancias de tiempo, modo y lugar de su participación; si no existen esas características o esas circunstancias, entonces no habrá hecho con características de delito ni se le puede imputar a una persona su comisión; así, si no hay apoderamiento, no hay robo; si no hay dictamen pericial en química, no hay narcótico; si no hay pérdida de la vida, no hay homicidio; si no hay engaño o lucro no hay fraude, y un largo etcétera.

En materia civil diríamos que si no se dan por ejemplo, los elementos esenciales de la prescripción adquisitiva: posesión, inscripción en el Registro Público de esa propiedad e identidad del inmueble, la prescripción positiva no existe.

En materia laboral, si no hay relación de trabajo, no puede haber despido.

El principio de no contradicción nos dice que ninguna proposición puede ser falsa y verdadera al mismo tiempo, expresa la necesidad de no contradecirse. Lo que primeramente exige la lógica a cualquier pensamiento es la ausencia de contradicciones internas, o mejor, la positiva coherencia en sus asertos.

En otras palabras, el Ministerio Público no puedo formular una imputación si carece de sustancia; sería una contradicción: “vengo a formularte una imputación pero no tengo nada para hacerlo”.

El principio de razón suficiente (formulado por Leibniz), significa que para considerar una proposición es completamente cierta, ha de ser demostrada, es decir, han de conocerse o tener suficientes fundamentos en virtud de los cuales dicha proposición se tiene por verdadera.

Esto quiere decir que para imputarle a alguien la comisión de un hecho con características de delito, se deben tener fundamentos suficientes para hacerlo; si se me acusa de lesiones y no se aportan elementos suficientes para acreditar que se ocasionó un daño en la salud (física o mental) de quien se dice víctima, entonces, no hay lesiones.

De aceptar un juez tal despropósito (por el sólo dicho del representante social), estaría faltando a las reglas lógicas de identidad y razón suficiente, así de sencillo. En esas circunstancias, en un juicio oral, durante el contrainterrogatorio, cualquier defensor medianamente preparado, echaría abajo la teoría del caso del Ministerio Público, con el consecuente gasto exorbitante que significa un proceso que concluye en dos o tres años en sentencia absolutoria, dinero, pues, tirado a la basura por la Fiscalía.

Finalmente el principio lógico de tercero excluido (popularizado por Aristóteles) señala que no hay medio entre dos proposiciones contradictorias: o está o no está embarazada; o la sentencia es absolutoria o condenatoria (en un mismo resolutivo); o tengo o no tengo elementos para imputarte un delito; no puedo ir a que el Poder Judicial me corrija la plana.

Pues bien, sirva ese brevísimo recordatorio para ver cómo funciona la lógica en el derecho procesal

Según ha trascendido mediáticamente, el defensor de CAMPOS GALVÁN solicitó al Ministerio Público que decretara el NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL por la causal prevista en el artículo 327 fracción V del Código Nacional de Procedimientos Penales, que desde luego, le fue negado. El argumento central del defensor es que el Ministerio Público dijo durante una audiencia ante un Juez de Control que “…no hay en el expediente recibos originales cuya suscripción se le atribuye a la imputada…”; bajo esta clarísima causal (ético-lógica), el Ministerio Público debe desistir de la acción penal, si se precia de conocer el alcance de las reglas de la lógica y los derechos fundamentales a los que la propia Constitución lo constriñe.

Si el Ministerio Público lleva en esas condiciones ante el Tribunal a la imputada, estaría violentando todas las reglas de la lógica formal, particularmente las de IDENTIDAD y RAZÓN SUFICIENTE: Vengo a imputarte un delito pero no tengo con qué acreditarlo. En otras circunstancias, el Poder Judicial pudiera pasar por alto esta situación y suplir la deficiencia de la imputación, pero me parece que ya no son esos tiempos, ya el Poder Judicial está tomando conciencia de ir separando con firmeza la cuestión jurídica de las venganzas personales.

Este asunto entra también en el campo de la deontología, es decir, el comportamiento ético que debiera guiar la conducta del Ministerio Público en todas sus actuaciones; no puede decirse ignorante de este deber, las oficinas de Gobierno están plagadas de un código de buenos deseos que mandó colgar el gobernador; así que, sólo tienen que leerlos y cumplirlos, o en su defecto, leer el Código de Ética para el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua.

Al negarse el sobreseimiento, se está abriendo nuevamente la puerta del derecho, esto es así porque la negativa del Ministerio Público de decretar el no ejercicio de la acción penal, resulta inapelable por disposición del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; así, que, muy a pesar de las críticas sin fundamento que se hagan al respecto, está expedito el derecho de la defensa de interponer una nueva demanda de juicio de amparo.

Finalizo mi participación con un simplísimo silogismo (razonamiento deductivo) que me recuerdan mis primeras clases de argumentación en la Universidad hace ya treinta y tantos años.

PREMISA MAYOR: El derecho: El artículo 16 constitucional dota de seguridad jurídica a las determinaciones de toda autoridad y los diversos 255 y 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevén el sobreseimiento si no existen elementos para acusar.

PREMISA MENOR: Lo hechos: Un agente del Ministerio dijo públicamente y ante un Juez de Control que “… no hay en el expediente recibos originales cuya suscripción se le atribuye a la imputada…”

CONCLUSIÓN: Se debe extinguir la acción penal por falta de elementos para fundar una acusación.

Reitero: “El ejercicio profesional de la abogacía se inscribe en el papel pautado de la lógica.