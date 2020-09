La importante Compañía Cervecera de Chihuahua

/ Chihuahua a partir de 1899 empezaría en funciones la Compañía Cervecera de Chihuahua S.A. (Archivo Histórico de Chihuahua). / Máquina de pasteurizado y llenado de las botellas con la deliciosa cerveza Cruz Blanca y Austriaca. / La compañía en su frente por la avenida Juárez (Archivo Histórico de Chihuahua).

Una de las compañías de gran trascendencia en la vida económica y urbana de la ciudad y el estado de Chihuahua, fue sin duda la Compañía Cervecera “Cruz Blanca” S.A., que durante el tiempo que estuvo vigente fue una especie de atracción e imán para los grandes y expertos bebedores, así como los más exigentes paladares tanto nacionales como extranjeros, ya que los visitantes a esta tierra chihuahuense, siempre tenían presentes en sus comidas, fiestas y reuniones, el disfrutar de las cervezas que se producían localmente, entre las que se contaba la misma Cruz Blanca y la Austriaca que por décadas, apagaron la sed de muchos parroquianos en la ciudad y fuera de esta.

La Compañía Cervecera de Chihuahua, S.A., se encontraba ubicada en la avenida Juárez al este de la ciudad de Chihuahua frente a lo que fue la antigua fábrica de ropa “La Paz” y cuyo propietario, sería el prominente empresario don Federico Sisniega; así mismo, se encontraba a tan solo 300 metros de lo que un día fuera la antigua estación del Ferrocarril Central Mexicano, cuyas vías alimentadoras le servían a la cervecera para el movimiento de mercancías y productos hacia varios puntos del estado y el país. Además, los empresarios del ramo cervecero en Monterrey, Nuevo León, empezarían a buscar soluciones para poder fabricar en aquella ciudad, botellas de buena calidad, pero ellos no eran los únicos que estaba buscando dar solución a dicho problema, pues la Cervecería Chihuahua competidora en el mercado cervecero de la región en el norte del país con la Cervecería Cuauhtémoc, investigaron la forma de producir botellas y prescindir del soplado manual. Esta prometedora compañía se empezaría a construir en el invierno de 1896 cuando la ciudad contaba con tan solo 10 mil habitantes, específicamente el 8 de febrero por empresarios y capitales chihuahuenses por un monto inicial de 250 mil pesos que años más tarde, se trasformarían en un millón, aportados por prominentes empresarios como los señores Juan Terrazas, John Brittingham y Enrique C. Creel, José María Sánchez, Víctor Héctor, Federico Sisniega y algunos otros, cuando estaba como gobernador del estado el coronel Miguel Ahumada.

Lo interesante de este proyecto es que se tomaría como base los planos de las mejores y más modernas cerveceras de América que tenían que ver con el buen gusto. A partir de estos planes, se fueron construyendo los diferentes departamentos que conformarían el gran complejo cervecero que para el año de 1899 quedaría concluida, abarcando una superficie de más de 9 mil metros cuadrados. Junto a esta industria que apuntaba ser prometedora y prospera, se habían instalado en la ciudad de Chihuahua otras también de gran importancia como la Compañía Industrial Harinera, la Industria Mexicana y otras que se habían asentado gracias al desarrollo que se estaba presentando en la época del presidente don Porfirio Díaz Mori.

El estado y específicamente la ciudad de Chihuahua, estaban viviendo una época de bonanza ya que tanto su industria y su población, estaban sufriendo un constante crecimiento aunque con algunas desventajas que se estaban presentando, como la escases de fuentes de empleo que significó que no existiera personal altamente capacitado para algunas funciones, pero ya cuando se iniciaban las operaciones en la Compañía Cervecera en 1899, las formas de trabajo empezarían a sufrir algunas trasformaciones importantes, comenzando con una plantilla de cerca de 300 empleados que tenían la función de cuidar para que la producción anual de la empresa, vendiera ni más ni menos la cantidad de una cifra superior a seis millones de litros de cerveza, lo que con los años alcanzaría uno de los lugares privilegiados en este ramo, convirtiéndose en el líder en la República Mexicana. De esos empleados dos de ellos eran de origen alemán y el mecánico en jefe norteamericano, el resto eran mexicanos nativos de la ciudad de Chihuahua y de diferentes partes del Estado.

Al iniciar las operaciones en 1899, se contaba con una infraestructura de gran calado ya que sus bodegas tenían una capacidad para albergar una producción probada de más de tres millones de litros por año y que poco a poco el número de adeptos a los productos de la cervecería fue en aumento, debido a que el sabor tanto de la Cruz Blanca, la Austriaca y años más adelante la Chihuahua, por lo que tenían un no sé qué, que la verdad, el público no se resistía al sabor de ambas cervezas. Por este motivo la empresa tuvo la necesidad de ampliar sus instalaciones para elevar su producción hasta en siete millones de litros por año. Un aspecto por el cual empezaba a tener éxito aparte de su delicioso sabor, era debido a las condiciones climáticas que se encontraban en esta región norteña en épocas de calor, ya que por supuesto en cualquier evento donde se tuviera mucha efervescencia y por supuesto calor, estaban sin duda las cervezas producidas en Chihuahua.

Tenía una instalación eléctrica vasta y para dar movimiento a todos sus aparatos contaba con cuatro potentes calderas que desarrollaban una fuerza de 550 caballos, además extendió su mercado en todos los estados de la república sin excepción, donde sus productos eran buscados y consumidos por los conocedores; varias veces fue felicitada por su producción y la ponían incluso al nivel de las fábricas europeas de mayor renombre. La fábrica estableció diversas agencias para facilitar sus operaciones mercantiles en algunos estados del país y para atender de mejor manera las zonas del Golfo de México y del Pacífico, hacía sus envíos a Tampico como punto repartidor por vapor para todos los puntos del Golfo y por la Aduana Fronteriza de Juárez, por ferrocarril para internarse por Nogales y surtir los grandes pedidos de las entidades del Pacífico.

Una de las ventajas que tenía la naciente empresa cervecera chihuahuense era que se consideraba bastante funcional, ya que contaba con maquinaria y equipos nuevos, los cuales habían sido adquiridos en algunas partes de Europa y Estados Unidos como parte de un programa de innovación dentro de las primeras épocas, es decir, que se habían comprado todas aquellas máquinas o aparatos perfeccionados que llegarían directamente de las fábricas de varios países extranjeros, especialmente de Alemania. Esta maquinaria daba los resultados más prácticos y esto se podía observar en cada una de las áreas, por lo que logró reunir todos los adelantos del día así como la limpieza con que se trabajaría, incluso se llegó a colocar como una de las mejores compañías del continente Americano.

Al paso de unos años, la industria empezó a tener una serie de problemas para surtirse de botellas, toda vez que la fábrica de Vidrios y Cristales, enfrentaba serios problemas, fundamentalmente porque ya no daba abasto a todas las empresas y era necesaria la aplicación de más adelantos tecnológicos. Para 1904, tanto el grupo de Chihuahua como el de Cuauhtémoc, buscarían maquinarias que produjeran botellas de vidrio de forma automática. Sin embargo, a nivel internacional no fue hasta 1903 que la nueva tecnología patentada por el señor Owens en Estados Unidos lo que originó la producción de botellas en serie. Dicho invento no fue comercializado por Owens, sino por la Toledo Glass Company, que a su vez, estableció convenios con la Owens Bottle Machine Company y la Kent Machine Company para la fabricación de la maquinaria; estas compañías fueron las responsables de establecer un sistema de licencias tanto a nivel nacional como internacional.

Tanto John Brittingham como Isaac Garza, visitaron la Toledo Glass Company para adquirir la patente Owens, pero Brittingham contó con mejor información, toda vez que el director técnico de la Fábrica de Glicerina de la Laguna (de la cual Brittingham era un importante accionista). Arthur E. Fowle era primo de uno de los altos directivos de la Toledo Glass Company, así para 1905, Brittingham en sociedad con Juan Terrazas, Arthur E. Fowle y Francisco Belden, había adquirido el contrato de explotación de la patente Owens para México por 20 años.

