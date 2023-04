La ineludible responsabilidad de los funcionarios federales

Por más que el Gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador quiera zafarse de su responsabilidad en la tragedia del 27 de marzo en Ciudad Juárez, ya le es imposible. Todo apunta a que la culpabilidad de la muerte de los ya 40 migrantes es en gran parte responsabilidad de la Federación y sus políticas aplicadas en esta crítica situación por la que la frontera norte de México atraviesa. Para empezar tiene responsabilidad por haber acatado al pie de la letra las órdenes impuestas por la Casa Blanca en materia de migración desde tiempos de Donald Trump, dándoles continuidad en la administración del demócrata Joe Biden.

Políticas inhumanas e insensibles que lo único que han generado son problemas para México. Estados Unidos obliga a su vecino del sur a que permanezcan en su territorio todos los migrantes deportados y los que esperan mientras se resuelve su situación. Como consecuencia ya han sido miles de migrantes caribeños, centro y sudamericanos los que han permanecido por tiempo indefinido en territorio mexicano.

Cubanos, guatemaltecos, hondureños, y haitianos han desfilado por las calles de Ciudad Juárez en los últimos años. El problema se agudizó desde hace meses con la llegada masiva de venezolanos a esta ciudad. Llegan en cantidades muy grandes y difíciles de manejar. El Centro Histórico de Juárez está en estos momentos inundado de venezolanos que buscan desesperadamente ingresar por la buena o como sea a la Unión Americana. El problema para los juarenses ha sido la actitud de los sudamericanos. No buscan integrarse a la vida laboral de Juárez, en su mayoría no vienen con la intensión de trabajar en esta ciudad. Su actitud de casi de exigencia de ayuda, ya ha cansado a los generosos fronterizos. Falla el Gobierno federal en agilizar la posibilidad de que los venezolanos puedan trabajar en esta ciudad. También ha faltado apoyo para el Municipio y para el estado de Chihuahua para soportar la carga que significa mantener los albergues. Por otro lado, quedó claro que la Federación falló en proteger a los migrantes que perecieron en el siniestro y que estaban bajo su resguardo. Y como ha quedado evidenciado, las fallas son sistemáticas, ya que el estado en que se encontraba la estancia migratoria, lugar donde fallecieron los migrantes, no contaba con los requerimientos necesarios para una instalación de ese tipo. No era un albergue como afirmó AMLO, murieron dentro de instalaciones del Instituto Nacional de Migración, las cuales no contaban con lo necesario para ofrecer un trato digno y seguro a los migrantes.

De igual manera falló el Gobierno federal al carecer de supervisión a la empresa contratada para vigilar dichas instalaciones. Es notorio que no existían los protocolos de seguridad ni los implementos necesarios en caso de siniestro. Se desprende de las investigaciones que fueron los mismos guardias de esta empresa los que vendieron a los migrantes cigarros y el encendedor con los que se inició el trágico incidente. Desde luego que en todo esto salta a la luz la gran cantidad de corrupción presente en esta tragedia. No se puede entender todo esto sin la corrupción aunque se empeñen en esconderla.

La reciente visita del presidente de la República vino a darle un toque todavía más triste y preocupante a estas calamidades. En la misma semana del peor incidente en una instalación del INM visita la frontera, pero se niega a tener contacto con la comunidad de migrantes y con los heridos. Prefirió atacar al Gobierno del Estado y salirse por la tangente. Prefirió culpar a los migrantes por el incendio, en lugar de responsabilizarse de sus acciones y omisiones. Y mientras, dos de las "corcholatas presidenciales" Marcelo Ebrard y Adán Augusto López también prefieren aventarse la pelota uno al otro antes de asumir su responsabilidad. También el delegado del Gobierno federal Juan Carlos Loera de la Rosa prefiere atacar al alcalde y desatender sus obligaciones, y ahí están las consecuencias de tanta irresponsabilidad de parte del funcionario. Del comisionado del INM, Francisco Garduño, ni sus luces.

Total que López Obrador culpando a los migrantes de haber provocado su muerte, su secretario de Gobernación, inmediatamente desmarcándose de la fatalidad y pidiendo se volteara a ver al responsable de la política migratoria: Ebrard, quien hizo como que la virgen le hablaba y después de poner sus condolencias, se le vio muy contento manejando un Tesla. Todos estaban más preocupados en que no los responsabilizaran que en dar la cara y reaccionar como se esperaría de un gobierno que se dice diferente.