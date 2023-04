La infancia y otros demonios

Para aquellos que me recuerdan como una joven ingobernable acompañada de su desafiante maestro Enrique Servín, maestro, poliglota y amigo, les tengo que decir que a todos nos llega el momento de volver sobre nuestros pasos o de probar la sopa que cocinamos. Como maestra y madre de familia, mi rol debe ser un poco cargante, tengo que forzar ciertos procesos, esos que de una generación a otra han garantizado algo más que la supervivencia de la especie, esos procesos sobre los que se sostiene la civilización.

Al ser humano no le alcanza con sólo nacer, requiere un largo proceso de aprendizaje, cada vez más complejo, para seguir sustentando los principios de la civilización occidental democrática, y mire que aquí va el desafío. Hay que asegurarse de que los niños valoren y deseen conservar los conocimientos científicos, la reflexión filosófica, la democracia y los derechos humanos; y desde niños vamos formando al ciudadano que preserve estos valores.

Siempre he admirado y amado los principios de la democracia occidental, empezando por la Atenas de Pericles, pero hoy los principios de la civilización están amenazados por la superstición, el dogmatismo religioso y unas furiosas ganas de ciertos líderes de negarse a envejecer y a morir sin haber matado a alguien, en ellos falló el proceso civilizador.

El día del niño fue una propuesto por la ONU como un recordatorio perpetuo de lo que la humanidad le debe a los niños. El próximo domingo 30 de abril se celebra el día del niño en México, fecha que es dedicada a todos los niños y las niñas del país. La idea de festejar el "Día del niño" surgió el 20 de noviembre de 1959, cuando la Asamblea General de la ONU tuvo una reunión en Ginebra, Suiza, en la que decidió reafirmar los derechos de los niños, mediante la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención Sobre Los Derechos del Niño. De esta forma, con el fin de proteger a los niños que fueron víctimas de aquel conflicto mundial, la activista Eglantyne Jebb fundó la organización Save the Children e impulsó la Declaración de los Derechos de los Niños.

En México, tras una larga guerra civil, el 30 de abril en 1924, se acordó como oficial la celebración del día del niño, siendo presidente el general Álvaro Obregón y Ministro de Educación Pública, José Vasconcelos. Esta decisión fue tomada con la finalidad de reafirmar los derechos de los niños y niñas, y crear una infancia feliz para un desarrollo pleno e integral.

No es difícil saber cuándo nos enfrentamos a una dictadura, la violencia generalizada o un estado de anomia. Lo notamos porque los niños, casi invisibles en todas las familias, relegados, son las primeras víctimas por acciones de violencia o por simple omisión.

He sospechado, y sólo es sospecha, que dejar la vacunación infantil en México, en un segundo plano está ligado al hecho de que los niños no tienen credencial de elector y no asistirán a las urnas a votar por el candidato que garantice sus derechos, por eso como adultos y educadores estamos obligados a hacer valer la existencia de los niños y la satisfacción de sus necesidades.

El concepto de infancia ha cambiado mucho desde el origen de la humanidad, durante la Edad Media los niños eran sirvientes de su familia y permanecían de pie mientras los adultos comían, se consideraba insano que el niño conviviera con la familia, así que lo mismo hijos de pobres y ricos, eran enviados a otras casas y familias, como sirvientes o aprendices.

Fue hasta la ilustración con hombres como Voltaire o Rousseau, que se empezó a ver al niño como alguien que respondería mejor a los aprendizajes y a la construcción de las ideas, cuanto más amado se sintiera por sus tutores y preceptores.

Pero la concepción de una infancia plena para formar ciudadanos plenos quedaba –y queda- muy lejos todavía. Durante la Revolución Industrial, en Inglaterra, los niños famélicos de ocho o nueve años eran utilizados para limpiar los tiros de las chimeneas, lo hacían desnudos, morían pronto, intoxicados o atrapados en los tiros que debían limpiar. Hoy las elogiadas tecnologías de la información se valen de los metales raros, que famélicos niños de Africa Central sacan en agujeros excavados sin herramientas, algunos quedan sepultados ahí, pero es el bajo valor que le asignamos a la vida de estos niños, lo que garantiza el valor de los procesadores y móviles, en el mercado.

Las guerras mundiales libradas en el siglo XX dejaron en claro cuan prescindibles e invisibles eran los niños, usados para atravesar campos minados, para robar comida o para ser los últimos combatientes. La humanidad está en deuda con los niños. Mario Benedetti solía decir que se suele pensar en la infancia como en un paraíso perdido aunque sólo sea un infierno de mierda.

Los niños no votan, no aportan ingresos y generan gastos en el largo proceso civilizatorio que los convertirá en ciudadanos libres, el sueño griego de la democracia occidental.

Hoy los niños no reciben todas las vacunas, no cuentan con el cuadro básico de medicamentos, miran sus computadoras con recelo, también de las pantallas brotan las agresiones y la persecución; salir a jugar solos al parque, ni pensarlo; presupuesto para estancias infantiles, definitivamente no. En las escuelas públicas se han ido retirando servicios que por mucho tiempo dimos por sentados como una enfermería y un departamento de psicología o pedagogía.

Los niños no son tontos, tienen un fino olor para detectar la hipocresía, saben que en estos días se les considera un residuo social en mayor o menor medida. Están deprimidos porque sus padres se van y nunca los vuelven a ver ni reciben pensión alimenticia, escuchan las sirenas de la policía a cada momento, su madre los deja solos porque está obligada a trabajar, los más pobres se convierten en niños migrantes a expensas del tráfico clandestino de personas, y algunos viven francamente bajo los bombardeos, pienso en los niños de Ucrania bajo las bombas rusa, sólo porque Vladimir Putin decidió que no le gustan los valores occidentales.

Cuando era niña me leí de una sentada aquella magnífica obra de José Vasconcelos “Lecturas para Niños” y me dejó desconcertada el relato “La cruzada de los niños”, ese momento de la historia en la Edad Media en que los traficantes de esclavos aprovecharon la fe de los niños para llevarlos en sus barcos a liberar la Tierra Santa, donde sólo encontraron la servidumbre y la guerra.

Le propongo un ejercicio para preservar los valores de libertad, derechos humanos, identidad, democracia e inclusión que tanto anhelamos y que deberán tomar forma en los niños que a la vuelta de tres o cuatro lustros serán adultos. En una hoja de papel ponga dos columnas, en una ponga lo que la familia y el estado mexicano le han dado a sus hijos, en la otra ponga aquello que sus familiares y el estado le han negado y/o quitado a los niños, el balance podría ser desolador.

Al fin y al cabo, las familias mexicanas gastan una friolera de dinero en los cumpleaños infantiles, pero no en cosas que gusten a los niños, sino en alcohol, como hay bebidas embriagantes en las fiestas infantiles, porque no hay que desaprovechar la oportunidad de convivir y conbeber con los compadres.

La historia de la infancia no ha terminado, aún falta un largo camino por andar y alegrar los corazones de una generación de niños que perciben en el ambiente que el futuro es algo que los adultos ya hipotecamos.