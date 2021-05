La Inolvidable Escuela Centenario (217)

/ Fachada de la antigua escuela Centenario (Oficial 217), ubicada en el barrio de El Santo Niño, la cual inició actividades en julio 16 de 1906 (Fototeca-INAH-Chihuahua). / Niños y niñas de la escuela Centenario de primer grado con la maestra Luisa Marrufo en 1940. / Niña Lilia Lechuga Mejía en tiempos de estudiante en la escuela Centenario en 1940.

Sentados en una mesa de comedor ante varias distinguidas damas: Margarita Ramírez Morales, Etelvina Villalobos Ostos, Lilia Lechuga Mejía y María Elena Núñez Barrio, entablamos una agradable conversación donde contaron una serie de anécdotas y recuerdos de su querida escuela en el barrio del Santo Niño, la antigua “Centenario”. No fue cualquier escuela, esta nació con el siglo XX gracias a la lucha emprendida por su fundadora la maestra Ángela Irigoyen Salazar el 16 de julio de 1906, cuando Chihuahua era una comunidad semi rural en un barrio que era una especie de “isla” separada gracias a las corrientes del río Chuviscar. Angelita como todos le decían de cariño, estuvo a la cabeza de la Centenario por 20 años, ofreciendo todo lo mejor para la enseñanza de los niños de aquella época, quien moriría el 31 de mayo de 1937 en su casa del mismo barrio.

Las cuatro paredes de la Centenario, escuela señorial, también fueron testigos de la labor docente de otras maestras que dedicaron con pasión su vida a la enseñanza a tantas generaciones, es el caso de Natalia Portillo De Santana en donde Margarita y Etelvina, recuerdan sus andanzas infantiles al lado de esta maestra que depositó en ellas y en muchos pequeñines, la semilla que las convertiría en gentes de bien hacia el futuro y en adolecentes responsables. “Nuestra vida era jugar y jugar y la escuela Centenario nos ofrecía un especio para todas las actividades, tanto académicas, culturales y de diversión; nuestra escuela estaba conformada por dos salones para una capacidad de más de 50 alumnos y un año más tarde de su fundación, se tuvo la necesidad de ampliarla por la importante demanda que tenía. Colindaba con la calle J. de la Luz Corral con enormes techos de madera que me impresionaban todos los días al verlos, ya que me acuerdo que en ocasiones alguna que otra paloma o pájaro se escondían de manera discreta para hacer su nido.

“Los salones tenían láminas de madera alrededor de los mismos, las bancas eran de madera dura y las paredes las decorábamos con los trabajos que nuestras maestras nos encargaban, especialmente la profesora Portillo. La dirección de la escuela era un salón angosto a un lado del ancho pasillo de la entrada, no nos gustaba ir, nos atemorizaba el director Manuel R. Squech, después fue la señora Lucía Curiel de Barrios, la mamá de los doctores Barrios Curiel y en los últimos años de nuestra estancia en la escuela, estuvo el profesor Jesús Guerrero. Fueron tres directores con los que convivimos por años, la verdad, ir a la dirección implicaba un castigo, aquello de: “Ve por tu papá o tu mamá”,“Necesito hablar con ellos”, representaba todo un castigo y por tanto tratábamos de evitarlos. El salón de actos otro lugar con su propia historia y al frente estaba el piano, justo abajo del foro que alguna vez tuvo cortinas y bambalinas. Me acuerdo que una tarde a la semana nos daba clases de canto la maestra Natalia García de Gameros, la cual vivía por la avenida Juárez, tenía unos hermosos ojos verdes, pintados con la sombra negra y el peinado para arriba, con una trenza cruzada o enroscada que parecían dos orejeras, formando adornos sobre su cabeza. Siempre trató y tuvo el afán de formar un coro de voces y me acuerdo que la única canción que más se me viene a la mente es aquella que dice “Qué bonita se ve mi Susana cuando va corriendo entre el trigal” y por supuesto el Himno Nacional, no avanzamos más.

“Iniciando la década de los años 40s tanto en verano como en invierno, asistíamos a un kínder ubicado al lado de la Iglesia del Santo Niño con la misma maestra Natalia en filas de dos en dos, para atravesar la avenida Colón. Cada mañana nos reuníamos en la Centenario y ahí las maestras Mercedes y Ana María López con cuidados y amabilidad, nos llevaban a pie hasta el kínder; algunas asistimos tres años, otras dos y en caso extremo solo uno. Al terminar esa parte de nuestros inicios en las aulas, nuestras mamás no tuvieron empacho en inscribirnos en la escuela del barrio, nuestra Centenario, majestuosa y enorme donde recordamos con cariño la cátedra de la maestra María Luisa Marrufo, paciente y un buen ser humano quien nos contaba diariamente un cuento para entrar en calor. Después, nos enseñaba una letra tras otra hasta que aprendimos las vocales y los primeros números, era una verdadera pedagoga que nos dio las bases para seguir subiendo los peldaños de la vida.

“Fuimos avanzando en los grados, pasando a segundo hasta llegar a sexto, algunas otras queridas maestras, unas nos dieron clase otras no, fueron Elena Acevedo de Lozano (†), María Hernández Morales, Berta Dorado Holguín (†), Adela Morales, Margarita Corrales Flores y otras que se nos escapan de la mente. Ya en sexto grado, allá entre los años de 1946 a 1948, la maestra Natalia siempre organizaba clases muy interesantes como la llamada “labores manuales”, “manualidades” donde nos enseñaba a poner botones, tejer, hacer bordados y era tan interesante que siempre estábamos tan ansiosas de llegar a estar con ella; la calidad humana era grande, no era una maestra regañona como otras que hasta daban miedo, en cambio, a nuestra estimada profesora Natalia nunca le tuvimos miedo, sino cariño, respeto y cuando se llegaba el viernes, ella lo destinaba para hacer un día social, tratando de enseñarnos y orientarnos a acerca de cómo enfrentar la vida “bronca”, ya que siendo jovencitas de sexto, nuestras vidas empezaban a cambiar en lo físico, fisiológico y mental, por lo que la orientación de ella fue determinante.

“Muchos de los temas referentes a las jovencitas eran verdaderos tabúes y la maestra Natalia, nos los explicaba con manzanitas y piedritas de forma muy pedagógica de cómo enfrentar nuestras dudas, vergüenzas, temores, miedos, debido a que no teníamos ningún tipo de actividad social como ahora los jóvenes que van a fiestas y a tantas diversiones en la calle.Me acuerdo que una vez nos orientó sobre el tema de la menstruación que era sin duda un tema muy peligroso y una palabra que nunca existía en nuestro vocabulario, sin embargo, ella lo explicó con toda sencillez y maestría que lo pudimos entender y llegar estar preparadas para tal evento en la vida a la edad de 11 y 12 años. Cuando daba la campana del recreo salíamos como gacelas para aprovechar el tiempo, jugar e ir a la tiendita a comprar alguna golosina; para nosotras el patio estaba muy grande, tenía dos áreas una de ellas, se utilizaban mucho los lunes el día del saludo a la Bandera, en el otro, había una pila con una llave con agua, la que utilizábamos mucho para darnos un chapuzón el día de San Juan. Era muy común que un alumno o alumna muy temprano, tocara la campana de entrada que estaba frente a los salones de clase; para algunos, era un gusto y para otros no tanto y una de las voluntarias fueMartha Proa Cisneros, que vivía frente a mi casa y diariamente llegaba muy temprano con mucho ánimo y entusiasmo para tocar la campana, pero también se acomedía con gusto a tocarla para iniciar el recreo. Era una gritería de alegría para salir a descansar de las clases.

“Camino a la tiendita atendida por los mismos maestros que se turnaban mes a mes, sacaba mis centavitos que en la mayoría de las veces eran sólo unos 5, que alcanzaban para muchas cosas… Me gustaba comprar tejocotes y manzanas pero antes tenía que hacer fila para comprarlos, porque era un gusto comerlos además se vendían galletas, dulcesde miel de abeja, los famosos barrilitos, donas ¡Qué ricura!; las bolitas de menta, limón, fresa, que las compraban en “La Unión” que estaba ubicadadonde estuvo el restaurante “La Olla”, ahí se hacían las sodas gaseosas que nosotros les decíamos corrientes, porque era una botella sin chiste, sin nada…Como olvidar lo que disfrutamos después de ir a la tiendita, con los juegos debajo de aquellos árboles que nos arropaban del fuerte sol…Esta Crónica continuará.

El contenido de esta crónica es con fines de investigación, sin ánimo de lucro, por lo que no viola derechos de propiedad intelectual ni derechos conexos.

