La Inolvidable Escuela Centenario '217' (una conversación con ex alumnas), II

/ Alumnos de la Escuela Centenario 217 en 1927 (Foto-Mario Góngora). / Alumnas del sexto año con la maestra Natalia Portillo y el director Jesús Guerrero en 1949 (Foto-APCUCh). / Maestra Natalia Portillo de Santa Ana, educadora de generaciones. (Foto-APCUCh).

En esta nueva oportunidad que tenemos de comunicación a través de Crónicas de mis Recuerdos, seguimos con los interesantes relatos de cuatro distinguidas ex alumnas de la inolvidable Escuela Centenario: Margarita Ramírez Morales, Etelvina Villalobos Ostos, Lilia Lechuga Mejía y María Elena Núñez Barrio, las cuales nos manifiestan: “Camino a la tiendita en la Centenario, atendida por los mismos maestros que se turnaban mes a mes, sacábamos nuestros centavitos que en la mayoría de las veces eran como de cinco centavos y nos alcanzaba para muchas cosas. Nos gustaba comprar tejocotes y manzanas, pero antes teníamos que hacer fila para comprarlos porque era un gusto comérnoslos, además se vendían galletas, dulces de miel de abeja, los famosos barrilitos, donas ¡Qué ricura!; las bolitas de menta, limón, fresa que las comprábamos en “La Unión” que estaba ubicada donde antes estaría el restaurante “La Olla”, donde se hacían las sodas gaseosas que nosotros les decíamos corrientes, porque era una botella sin chiste, sin nada.

“Como olvidar lo que disfrutamos después de ir a la tiendita con los juegos debajo de aquellos árboles que nos arropaban del fuerte sol; algunas veces hacíamos verdaderos tendidos con las monitas o muñecas de cartón, porque a la que le traían del Paso, Texas la considerábamos como una niña muy rica; luego, juntábamos la lanita de los suéteres y nos la compartíamos para ponerlas en los cuadernos como formas decorativas. Finalmente los mazapanes que vendían en papel aluminio de colores con figuras muy bonitas, las utilizábamos para vestir a las muñecas; cortábamos también pedacitos de papel que nos quedaban de las envolturas de los dulces para jugar también, hoy en día le llamaríamos a esto “reciclar” todo lo que estaba en nuestras manos.

“Cada una aportaba ideas e imaginación, nos sentábamos en las banquetas y hacíamos una verdadera ciudad con las muñecas, las vestíamos y les hacíamos ropita; en las amplias áreas del patio, jugábamos a los “yexes”, eran unas estrellitas que las aventábamos y cachábamos con una pelotita, era fabuloso, porque había tal coordinación entre ojos, mano y rapidez y lo más importante es que existía la participación de todas; algunas nos sentábamos en forma circular, tanto las que jugábamos y aquellas que sólo observaban. Las altas paredes eran ideales para cualquier juego simple por ejemplo, los de pelota que aventábamos haciendo las “retas” para el “guanini” y la que se reía, movía, era “fusilada”. También aventábamos la pelota y la frase que decíamos era antes de cacharla y al devolverla; decíamos todas las frases y no se debía caer la pelota y la que lograba todo esto, era la que ganaba. Recordamos que muchas pelotas fueron castigadas y ya no las devolvían; era nuestro tesoro jugar y una frustración cuando nos las quitaban; no las devolvía por malosos.

“Era triste porque nuestros padres no tenían mucho dinero para comprarnos pelotas y es por eso que el ver el sacrificio de ellos y en un “tris” nos las confiscaban, era verdaderamente frustrante. Algunas veces tuvimos por este motivo algunos conflictos con la maestra Luz Olivas, era muy estricta y debido a que cuidaba mucho su jardín con violetas frente al salón, cuando llegaba a caer una pelota sobre las plantas era seguro que se perdía y hasta castigadas salíamos. Una anécdota no muy agradable fue que en alguna ocasión me subí a uno de sus árboles porque estábamos jugando a aventar cosas y algo se quedó atorado y ella enojada me dijo: “Pareces chango, niña Villalobos” me decía, me subí y todas le teníamos miedo a esa maestra. Otros juegos que acostumbrábamos hacer con nuestros compañeros eran: el saltarín, mamá leche que ahora le dicen el avión; así mismo, los juegos eran de temporada, unos de verano y otros del invierno, algunos era el de saltar la cuerda, el lazo con su respectivo “mole” o a dos lazos, se tenía que ser una verdadera atletas para brincarlo.

“Uno de los detalles especiales –decía Lilia- de la maestra Natalia Portillo de Santa Ana en sexto grado, es que había pedido permiso para enseñarnos a hablar por teléfono, ya que en nuestras casas no se contaba con estos aparatos y sólo en algunas tienditas de barrio (en la escuela y la comandancia) y otro que estaban frente de la placita Porfirio Parra en la Escudero. Teníamos miedo de llamar con esos tan sofisticados aparatos tomándolo con miedo, ya que se nos figuraba que podría salir un monstruo de ahí. De esta manera aprendimos a llamar por teléfono, gracias a la paciencia de la maestra querida maestra Natalia. Ella también nos ayudó al aprendizaje del idioma inglés, lenguaje imposible de aprender en aquellos tiempos y sin pasarme detalle del mismo, nos enseñó una hermosa melodía llamada “Amapola” que hasta la fecha la recuerdo. La escuela contaba con un salón de actos donde se celebraba la fiesta del 10 de mayo y la mayoría participábamos en bailables o poesías corales con las virtuosas del canto como San Juanita Guzmán, María Elena Sáenz, Lupe Molina, Martha Aguilera, Luz Elena Ruiz, Lucha Villa, las que participábamos con gran alegría para todos porque cantaban muy bonito. Margarita Ramírez, recitaba en todas las fiestas; Chole Lechuga, con sus bailes españoles y su vestido rojo con las castañuelas que sabía tocarlas con maestría; Margarita Ramírez que estaba en 4º o 5º, le gustaba mucho la poesía año y ella me había enseñado el Credo a México que está larguísimo, por lo que en una ocasión me llevaron al Teatro de los Héroes (antiguo) a recitarlo. Estaba muy emocionada hasta el momento en que el público se empezó a reír de las chiquilladas que hacía; me sentí tan mal que nada más terminé un párrafo y di media vuelta para salir apresurada. Sin embargo, me dieron mi ramo de flores y eso me tranquilizó, además Luis Lechuga me llevó a regalar una mochila con cuadernos y un tintero porta plumas, borrador, la verdad ¡Fue lo máximo!

“La escuela era limpia y no había vendedores ambulantes, nuestros padres no hacían relación con personas extrañas ni con los maestros ya que pocas veces nos llevaban a la escuela, por ejemplo, nosotras vivíamos en la colonia Industrial y nos trasladábamos a pie solas a la escuela alrededor de cinco veces en la mañana y en la tarde durante la semana; la maestra vivía en la J. Escudero y nosotras por la Durango. Llegábamos a tocarle la casa de la maestra Natalia para no venirnos solas. Tenía un sistema muy bonito de dar clase y nos permitía a los jefes de fila, apoyarla enseñándoles a nuestros compañeros. Las materias eran Historia, Geografía, Ciencias Naturales, Aritmética, Gramática, Operaciones Básicas, problemas razonados, Civismo, entre otras. Nos gustaba mucho la Caligrafía y las labores manuales, ya que de niñas teníamos que aprender costura, poner botones, hacer ojales, subir o bajar la bastilla. Para el 10 de mayo, llevábamos un trapito toda la escuela hacía una exposición con los trabajos de cada salón para que fueran las mamás al festejo; mi mamá nunca fue y yo recogía mi mantel bordado y lo llevaba a casa.

“Había como 30 alumnos en cada salón, éramos puras niñas en una aula y en otra estaban los niños. A la hora del recreo casi no teníamos mucha relación con los varones y menos con un niño que le teníamos mucho pavor, el cual se llamaba Alfredo Nevárez. Sus juegos eran muy bruscos ya que a lo que más le gustaba jugar era al “chinche y lagua” y en varias ocasiones nos aventaban, por lo que siempre optamos en jugar juegos muy de niñas, como la comidita. También recordamos que Tencha la mamá del doctor Zavala, Carmen Arquijo y otras compañeras, bautizamos a unos muñecos que parecían bebes, no sé si todavía existan porque después serían remplazados por las Barbees…Esta crónica continuará.

El contenido de esta crónica es con fines de investigación, sin ánimo de lucro, por lo que no viola derechos de propiedad intelectual ni derechos conexos. La Pirámide” primer monumento dedicado a Hidalgo en Chihuahua, forma parte de los Archivos Perdidos de las Crónicas de mis Recuerdos. Si desea los libros de la colección de los Archivos Perdidos, tomos del I al IX, adquiéralos en Librería Kosmos (Josué Neri Santos No. 111); La Luz del Día (Blas Cano De Los Ríos 401, San Felipe) y Bodega de Libros. Además, tres libros sobre “Historia del Colegio Palmore”, adquiéralos sólo en Colegio Palmore y al celular 614-148-85-03 que con gusto se los llevamos a domicilio.

Fuentes:

Sra. Margarita Ramírez Morales. Etelvina Villalobos Ostos (Etel), Lilia Lechuga Mejía, María Elena Núñez Barrio y Fototeca-INAH-Chihuahua.

violioscar@gmail.com

Maestro-investigador-FCA-UACh