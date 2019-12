La interrogante en pie

EL PRIMER ANIVERSARIO





Ha pasado un año, algunos dicen que estamos en cero crecimiento y eso es todo, otros marchan hoy, porque las cosas ya no se hacen a su modo, pero habemos muchos, que aun cuando sabemos que hay alguien a quien le interesa desarticular lo ya dañado, ¿quién podría pensar en un año, recomponer más de tres décadas perdidas, con las nefastas y neoliberales realidades antes vividas?

Ya sea en Culiacán o con Los LeBaron, hay más interrogantes que respuestas a la realidad presente, y a todos nos duele que de la nación la muerte no se ausente. Son casi 30,000 muertos, dicen los que reclaman al actual presidente, como si la muerte al llegar él al gobierno se hubiese hecho presente. Difícil es esta primer jornada, pero creo que estamos saliendo ya de la real emboscada, la de la indolencia, la de la ignorancia, la del disimulo y la del "aquí no pasa nada", que parecía ser la tónica ante fosas clandestinas, desplazamientos y migración forzada que nos llevó de nuestro país a caminar por la ruta de la nada.

En fin hoy cumple un año de actuar, ya como presidente Andrés Manuel, el que dijo que el país sería de todos, y se postró en el Zócalo en diciembre del 2018, ante los más humildes, el que amanece en las pantallas de la nación cada mañana ya me parece un profe que busca competir su lección; sí, un profe que arma en la plancha del Zócalo el 20 de noviembre, una épica clase, con la recreación de lo que dice son cada una de las etapas de la transformación; así comparte con nosotros su visión de La Independencia, La Reforma y La Revolución, la gran interrogante es: ¿Cómo se ha de llevar a cabo la Cuarta Transformación?

Supongo que será con todos juntos, con usted, conmigo y aun los políticos, intelectuales, periodistas, obreros y campesinos; sí, será con todos, porque es para todos, recomiendo en consecuencia no acallar las disonantes voces que discrepan, todos tenemos derecho a expresarnos, en marchas hoy, en trabajo siempre, en apoyar con el alma y el trabajo al presidente, ya que necesitamos trabajar por México, juntos.

Porque entendámoslo o no, es la única casa nacional que tenemos y es en ella y con ella que crecemos; será un cero en economía pero la felicidad a la que se aspira también es garantía, ojalá la logremos.





LAS POLÉMICAS CANCHAS SANTO NIÑO/CAM





Dentro de todo lo que en estos casi 5 meses ya se ha discutido en torno al despojo que se diera de las Canchas del Deportivo Santo Niño que estaba en uso de los vecinos de esa colonia desde hace ya también más de 50 años, en esta controversia hay voces que se dan y que deben ser atendidas, rescato aquí con la colaboración de la señora Luzzy Zapata su expresión que me envía para compartir con los lectores trayendo una opinión de alguien que ha vivido en modo propio la situación.

La comparto, tal cual, con ustedes.

Buenas tardes, le reenvío el mensaje de contestación a la maestra Gaby Flores (Directora CAM) desde mi punto de vista personal.

Luzzy Zapata

Gaby Flores: ¿Sí leyó lo que usted escribió?

¿Sí se da cuenta que habla de violencia cuando sus palabras sólo denotan rencor? Usted pregunta por qué esto se ha tornado con tinte político, creo que la respuesta es fácil: las decisiones de nuestro estado las toma Gobierno, y el Gobierno como dice usted somos todos; todos los votantes que apoyamos a cierto partido político para llevarlo al poder, pero creo que eso es cultura general y usted debe tener conocimiento de eso, dice usted que hay que ir a los CAM que necesitan "empatía y esfuerzo mutuo", quiero decirle que yo soy madre de un niño que fue usuario de un CAM, mi hijo tiene una discapacidad intelectual, en mi experiencia personal creo que los CAM más que necesitar muchos edificios; deberían tener instalaciones más adecuadas, personal altamente calificado y sobre todo suficiente recurso humano, ya que a pesar de que son relativamente pocos los alumnos que ahí asisten no pueden ser atendidos como debería ser, ya que el personal que ahí se desempeña (el cual admiro y respeto) no puede ayudar a los pequeños de manera personalizada, esto debido a que todos los niños cursan con diferentes cuadros clínicos y por lo mismo tienen diferentes necesidades, en mi opinión y en el de muchos padres de familia coincidimos en que estos sólo sirven como guarderías, ya que nuestros hijos no avanzan como lo hacen en otras instituciones, aquí mismo veo mamis que asisten a escuelas privadas como Instituto José David o Montessori, ¿por qué si defienden tanto a los CAM, no tienen a sus hijos ahí?

No será porque les falta equipamiento y recurso humano suficiente a los ya existentes. En el CAM donde asistíamos llegaban niños desde colonias muy lejanas al norte de la ciudad, batallaban para llegar, tenían que trasladarse en camión o a pie desde su casa al punto donde pasa la ruta del camioncito CAM, ¿por qué no invertir más recursos para facilitar el traslado de los pequeños a los CAM?

Actualizarlos con la tecnología necesitaria para darles un servicio de calidad y excelencia a nuestros niños, ¿por qué se ciegan en ver la realidad de tantos padres que batallan para el traslado de sus hijos? Realmente para las personas que se manejan en camión está difícil llegar hasta Santo Niño al menos a la ubicación donde quieren ponerlo. Sí, me encantaría que los CAM cumplieran con su función, que recibieran más apoyo económico de todos los niveles de gobierno, que fueran instituciones donde nuestros hijos puedan crecer, que todos los niños con discapacidad tuvieran acceso a una educación de calidad en todos los aspectos cumpliendo con sus requerimientos, que gobierno pensara en las necesidades de sus padres y maestros también, que les dieran un espacio realmente suficiente, digno, merecido, donde pudieran tener hasta caballos para sus equinoterapias, una alberca adaptada y sobre todo propia, un estacionamiento decente donde no se incomode a los vecinos como pasa en muchas escuelas. ¿Por qué si hay tanta tela de dónde cortar, existe un empeño insistente para construirlo ahí? No tiene ni siquiera un buen espacio, no es fácil el acceso, pero en fin, parece más un capricho o una tapada de boca a los que pedían y exigían un lugar para construir "donde fuera" la reubicación de la escuela, espero que no sea así y esto no se quede en expectativa".





UNA MENCIÓN NECESARIA





El trato al reportero de "La Opción", no puede ser dejado pasar por nadie. Por eso, del periódico nacional de "La Jornada" tomo la siguiente nota que aquí se suscribe:

"Chéquenme a ese cabrón, es narco", dijo el gobernador Javier Corral, tras ordenar el arresto del reportero Gabriel Venzor, del periódico digital La Opción de Chihuahua.

El periodista fue detenido el viernes pasado por los guardespaldas del mandatario estatal cuando tomaba fotografías de éste jugando tenis en un parque público.

A pesar de que el comunicador mostró su gafete de periodista a los elementos de seguridad del mandatario y de que su vehículo tenía rótulos del medio de comunicación para el que trabaja, igualmente fue retenido durante una hora.

Los agentes le quitaron su teléfono celular para borrar las imágenes que captó.

P.D.- Envío un abrazo solidario al reportero Gabriel Venzor.

Y la interrogante que queda en pie es: ¿Hasta cuándo se tolerará este trato?