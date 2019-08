La ira de las uvas

¡Adiós mamacita cuerpo de uva! Esta frase al parecer ya no puede decirla ningún hombre nunca más al ver pasar a una bella mujer chaparrita, gracias a las nuevas disposiciones legales que ya restringen los históricos piropos callejeros nacionales, convertidos ahora en agresiones de género contra toda mujer. La otrora galantería inocente en tiempos de caballeros es ahora condenable y punible ataque en la convivencia urbana entre desconocidos de diferente sexualidad. --Me pregunto: ¿hasta el venerable mundial chiflido del fuiii-fuiuuu, llegará a ser delito algún día en este moralísimo, pero hipócrita país de corruptos hombres con poder?--.

Ante el desastre de la inseguridad pública que padecemos todos, la reglamentación contra el acoso sexual parece algo bueno. Sin embargo, ya comienzan a observarse absurdos enfermizos y contraproducentes, que bien podrían terminar por aniquilar el valioso objetivo pretendido de respeto y seguridad personal para todas y para todos.

La rueda dentada de la historia está triturando todo lo que tenga visos de agresión verbal contra las féminas indefensas en México y el mundo. Se considera que ahí comienza el desprecio por la dignidad femenina, que luego escala a la agresión física, a la violación y al feminicidio. --No conozco ningún estudio serio (sicológico-sociológico) que demuestre que los violadores-homicidas comienzan por piropear o voltear a ver por atrás a una dama en la calle; pero claro que no descarto la posibilidad del recriminable fenómeno--.

Lo que empieza a preocupar es que las legítimas protestas de las mujeres indignadas por las agresiones en su contra, se transformen y degeneren, en una guerra perversa de sexos, donde la barbarie mujeril estalle contra personas hasta de ¡su propio género! sean estas policías, socorristas, bomberas o periodistas. Ver en tiempo real la manifestación ocurrida hace pocos días en la querida CDMX, con muchachas arremetiendo feroces contra estaciones del Metrobús (que ellas mismas usan y requieren para transportarse); verlas intentando incendiar estaciones de policía (que ellas mismas necesitan para ser protegidas); observarlas vandalizando el Ángel de la Independencia, (que es de su propiedad como mexicanas que son) es de una estupidez supina, que las iguala a sus mismos agresores hombres-delincuentes-enfermos-mentales. ¡Muerte al macho! como grito de protesta, para retrogradarnos a primates todas y todos; es en serio. ¿Es esa la igualdad que buscan? En Chihuahua estudiantes universitarias intentaron vandalizar el Palacio de Gobierno. El mal ejemplo cunde en todo el país.

La pregunta es: ¿Qué demonios ganan con eso? ¡Pierden! ¿Qué cambia en el sistema de su inseguridad perenne si su ira se convierte en la depredación irracional de edificios gubernamentales o monumentos, dirigida y festejada por unas cuantas? (Claro está que no por todas) ¿Es sólo eso lo que desean: un hacerse famosas 15 minutos en internet por el mísero coraje encapuchado y mal encausado de las más arriesgadas-audaces-desenfrenadas y torpes? Tristeza da verlas en su desesperación anodina e inservible. No es por ahí compañeras, el verdadero camino para resolver sus terribles problemas de miedo, humillación, acoso, violación y muerte. Que también, quiérase que no, a nosotros los hombres acomete.

Por primera vez en años de leerlo y admirar sus análisis estoy desconcertado y decepcionado de un reciente artículo del politólogo Jesús Silva Herzog Márquez, “La ira noble” lo tituló. Estas son algunas de sus ideas relacionadas sobre la actual ira de algunas mujeres mexicanas: “Habría que esperar reclamos suaves, no, no le pidan protocolos a la rabia. Eliminar la ira es cortar los nervios del alma. La ira es el chicote que nos permite reafirmar la dignidad. No queremos molestar, pero si no es mucha molestia preferiríamos que no nos mataran.”

Ah carambas, ah jodidos. O sea que la ira descontrolada es dignidad. La rabia animal debe dirigir los movimientos de protestas de las seres humanas en las calles de nuestro país. Y la ironía sobre la vida y la muerte es el chiste que debe persuadir a la humillada y ofendida chica, para que reaccione con capacidad delincuencial, y con ello hacerse ente visible, desafiante y destructora de las mínimas formas de la convivencia humana pacífica con los hombres con los que necesariamente se relacionan a diario. Así que hay que halagar la ira demoledora que obnubila la razón en la búsqueda de contrarrestar la sinrazón de los dementes-violadores-asesinos, junto a los policías y jueces corruptos.

Perdón, ¿es en serio Jesús? ¿Empoderar en el feminismo juvenil (de por sí suficientemente agresivo) la cólera esquizofrénica como justificación en el actuar descontrolado de cuanto puedan insultar, ensuciar, golpear, destruir? ¿Aventar diamantina rosa a la cara de los funcionarios públicos como acto simbólico de combativa lucha social respetable? ¿Hasta ahí llega su inteligencia, su imaginación, su creatividad, para estructurar una real reconversión social de respeto a su dignidad humana? No, no puede ser, no debe ser.

Si esa es la ruta a seguir para las mujeres agredidas en este país, los violadores y feminicidas deben estar de plácemes; contentos, sonrientes, satisfechos: “¡Destruyan paradas de camión, incendien edificios públicos, escúpanle a los policías, pintarrajen monumentos históricos, golpeen a las periodistas, socorristas y mujeres policías, porque nosotros los verdaderos delincuentes seguiremos violándolas, asaltándolas, matándolas, porque qué bueno que no se den cuenta que no nos toca nada, no nos roza nada de sus ineficaces protestas”.

Y entonces, a ver, a ver, a ver. Es a caso que no puede existir un colectivo de mujeres que le exija al gobierno federal y estatal el nombre de todos los taxistas, choferes y concesionarios que circulan en las ciudades, y las placas y las características de camiones y carros, para cuando ocurra un problema de agresión contra una mujer en esos vehículos.

A ver, a ver a ver. Las encabronadas estudiantes universitarias no pueden crear un colectivo que denuncie el acoso sexual de los maestros universitarios que para darles el siete o el ocho en sus calificaciones las obligan a acudir a sus cubículos- catacumbas (como las de la Facultad de Filosofía y Letras de la UACh), o a sus despachos de abogados después de clases para negociar oscuramente sobre la posibilidad de aprobarlas o reprobarlas.

A ver, a ver, a ver. No pueden con la dignidad de su justa indignación ubicar a los jueces y ministerios públicos que liberan a presuntos violadores y feminicidas o peor aún reales, para reclamarles en las redes sociales su pésimo actuar como autoridades protectoras de su integridad física que deberían ser.

La ira, de las uvas maltratadas que justamente ya no quieren ser, debe convertirse en inteligente lucha, para pegar no con estúpidos golpes contra edificios, paredes y monumentos de su propiedad. Su coraje válido contra lo que quieren que se acabe en este país debe ser con un mucho más raciocino, estrategia e inteligencia y menos ira, furor y rabia. .