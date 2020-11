La IV Transformación comunista desde lo profético

Héctor Aguilar Camín dice que ya desistió de intentar comprender al presidente, Andrés, Manuel, López, Obrador. Aquí trataremos de explicar sus incongruencias, su mirada hacia el pasado y sus planes, vistos desde un ángulo profético.

El presidente mira continuamente al pasado, añorando las glorias viejas de un PEMEX que no se puede concebir en el presente, pues cada época tuvo su auge: el carbón, el petróleo, el gas, y hoy, las fuentes limpias de energía como la eólica y solar. Intenta la glorificación de las culturas antiguas como la maya y su proyecto de un tren del siglo pasado; reclama a España por la colonización, e intenta traer símbolos antiguos como el penacho de Moctezuma y otros despojos más de una sumisión del pasado. Tiene una extraña inclinación por los símbolos.

La profecía de la cuarta bestia del libro de Daniel, tiene muchas similitudes con el surgimiento de la 4T, no sólo porque desmenuza y destruye con sus patas todo sin propósito alguno, característica del imperio romano, que tuvo sus inicios con la conquista de Sicilia en 241 a d C. hasta el 476 d C. cuya parte occidental del imperio fue destruida y sobrevivió la parte oriental hasta 1453 d C. en que Constantinopla cedió a los turcos.

El imperio romano según el sueño de Nabucodonosor sería el cuarto de tres imperios anteriores: La monarquía caldea con Nabucodonosor, la medopersa simbolizada por un oso que se alzaba más de un costado que del otro, indicando la supremacía que tenía Persia sobre Media, la tercera un leopardo que simboliza la astucia y crueldad de la monarquía griega, con Alejandro Magno y sus cuatro generales.

Y una cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, dice Daniel, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Ésta, representa el imperio romano que se dice resurgirá.

Su resurgimiento a mi juicio, tuvo sus inicios con la creación de la anterior Comunidad Económica Europea, hoy, U.E. auspiciada por Roma, hace 63 años.

China, el Vaticano, con su poder político-religioso, y la ONU, continuarán empujando naciones, al estado socialista, para conformar un bloque en América Latina. Lo que anteriormente fue Cuba y Venezuela ahora lo sería México como centro de operaciones, en apoyo a la consolidación del sistema socialista mundial, como lo preveía la Internacional Socialista.

Ahora con Arturo Herrera quien presidirá la junta de gobernadores del Banco Mundial, México tendrá mayor participación en las Naciones Unidas, como la ha tenido China en los últimos años, que influye al ser prestamista alternativo para países en desarrollo.

Según información del New York Times, al año 2015, El banco de desarrollo estatal de China ya superaba al Banco Mundial en créditos internacionales.

Se han esforzado por tener una institución con fondos internacionales para financiar diversidad de proyectos como transporte e infraestructura con el apoyo de 57 países, incluyendo varios de los aliados más cercanos de Estados Unidos, a pesar de la oposición del otrora gobierno de Obama. Fuente: NYT.

“Estamos tratando de remplazar al imperialismo estadounidense con el imperialismo chino”, dijo Alberto Acosta, quien fue ministro de energía del Presidente Correa durante su primer período.

¿Qué tienen en común China, el Estado Vaticano, la ONU, y Rusia? Que todos estos entes, procuran la reunificación de las naciones para establecer un sistema comunista mundial, el cual será una súper potencia, que de acuerdo a la profecía gobernará el mundo por un periodo de sólo siete años, los tres años y medio serán de una paz y prosperidad inédita, y ahí quebrará sus promesas y se tornará represivo, contra todo aquel que no le obedezca y rinda pleitesía.

Será conformado por dos líderes: uno de tipo político, el cual alude Daniel que será afeminado. Hoy mismo en los gobiernos nos representan senadores diputados y gobernadores, homosexuales y lesbianas que impulsan la ideología de género. Habrá otro líder de tipo religioso que emergerá con toda seguridad del Vaticano. Ya el Papa Francisco defiende y avala abiertamente a los regímenes socialistas- comunistas, como el de Venezuela y aquí en México, con la herejía garrafal que: “la ayuda a los pobres es el centro del evangelio” cuando sabemos que el centro del evangelio es Cristo: Su advenimiento, muerte, sepultura y resurrección.

El papado tiene relaciones diplomáticas con los presidentes del mundo, para encauzarlo al socialismo; ya se entrevistó con el electo presidente Joe Biden. Rusia debilitó el sistema democrático estadounidense. Donald Trump trajo descrédito a la religión evangélica y Joe biden será el nuevo “salvador” a favor de las causas socialistas. Los comunistas generan conflictos para que haya grandes migraciones de personas y así mantener vivo el discurso de ayuda a los más vulnerables.

Estos toman la bandera de los pobres como Judas Iscariote para la raja política. Es muy redituable tomar los recursos del erario y regalarlos sin ton ni son. Cuando Cristo fue ungido con un perfume muy costoso

Judas dijo: ¿Por qué no fue este perfume vendido por trescientos denarios, y dado a los pobres? A lo cual Jesús respondió: Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien; pero a mí no siempre me tendréis. Y de paso profetizó que siempre habrá pobres en el mundo, algo muy bueno para los populistas, quienes no dejan de crear pobreza para tener siempre un discurso político en aras permanecer en el poder. Por eso son enemigos del progreso, como López Obrador.