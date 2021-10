La letra con sangre entra

Antes de la Pc y el Nintendo había pocas cosas tan emocionante para un niño como recibir los libros de texto gratuito, ese maravilloso aroma a tinta nueva y sus ilustraciones, todavía poseo el recuerdo vívido en mi memoria, y me decepcionan esas librerías que cubren los libros con plástico privándonos del placer del aroma a tinta que precede a mundos nuevos, ya sea un libro de divulgación o literatura.

En algún momento de mi infancia a mi madre ¿o sería mi abuela? se le ocurrió la loca idea de que fuera a una escuela privada y católica, donde al entrar te revisaban la cartilla de pagos escolares y te obligaban a persignarte. La maestra estaba convencida de que el recreo no era para las niñas, las niñas pasábamos los treinta minutos de recreo bordando, cargábamos, los libros de texto, el cuaderno de cada materia, el cuaderno de dibujo, el libro y el cuaderno de catecismo, el material de bordado, las hojas de actividad didáctica y otros arrimadijos. Mi padre me compró una mochila profesional de montañismo para cargar con todo eso, y aun así bajaba la escalera arrastrando la mochila.

Por fin me liberaron del suplicio y fui a dar a una pequeña y apacible escuela pública, de esas donde llevas cuatro libros, ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas y español, el libro de lecturas se quedaba siempre en casa –y aún recuerdo de memoria algunos de sus versos- y un par de cuadernos “Polito” resolvía el resto, primero eran los color ladrillo con la imagen de unos obreros al frente, luego los que tenían alguna ilustración y si eras fifí te tocaba un cuaderno con resorte de plástico que a medio año ya estaba deshojado, todo en morralito de trapo, y nadie te preguntaba el credo en la puerta del salón. Aún hoy sigo creyendo que si existe alguna universidad privada de calidad es sólo porque las escuelas públicas están ahí como un referente que obliga a las escuelas privadas a revisar toda su ruta pedagógica. Si las escuelas de psicología de la ciudad no han producido una mejor propuesta académica es porque la UACH no ha creado la licenciatura en psicología, marcando así un referente de un mínimo académico esperado.

Otro problema se presenta en las escuelas públicas, y es que les ha dado por imitar a las privadas y casi me hace bendecir la pandemia, que evita que los niños vayan de aquí para halla cargando mochilas que sólo un sherpa del Everest podría cargar. La mochila de avión que lleva mi hijo, apta para viajes internacionales lleva lo siguiente: libro de cívica y ética, libro de experimentación del medio, libro de lengua materna, libro de lecturas, libro de matemáticas, libro de ciencias sociales, agenda, libro actividades de evaluación, libro complementario, otro libro complementario, libro de inglés, libro de ejercicios en inglés, cuaderno profesional de cada materia y cuaderno de dibujo, caja de materiales didácticos, cambio de cubre bocas, y en el salón aún hay más material. Mi pequeño pesa 27 kilos y su mochila pesa 11 kilos, al menos mientras estemos en pandemia no cargará la mochila de la pesista Soraya Jiménez.

Y no es infrecuente que la maestra nos envíe hojas de material didáctico para complementar el aprendizaje del niño, pareciera que los padres y maestros creemos que entre más dinero se gaste en materiales educativos más eficiente será la educación; había olvidado las aplicaciones que el niño debe descargar en su celular haya pandemia o no.

No hay ninguna investigación que demuestre la relación que entre mayor gasto en material educativo se genere un mayor aprendizaje y este a su vez genere una mejor y más creativa inserción social, más bien queremos que los niños de las escuelas públicas parezcan Riky Rikín por aquello de que dinero llama dinero.

Pero lo que queda de manifiesto es que los maestros de las escuelas públicas han olvidado que lo determinante para el proceso de aprendizaje es el proceso de enseñanza, que ellos con su formación normalista aglutinan todos los contenidos de los materiales complementarios, que pueden contar historias a los niños, jugar para interesarlos y crear con ellos los materiales en su cuaderno como una actividad didáctica.

Por otro lado las mochilas asesinas que los niños de las escuelas públicas en Chihuahua tienen que cargar, y peor si van en Bowí alias el Vivebús, empieza por los esguinces en el cuello, pero con el tiempo desarrollarán presión de la vértebras que les generará problemas de dolor de espalda de manera crónica, serán adultos adoloridos, una curiosa y posmoderna interpretación de aquello de que la letra con sangre entra, debo decir que un pedagógico tablazo a tiempo era muy efectivo y no dejaba las secuelas y daños que ahora dejan las mochilas cargadas de materiales pedagógicos amigables.

Según pediatras y ortopedistas, un niño sólo debe cargar el 10% de su peso total, pero en este momento están cargando alrededor de del 40% de su peso en libros y nadie nota una sustancial superioridad intelectual y laboral derivada de estos materiales en comparación con los que nos formamos con cuadernos “Polito”. Eran escuelas pobres, con aulas de fibra de vidrio y nada que alguien quisiera robarse, pero tenían dentro maestros de las escuelas normalistas de Chihuahua, dispuestos a todo con tal de que el niño aprendiera.

El peso genera demasiada tensión a músculos y articulaciones, lo cual se traduce en dolor, afectar la postura de los menores; además, pueden tropezar con ellas y caer, golpear a alguien más por su volumen.

Cuando se coloca sobre los hombros, la fuerza del peso cargado puede tirar al niño hacia atrás. Para compensar, el pequeño doblará hacia delante su cadera arqueando la espalda. Esto puede hacer que la columna se contraiga de forma que origine malformaciones.

Me encantaría decir los nombres de las escuelas que han hecho de esta mala praxis una trinchera pedagógica, en Chihuahua son muchas, pero soy una enamorada de ese sueño vasconcelista de tener una escuela pública, y no quisiera dañar la reputación de estas escuelas, pero si van a insistir en cargar once kilos de libros que los cargue la madre la maestra.