La leyenda de una misteriosa confesión

/ Un obscuro carruaje en medio de la noche tenebrosa, se encaminaría para que el padre José García Valdés confesara a una anciana al barrio de San Nicolás. / En el lecho de muerte / La casa de la anciana moribunda

En el viejo San Felipe el Real existieron dos haciendas contiguas donde hoy es el primer cuadro de la ciudad de Chihuahua, una de ellas llamada “De Cortés” que abarcaba desde donde hoy es Catedral hasta muy cerca de lo que ahora es la iglesia de San Francisco y la plaza Zaragoza, donde comenzaba la de “Guadalupe”, en esta última, existía una modesta capilla en 1718 que la atendía el padre José García Valdés el cual ofrecía algunos servicios religiosos a la escasa población que se reunía de algunas zonas aledañas y de las otras haciendas de beneficio existentes en la segunda década del siglo XVIII.

En una ocasión el humilde sacerdote había sido invitado por la familia Trasviña y Retes a su enorme casa (hoy Alsuper Grande) que estaba frente a la plaza Trasviña (hoy la plaza Merino) donde actualmente se ubica la avenida Juárez entre Cuarta y Sexta. El padre era de muy buena estima para la eminente familia y un carruaje iría por el clérigo a su casa en medio de una noche muy obscura, donde los nubarrones presentaban un paisaje tenebroso aunado a las continuas descargas eléctricas y el fuerte viento, lo que hacían templar a cualquiera, pues la población comentaba encerrados en sus casas: “El diablo anda suelo”. Sin duda, pronto se dejaría soltar un diluvio mientras el carruaje llegaría a las puertas de la enorme casa de los Trasviña con el hombre de Dios.

Cuando hicieron pasar al padre García a la enorme casa, lo recibiría don Antonio Trasviña, eminente hombre de negocios pero con un corazón humilde y noble a pesar de sus riquezas. Después de la cena, se acomodaron en un gran sillón para platicar la familia de don Antonio con el padre José en medio de la opaca luz de las velas hechas con grasa de animal y la espantosa tormenta que se abatía sobre la vieja Villa de San Felipe. En eso, se empezaron a escuchar uno fuertes “golpes” a uno de los portones por donde entraban los carruajes a la casa. Cuando dos de los criados de don Antonio fueron a ver quién era y abriendo la enorme puerta de madera había un carruaje con su conductor y una persona vestida de negro que poco se le notaba su rostro, el cual preguntaba por el padre García.

El sacerdote fue notificado y de inmediato saldría a ver lo que sucedía; el misterioso hombre de negro le solicitaría a nombre de una anciana moribunda que si era posible que la fuera a confesar y administrar los santos óleos. El padre sin dudar, se despediría temporalmente de la familia Trasviña para ir al rescate espiritual de la misteriosa persona. En eso, todos abordaron el carruaje en medio de la lluvia y la tenebrosa noche; el vehículo, tomaría rumbo hacia el este de la Villa de San Felipe hasta el barrio de San Nicolás, un sector alejado del primer cuadro que contenía unas cuantas casuchas humildes. Al llegar a la casa que estaba en tinieblas por las faldas del cerro Coronel, se bajarían del carruaje el conductor y la persona de negro que con tanta obscuridad, no se les podía ver el rostro a los dos; ellos, ayudarían al padre García a bajar y lo encaminarían a la puerta. Era una vivienda con las ventanas atrancadas como si hubiera estado abandonada por años; se quitaron unos tablones y se pudo acceder al interior de la vivienda; el padre observaba desconcertado que todo estaba revuelto y lleno de polvo y telas de araña, como si no viviera nadie ahí, en eso, el hombre de negro le llamó con una voz pálida: “¡Padre, venga acá!; al fondo estaba la anciana acostada en su cama, la cual estaba moribunda.

Era una anciana como de 90 años que hablaba en voz baja, ciega y con sus cabellos alborotados de color de algodón, la cual, vestía una blanca bata como de luz y en su alrededor olía mal, como a encerrado, la casa con sus ventanas obstruidas y el interior lleno de recuerdos. La anciana tenía en su humilde buró una pequeña vela a medio terminar y un librito de oraciones con su Rosario y en la pared, algunas figuras religiosas todas polvosas. Ahí estaba la viejecita sudaba con suspiros que anunciaban lo peor, pues se encontraba con una tremenda fiebre que hacía que su frágil cuerpo estuviera como un “brasero” y balbuceaba cosas, recordando sus años de juventud y mencionando a sus familiares muertos, sin duda estaba delirando. En eso, el padre nervioso en medio del golpeteo de las piezas sueltas de la vieja casa que el fuerte viento de la tormenta balanceaba sin cesar, se sentaba junto a ella.

Se acerca a ella para confesarla: “Hermana, Ave María purísima”, lo que la anciana le contestaría con voz apagada: “Sin pecado original concebida” y en eso, empezaría a contarle sus ocultos pecados. Después de unos minutos, el padre García absolvería los pecados de la moribunda, administrándole los “santos óleos” y dándole la bendición trinitaria. En ese momento, la longeva señora dejaría de respirar en medio de un fuerte “suspiro”, tomando las manos del sacerdote con fuerza. En eso, el pequeño cabito de vela encendida se terminaría, quedando la habitación en completa obscuridad.

De inmediato el padre se levantaría un tanto desconcertado y asustado dejando a la pequeña señora descansar en su lecho de muerte, en el sueño de los justos, encaminándose hacia el exterior de la vivienda después de haber cumplido su misión espiritual.

La tormenta no cesaba y el hombre de negro de nueva cuenta ayudaría al sacerdote para llevarlo de vuelta a la casa de los Trasviña. En medio de un vacío y de una profunda reflexión por parte de García, por fin llegaría a su destino, haciendo 30 minutos de camino de vuelta. Se bajó y se despediría de los misteriosos hombres del negro carruaje y platicaría toda esta anécdota a don Antonio y a toda la familia Trasviña. Al terminar el misterioso relato, no podían dar una explicación clara de lo que había experimentado, por lo que don Antonio tomó una determinación: “¡Padre!, ¿por qué no vamos a investigar todo lo que le sucedió? En eso, la tormenta había cesado y algunos de los criados fueron a buscar en medio de la noche, el tenebroso carruaje y a sus dos tripulantes en los alrededores de la casa de los Trasviña.

El padre José García sería invitado por los criados de don Antonio para que fueran de nueva cuenta al lugar donde vivía la anciana. Ya era de madrugada, el frío y el miedo hacían temblar a todos hasta que llegaron por fin a la lejana casa en el barrio de San Nicolás.

Don Antonio, el padre y los criados, se percataron que la choza estaba bloqueada por tablones que se notaba ya tenían años obstruyendo las entradas. Don Antonio ordenaría que se quitaran todos los obstáculos para poder entrar y ver el interior.

Quitaron todo y entraron por fin; el ambiente se observaba tenebroso, lleno de telarañas, polvo y muchos recuerdos, en eso, el padre se encaminó hasta donde había ido a confesar a la anciana y para sorpresa, el Rosario y el libro de oraciones estaban completamente llenos de polvo y deteriorados por la humedad y el tiempo. Sin embargo, en eso sintió un fuerte escalofrío y un viento fuerte abriría las puertas que daban hacia el patio; de inmediato, todos se asomaron dándose cuenta que había una lápida abandonada y destruida y en medio de ella, un pañuelo blanco sin mancha alguna y seco.

Se sorprendieron porque todo estaba mojado y sucio pero ese pañuelo no. En eso, los sirvientes de don Antonio empezarían a cavar para saber qué había ahí y para sorpresa del padre que casi se desmaya de ver bajo tierra a la anciana que había confesado en vida; ella, ya estaba casi momificada, quedando como un verdadero misterio. De inmediato, taparon el hoyo y salieron de esa casa “maldita” para llevar al padre a su capilla y a don Antonio a su casa.

Después de lo sucedido, nadie sabía o había conocido a la anciana que había vivido en esa casa maldita, sólo el sacerdote la conocía, pues en su misteriosa confesión, la anciana tal vez le había contado con detalle su miserable vida.

La leyenda de una misteriosa confesión, forma parte de los archivos perdidos de las Crónicas de mis Recuerdos. Si usted desea adquirir la colección de Archivos Perdidos de las Crónicas Urbanas de Chihuahua: tomos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX, llame al cel. 614 148 85 03 y con gusto lo orientamos o bien, adquiéralos en Librería Kosmos (Josué Neri Santos No. 111); La Luz del Día (Blas Cano De Los Ríos 401, San Felipe) y Bodega de Libros.

Fuentes:

Archivos Perdidos de las Crónicas Urbanas de Chihuhua.

violioscar@gmail.com

Maestro-investigador-FCA-UACh