La lucha sigue

En México matar a una mujer, es sinónimo de impunidad, de miopía y sordera ciudadana e institucional, producto del desinterés, insensibilidad e irresponsabilidad; el 2019, se registra como el año más feminicida de la historia, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad y Protección Ciudadana, revelan que mil 199 mujeres fueron asesinadas por misoginia, para ser exactos, una mujer fue asesinada cada dos horas y media por el simple hecho de ser mujer.

Este 2019, también se registra como el más violento para niñas y adolescentes (0 a 17 años), el primer cuatrimestre registró 114 asesinatos. La mayoría de los casos sigue sin resolverse.

Enero registró 302 feminicidios; febrero 272; marzo 310; y abril 315. De las 32 entidades federativas, 10 concentran la mayor incidencia, el primer lugar lo ocupa el Estado de México con 152 víctimas de feminicidio, Jalisco 102, Guanajuato 99, Veracruz 73, Chihuahua 71 y CDMX 70.

A pesar que en los últimos 4 años, la incidencia feminicida ha incrementado 97%, la autoridad sigue ausente, sigue viendo con ligereza el tema. La Secretaría de Gobernación (SEGOB) analiza si lanzar o no la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), esto después de que cientos de mujeres en todo el país, salieron a las calles a denunciar los hechos de violencia.

La secretaria de Gobernación,Olga Sánchez Cordero, después de participar en la instalación del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria señaló: “Tenemos que trabajar mucho, los casos de violencia en contra de las mujeres siguen a la alza, sobre todo la violencia intrafamiliar, emocional, física, económica e incluso laboral y política”.

Indicó que buscó acercamiento con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México,Claudia Sheinbaum, sobre los foros y mesas para enfrentar violencia de género, con acciones eficaces, dijo: “En este momento estábamos platicando la jefa de Gobierno y yo sobre las acciones a emprender y del diálogo que está abriendo con todas las organizaciones de la sociedad civil y estas mujeres que se manifestaron el viernes”. Recordemos que los colectivos de mujeres salieron a las calles, después de que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), sometieran y agredieran sexualmente a una menor de 17 años dentro de una patrulla, en la Alcaldía de Azcapotzalco, cuando la menor regresaba de una fiesta.

Después de ocurridos los hechos, la procuradora capitalina, la jefa de gobierno, así como otros servidores públicos, dejaron en claro, que el tema de género no es prioridad para el gobierno, sus respuestas estuvieron plagadas de insensibilidad, falta de conocimiento y sororidad, como se dice vulgarmente, un cuerpo de mujer no garantiza preparación en la materia e interés por erradicar la barbarie feminicida.

Ante la ola de críticas, Sánchez Corderoal finalizar la entrevista, señaló que el próximo 30 de agosto viajará a Escobedo, Nuevo León, para presentar la estrategia de refugios para contener la violencia de género y disminuir los hechos relacionados.

Hemos repetido una y otra vez, las mujeres son acechadas a cualquier hora y en todo lugar, la autoridad y sociedad en general, le restan importancia, nuestra cultura patriarcal ve con normalidad el acoso, los golpes, las humillaciones, las agresiones sexuales. En la mayoría de los casos se justifica al agresor o agresores, se tacha a las defensoras de género como “menopaúsicas”, “de seguro les falta viejo”. Después de cada manifestación o crítica, la autoridad en comparsa con algunos medios informativos, desvirtúan al movimiento y al espíritu de su exigencia, las llaman violentas.

La manifestación ante la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad locales, se produjo tras varias denuncias contra la policía por presuntas agresiones, según los colectivos feministas, el 10 de julio una indigente de 27 años fue violada por dos policías en un hotel del centro histórico, el 3 de agosto una adolescente de 17 años fue agredida por cuatro elementos, el 8 de agosto otro policía abusó de una menor en el Museo Archivo de la Fotografía. Frente a estos episodios, las organizaciones convocantes han solicitado que se decrete la alerta de violencia de género para la capital y que se destituya a los presuntos culpables. Hasta ahora, como indicamos en párrafos anteriores, la alerta sigue analizándose.

Jessica Tzintzun, estudiante de 22 años, una de las asistentes en la concentración, vestida de negro y con el rostro tapado por una máscara blanca, ante medios informativos dejo clara su desconfianza por la Policía, dijo: "Hace unas semanas mientras volvía a mi casa de noche un grupo de hombres me empezó a perseguir, me acerqué a una patrulla para que me ayudaran y me dijeron que por qué iba vestida así", recuerda. Exige al igual que muchas voces más, que se capacite a los policías para atender mejor los casos de agresiones machistas, que crean y presten más atención a las denuncias.

Otras vivas decían: “A mí me cuidan mis amigas”, "Han manipulado la investigación. No culpan a los incompetentes dentro de la policía y del Gobierno, sino a la víctima",

Los colectivos feministas han acusado a las autoridades de filtrar información confidencial para desvirtuar las recientes denuncias. Organizaciones convocantes señalan: “Violan el debido proceso y son un intento de las autoridades de deslindarse de los hechos”.

Después de una semana de polémica entre colectivos feministas y autoridades, el Gobierno capitalino busca bajar la tensión. Seis policías han sido suspendidos, aunque no detenidos, mientras avanza la investigación. La alcaldesa se reunió el miércoles con organizaciones de mujeres para intentar dejar atrás sus declaraciones de principios de semana, una reunión que ha sido criticada por algunos colectivos por considerarla poco representativa. El viernes pasado, el secretario de Seguridad de la capital, Jesús Orta, ha llamado al diálogo y ha declarado estar dispuesto a reunirse con representantes de las protestas.

Más allá de estos últimos casos, las manifestantes han denunciado el clima generalizado de violencia machista. El martes pasado una mujer fue apuñalada varias veces por su pareja en Ciudad de México hasta matarla, el último de una abultada lista de feminicidios. En el primer semestre del año, las denuncias por agresiones han aumentado un 20% respecto al mismo periodo del año pasado. Tan solo en la capital se han registrado 3 mil 233 delitos sexuales de enero a julio, según cifras del Gobierno federal. Sin embargo, una gran mayoría de casos permanecen sin denunciar, en parte, por la falta de confianza en las autoridades.

Suena repetitivo hablar del tema, pero hasta no frenar la violencia de género, donde cualquiera puede ser la próxima víctima, seguiremos insistiendo sobre el tema. Urgen medidas drásticas en la materia, lentes con perspectiva de género por parte de las autoridades, de qué sirve que cada secretaria u órgano de gobierno albergue las denominadas “Unidades de Género”, si en los hechos, el tema causa risotadas entre la mayoría de los que laboran en dichas dependencias. Hasta no alcanzar el respeto mutuo entre hombres y mujeres, abatir las brechas de desigualdad entre ambos géneros, seguiremos alzando la voz, la lucha sigue. Ni una menos. Sumemos voces.