“La mente totalitaria no acepta lo diverso, es por esencia monológica, admite sólo una voz, la que emite el amo y servilmente repiten sus vasallos”

Sergio Pitol

México y su futuro, las elecciones 2024 representan la madre de todas las batallas, Presidencia de la República, Cámara de diputados y senadores, gubernaturas en Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, jefatura de la CdMex, 31 congresos locales, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías, en total 19 mil cargos de representación popular, 98 millones de votantes tienen en sus manos optar por el progreso o el fracaso de la nación, en juego los próximo 20 años, es la hora de los hornos, dependencia o liberación.

Ante un contexto de polarización social enfermiza, un país con niveles altísimos de pobreza y marginación, de desocupación laboral diaria, donde el dinero no alcanza para sobrevivir; un país bañado en sangre por la violencia desmedida, muertes como en ningún sexenio, con adicciones al alza, los abrazos empoderaron a los grupos criminales que engrosan sus filas con niños sicarios; un país ignorante, enfermo, con desabasto de medicamentos, sin atención universal; un país feminicida, que permite y fomenta el asesinato de 11 mujeres al día; un país sin inversion pública, de infraestructura en pésimas condiciones; que mata de hambre a sus campesinos; un país ecocida, que permite el crimen de activistas, de periodistas; con problemas gravísimos en materia migratoria, de impunidad e inconsciencia social; de dádivas electoreras, con ellas pretenden silenciar al ciudadano, de hacerlo cómplice de sus fallas.

Esto, aunado al desinterés oficial de corregir el rumbo del país; vivimos en carne propia extorsiones, secuestros, persecución política, actos de corrupción, abusos de poder, censura ante la crítica e indolencia gubernamental. Desde el púlpito del poder se ejerce en cada Mañanera o foro morenista el insulto, el descrédito de quienes tinen una voz que incomoda, una visión distinta de país, llamándolos enemigos públicos, traidores a la patria, hablo de juristas, académicos, periodístas, clase trabajadora, feministas, madres buscadoras, profesionistas, deportistas, artistas, ambientalistas. Hoy, como nunca, se violenta la la división de poderes, garantía democrática que evita el abuso del poder ejecutivo, hablamos de la Suprema Corte de Justicia, el Instituo Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional de Tranparencia y Acceso a la Información.

En juego dos visiones de Estado, se descarta el Fosfo Fosfo, la nueva impresión política que raya en lo superfluo, en lo rídiculo; dos opciones reales; Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, la primera, representa la continuidad; la segunda, el cambio, bajo el manto ciudadano y las siglas de un frente común, de partidos políticos que por décadas fueron antagónicos, que tuvieron la oportunidad de dirigir los destinos de la República, y que han perdido terreno electoral, unieron sus siglas por un bien mayor, México. Por desgracia, vemos en medios informativos y/o redes sociales como se difunden la descoordinación política y la falta de compromiso de algunos personajes, pesa más el ego y/o el interés de unos cuantos. Las voces opositoras al régimen seguirán trabajando a pesar de esos desencuentros, saben que de no hacerlo, México se venezualisa cada vez más, hasta no tener retorno.

Analistas señalan que el Presidente, sin estar en la boleta, es la figura a vencer, es quien hace campaña diariamente por su candidata, con una política social que empobrece, más de 25 millones de beneficiarios de programas sociales que ocupan su beca para cubrir lo que el Estado les quitó, principalmente atención médica y medicamentos.

El país requiere soluciones, un agenda real, eficaz, donde todos y todas tengamos eco, construir un país unido, de vanguardia, de progreso, apegado a la legalidad, con estándares educativos de primera no de cuarta, que no culpe al pasado de sus fallas, que esté bajo la conducción de valores universales en materia democrática y de gobiernos abiertos, NO una DICTADURA. Como dijo Sergio Pitol, escritor, novelista, ensayista, traductor y diplomático mexicano: “La mente totalitaria no acepta lo diverso, es por esencia monológica, admite sólo una voz, la que emite el amo y servilmente repiten sus vasallos”. Sumemos voces.