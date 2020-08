En la larga y extenuante lucha por cambiar la realidad social de nuestro país, y ante los grandes retos que implicaba el panorama adverso que tuvimos durante muchos años, en Morena resolvimos cambiar la forma convencional de entender y hacer política. Tal fue nuestro empeño en “hacer las cosas bien”, que en 2018 accedimos al poder con un gobierno legítimo que desde el primer día ha trabajado de la mano con el pueblo.

Hoy tenemos una administración federal con respaldo social y cercana a la gente, que funciona bajo principios humanistas, evitando los privilegios y buscando el interés superior de los que menos tienen. En México vivimos una época de cambios en lo social, lo económico, lo cultural, pero particularmente en la manera de hacer política, es así, que se ha combatido sin tregua a la corrupción y al fraude electoral.

No obstante todo lo anterior, en el ecosistema político en el que vivimos, todavía persisten usos y costumbres de muy fuerte arraigo como la “compra de votos”, “el acarreo” y la “entrega de dádivas”. Sin duda habrá funcionarios que utilicen estas prácticas para influir en las elecciones del 2021. A todos ellos les decimos que la ley las prohíbe y que desde hace unos meses se castigan con penas de “hasta 15 años de cárcel” (Reporte Índigo, 2020).

Este sistema de fraude electoral fue muy nocivo para nuestro país y funcionó porque dependía de la pobreza y de la necesidad del pueblo. No hace mucho tiempo nuestro presidente nos advertía: “están entregando despensas, frijol con gorgojo, tarjetas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Hay que decirles que sí. Pero a la hora de la hora, toma tu voto” (Morena, 2017).

Ese mensaje cambió radicalmente a México, la prueba está en los 30 millones de mexicanas y mexicanos libres que decidieron junto con él, romper los esquemas y acabar con el sistema político hegemónico basado en la corrupción.

En ese mismo bagaje político, proveniente del sistema prianista, existía la figura del “tapado” que se entendía como el funcionario “que el Presidente de la República escogía y seleccionaba [para ser]…su sucesor” (Carpizo, 1999). Esa práctica se mantuvo durante los casi 90 años de la dictadura del PRIAN, así, cada gobernante buscó influenciar en los procesos internos de su partido, como en las mismas elecciones.

Por eso cuando el presidente pide más respeto, señalando que nosotros no somos iguales, lo dice con conocimiento de causa. En Morena no tienen cabida los famosos “tapados” para ningún cargo de elección pública. Le puedo asegurar amable lector, lectora, que el presidente no se involucra en estos procesos, mucho menos envía señales o deferencias a tal o cual personaje para motivar o incentivar la participación por algún cargo de elección pública.

Por eso es que hacemos un llamado a nuestros compañeros, como para aquellos que fueron invitados a nuestro partido, a asimilar las nuevas formas de ejercer y buscar el poder. Prácticas añejas como la venta de puestos públicos o candidaturas no existen, ni existirán jamás en nuestro instituto político.

P.D. Los gobernantes y funcionarios públicos se deben al pueblo, les exhortamos a que asuman su responsabilidad y que dejen los asuntos partidarios a la militancia.

Analista político