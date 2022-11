La marcha de los prianistas

¿Usted le cree que los del PRIAN defienden la democracia? ¿Usted cree que los consejeros del INE, elegidos por los partidos políticos sirven a la ciudadanía y no a los partidos políticos? ¿Usted cree que son merecidos los sueldos de los consejeros electorales que ganan entre 180 y 220 mil pesos? ¿Usted cree que necesitan tanto dinero los partidos políticos? ¿Usted considera que es justo tener 500 diputados y 128 senadores y no reducir su número? Pues todo eso cambiará con la reforma electoral de AMLO, junto con otras más como eliminar institutos y tribunales estatales electorales inútiles con sueldos arriba de los 150 mil pesos en todos los estados. También son cuestiones que tampoco el PRIAN se cree y sin embargo, el domingo trece de noviembre harán una marcha en defensa de todos esos aspectos, con el pretexto de la “defensa” de la democracia y del INE.

Y es que más que una marcha por la defensa de esos privilegios, es un mitin político que están disfrazando en lo que ellos creen una causa, por fin, que les sirva de pretexto para legitimar su oposición a AMLO. Y es que durante los cuatro años de gobierno que lleva AMLO se han dedicado a atacar al presidente y no lo han conseguido porque la gente no les cree, no confía en ellos y no los quiere, sin embargo piensan que esta vez la gente si va a creerles porque están en contra de la reforma de AMLO, pero como no pueden decir que están en contra de reducir el número de diputados, de reducir el dinero a los partidos políticos, de la elección de consejeros por voto y no por los partidos, de eliminar organismos electorales estatales inútiles y caros, pretenden engañar a la gente según ellos para defender al INE y a la democracia.

Y es que aunque el título parece un chiste no lo es, ellos piensan que la ciudadanía les va a creer que defienden a la democracia. Piensan que matarán dos pájaros de un tiro con dicha marcha: que la ciudadanía al fin les crea que se preocupan por ellos y defender a uno de los suyos: Lorenzo Córdova, presidente del INE, quien junto a otros consejeros llevan siete años en el cargo con sueldos altísimos, quien se ha caracterizado por ser opositor al presidente, como ellos y que con la reforma dejarán sus cargos.

No los puedo culpar por intentar lo que intentan, al fin opositores y vividores del poder y la corrupción, saben que en 2024 no tienen ninguna posibilidad contra Morena y su candidata o candidato presidencial, y buscan de alguna manera acortar la diferencia y piensan que con la bandera de la defensa del INE y la democracia pueden conseguir adeptos o legitimidad, o al menos algo de credibilidad. Es la primera bandera en cuatro años con la que se van a aglutinar y que piensan que la gente les va a creer, porque nunca se han caracterizado por las causas sociales.

Los convocantes son los mismos de siempre, Claudio X González y políticos, empresarios y políticos del PRI/PAN/PRD y que tienen como único objetivo atacar al gobierno y al presidente para que la gente deje de apoyarlo y así ganar en las elecciones de 2023 (gubernaturas de Coahuila y Estado de México así como alcaldías y congresos estatales de dichos estados), la presidencia, 6 gubernaturas (con sus alcaldías y congresos estatales), diputados y senadores en 2024 y las que sigan.

Será una gran oportunidad para ver, por primera vez en la historia del país cómo se manifiestan los privilegiados y corruptos de antes (no todos, pero sí la mayoría y sobre todo sus líderes) porque perdieron sus privilegios y los quieren recuperar. Será una marcha donde por primera vez no se manifestarán los de “abajo” ni por una causa social, sino los de arriba y sus líderes corruptos, porque perdieron el poder en 2018 y quieren recuperarlo en 2024. Usted qué opina.