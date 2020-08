La mecánica de la corrupción (segunda parte)

Comentábamos hace una semana, que las relaciones familiares forman parte integral de la mecánica nacional de la corrupción, en dos vertientes: la ineludible y amorosa responsabilidad filial, más la búsqueda de lealtades-delincuenciales-irrenunciables por consanguíneas. Pero existe otra faceta del nepotismo poco desnudada: el factor hereditario parental. Uno no puede menos que asombrarse cuando escucha a las madres o padres con cargos públicos, hablar del futuro “político” de sus hijos, como si fueran gánsters italianos preparando al heredero del imperio mafioso del clan. El poder político como herencia. Si el desgobierno, que bien representan, ha degenerado en sus enfermos cerebros a patrimonio familiar, entonces se puede heredar generación tras generación, (cómo de que no). En Chihuahua la familia Aguilar Jiménez, es un caso de estudio que puede compararse a las más longevas casas reales de coronas europeas. --Si no fuera por los tantos millones de pesos que nos ha costado a todos mantenerla por décadas, sin duda podríamos decir: ¡qué bonita familia, qué bonita familia, tan solidaria!--.

Otro factor vital a considerar sobre la mecánica de la corrupción es sin duda aquel del reparto del botín. Embarra que algo ensucia. El PRI fue por sexenios el gran maestro que logró en el consciente colectivo nacional establecer el noble agradecimiento a su institucional caridad. Robaron siempre sí, pero convidaban al festín del pillaje, y algo caía del banquete de sus mesas, rebosantes de dinero, negocios y canonjías. Con el PRI --me revelaba hace lustros un amigo— se podía jugar póker, porque repartía las cartas-cheques, los del PAN se agandallan todo para el ganador y sus socios, no se vale. Algo le había tocado del tricolor y nada del blanquiazul, por eso su diferencial encono.

La lógica de los políticos corruptos es bastante entendible sobre la repartición de los dineros mal habidos; no quieren irse solos a la cárcel, en dado caso que la justicia les alcance. Su razonamiento podría definirse en forma sistemática casi matemática: a mayor reparto de la corrupción menor posibilidad de que todos sean descubiertos y vayan en gran volumen, como cómplices delictivos en puestos estratégicos, a responder sobre sus criminales actos. El gran tamaño de la corrupción que se infecta en rebaño es inversamente proporcional a la probabilidad de que todos sean juzgados en un instante dado como vulgares rateros agrupados. Reconvertida ley de conjuntos desde la altura de la autoridad ejecutiva: la corrupción debe abarcarnos a todos en la élite del poder.

El actual momento de Chihuahua y de México es sin duda un tanto revolucionario. Porque contra la corrupción las cosas están cambiando. Por qué si no el temor de que el imputado exgobernador capturado en Florida, hable y confiese. Que tal que cuente a cuántos políticos en activo les repartió, generoso, parte de su peculado y ofrezca pruebas fehacientes. --Cristo ten piedad--. Más de una carrera política ascendente de varios colores partidistas llegaría a su fin. El miedo cunde y se esparce con reveladores amparos interpuestos por doquier en todo el territorio nacional. Una senadora priísta fue más sincera, mejor renunció a su cargo y se fue a Inglaterra. Cuenta la historia de la antigua marina mercante, que cuando un barco comienza a hundirse las ratas salen despavoridas a cubierta para intentar salvar su pellejo. Afinidades electivas de naturalezas semejantes. Algo de miedo se remueve ahora en la sicología de los impunes.

Penúltima. La corrupción como éxito. En la mecánica de la corrupción existe un factor sociológico devastador. Tiempo hace que se empoderó en el sentido común, sobre todo de las clases medias, la idea de que la corrupción es algo natural, cultural, inherente a nuestras vidas; factor al que hay que adaptarse para salir avante por siempre. En las benditas redes sociales se puede confirmar el fenómeno regenerado. Los solidarios grupos de whatsapp se han convertido, por ejemplo, en el medio donde se puede advertir en que sitio se ha instalado un filtro de tránsito para eludirlo, si pasada la media noche y con unas copas encima se va de regreso a la casa. El ejemplo parecería anodino, pero demuestra una realidad brutal. El mexicano término medio es consciente de su violación a las más mínimas leyes de convivencia social, pero desea y busca a toda costa cómo librarse de ellas, cómo burlarlas, cómo salir indemne de su consciente infracción. Y cuando lo logra se siente más que satisfecho y contento, se siente exitoso. La corrupción como éxito. La audacia y osadía del tramposo como virtud social. El desacato a las normas como un deporte donde se entrena a todos desde jóvenes para aprender a violarlas. Una carrera de obstáculos donde el mejor, el admirable ganador es el que más impunemente transgrede sin cargos (ni de conciencia), a los diez mandamientos, al reglamento de tránsito, al código penal, al bando municipal, a la Constitución. --Bienaventurados los millonarios abogados usufructuarios de la genial e impoluta “chicanada legal”--.

Al final: ¿qué puede quedar como esperanza de contrarrestar por lo menos un poco, nuestra fatídica mecánica nacional de corrupción? ¿Quién fiscaliza al fiscal? ¿Quién controla al contralor? ¿Quién gobierna al gobernante? En la pirámide del poder y el dinero ¿cómo desconstruir el sistema que nos ha robado perpetuamente desde la cúspide a la base? ¿Cómo transformar algo para el bien comunitario, mientras esa base no siga adorando y soñando en llegar allá arriba, donde la corrupción es la razón de ser de la frustración y la infelicidad de todos? ¿Cómo? (Espero de todo corazón que estos burdos e incipientes comentarios sobre la corrupción mexicana sean superados con respuestas, con verdaderos análisis sicosociales, con mejores propuestas anticorrupción viables y efectivas; realizados por la inteligencia de las generaciones futuras de honestos mexicanos; y ojalá más pronto que tarde…