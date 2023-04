La mentira en política

El movimiento permanente de nuestra realidad hizo imposible que la política permaneciera estática, girando en torno a la tragedia del 27M de Ciudad Juárez. Las noticias, como la propaganda que se hicieron en ese contexto, se van y fueron desvaneciendo con el transcurso del tiempo que cambia todo y a todos, en la medida que se avanzó en la judicialización y vinculación por esa tragedia a varios funcionarios del INM. La realidad es cambio permanente, es movimiento, por ende, las noticias también van surgiendo y desapareciendo con ella.

Ahí seguíamos, inmersos en el 27M, cuando sorpresivamente supimos que el presidente López Obrador se enfermó nuevamente de Covid. La noticia surgió durante una gira por el sureste del país.

El problema de la salud del presidente, no hubiera pasado de tener un impacto “normal” en la política y en la vida del país púes como se sabe, las vacunas anticovid han funcionado a la perfección, si no se le hubiera ocurrido a los productores profesionales de la mentira del conservadurismo, darle vuelo a la rumorología conscientemente fabricada, de que el presidente estaba “muy grave”, “infartado”, con “apoplejía en medio cuerpo”, y/o que ya “había muerto”, pero “lo estaban resucitando en Houston”, o en “un hospital militar”, que de ello se tenía “información confidencial” de “primera mano”, proveniente “de adentro del círculo presidencial”, etc.

Y empezaron a bombardear con rumores, especulaciones y mentiras en todos los instantes de todos los días, en todas las redes sociales a todos los mexicanos; millones y millones de rumores, conjeturas adrede desequilibradas, testimonios esquizofrénicos, usufructuaron políticamente la mentira sobre la salud del presidente.

Cuando la realidad y la verdad es que el presidente se encontraba convaleciendo normalmente el Covid, la sociedad sufría un bombardeo indiscriminado, salvaje de la mentira usada políticamente.

Dice Hannah Arendt, en su libro “La Crisis de la República” que la mentira política seguirá fabricándose y difundiéndose “mientras existan sectores sociales ávidos de ella”. Indudablemente que en nuestro país y más en esta época de gran cambio e impulso del despertar de la conciencia política social, existen sectores sociales donde la mentira se ha adoptado como principio político, en el alimento diario de su cultura política individual.

El técnico en fabricar la mentira con fines políticos de hoy, conoce perfectamente a sus víctimas y las nutre, las alimenta en los WhatsApps y Facebook permanentemente de aquella.

Como lo dijimos, la propaganda sucia funciona en el segmento conservador ávido de consumir mentiras políticas. Sin embargo, otro sector mayoritario en el país, decodificó inmediatamente la rumorología sobre la gravedad y la supuesta muerte del presidente, como un intento más de la derecha, para tratar de paralizar el despertar de la conciencia política tan fuerte en la sociedad e influir electoralmente en las elecciones del Estado de México y de Coahuila.

Hoy la política va montada en el carril de la sucesión presidencial del 24 y en ella va montado el arsenal propagandístico sucio usado con la finalidad de recuperar el poder presidencial y las mayorías legislativa federales y locales en todo el país.

Sin embargo, la mentira política tiene vida, muere cuando se confronta con la realidad. Hasta ahí llega su vida útil, si es que la mentira tuviera, por supuesto que no, alguna utilidad positiva para una sociedad democrática. Al contrario, a la mentira como a la corrupción política hay que extirparlas.

Siempre ha sido así, las guerras de propaganda basada en la mentira, tienen su prueba de vida, cuando se enfrentan a la realidad. La verdad como la justicia, siempre son discutibles, pero la realidad no, aquí se estrellan todos.

Tal y como se estrellaron los estrategas de la mentira en política, que difundieron la muerte del presidente.

Y hay mucho análisis aún sobre el tema, pero por lo pronto hasta aquí llegamos hoy.