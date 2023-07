La misandria institucional

Hay problemas muy complejos como la violencia contra la mujer, entre otros, que tienen tierra fértil en un país cuyo Estado de Derecho es débil, como es el caso de México. De ahí que se deban establecer programas educativos en materia de género, y se promuevan sanciones ejemplares para erradicar esta clase de conductas que son condenables desde cualquier perspectiva. Se debe consolidar la igualdad ante la ley que la propia Constitución establece.

Un problema como lo es la violencia contra las mujeres, ha traído consigo una inercia que establece que debe garantizarse el acceso a las mujeres a determinados cargos públicos representativos, bajo el argumento que las mujeres constituyen la mitad de la población.

Es innegable que por años las mujeres han sido relegadas de determinadas tareas en el quehacer público. Fue hasta hace apenas setenta años que las mujeres obtuvieron el derecho al voto en México. Curiosamente, en un país cuya consolidación democrática no se cuestiona (como lo es Suiza), el último cantón (Estado o provincia) en aprobar el derecho al voto a la mujer, lo hizo en 1990. Es decir, pudiéramos decir que en México se adoptaron medidas para conquistar la equidad de género incluso antes que en Suiza.

Derivado de la reforma política de 2014, se estableció a nivel constitucional que la mitad de las candidaturas a la Cámara de Diputados y al Senado deberían de ser para hombres y la otra mitad para mujeres. Incluso en la integración de las listas de representación proporcional, se deben de alternar candidatos hombres y candidatas mujeres.

En lo personal, no estoy de acuerdo con las cuotas de género establecidas en dicha reforma política. En relación con una protesta de varias escritoras que no quisieron participar en un panel en le Feria del Libro de Guadalajara (pues no había paridad en los integrantes del panel), uno de los más grandes escritores de la historia, el Premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa expresó en uno de sus artículos publicado por el diario español El País: “Vaya tontería. El único criterio aceptable en este campo es el de la calidad, no la cantidad. Nada sería tan ofensivo y discriminatorio para las mujeres que ser invitadas a las conferencias como bultos o números, a fin de llenar un cupo aritmético, que fingiría respetar la equidad.” (Nuevas Inquisiciones (II), El País, 15 de junio de 2019)

Estimo que lo mismo sucede en materia política. No hay nada más ofensivo que llenar un cupo que finge respetar la equidad, en lugar de atacar las causas subyacentes que existen en el imaginario colectivo. Si el 100% de las candidaturas son para hombres o para mujeres, en lo personal me parece irrelevante, en la medida que ese 100% se integre con los hombres y mujeres más capaces.

Ahora bien, puedo o no estar de acuerdo con las cuotas establecidas a nivel constitucional en 2014, pero es una realidad que debe respetarse. Nuevamente citando al connotado constitucionalista mexicano Diego Valadés: “Si no les gusta la Constitución, cámbienla; pero si no la cambian, cúmplanla”. Por ello, las cuotas establecidas en la Constitución deben respetarse mientras sean ley.

El problema surge cuando las autoridades electorales (administrativas y jurisdiccionales) establecen que, no basta que la mitad de las candidaturas sean hombres y la mitad mujeres, sino que se deben crear “bloques de competitividad”. Es decir, en resumidas cuentas, en aquellos distritos o entidades federativas donde un partido político tenga mayores posibilidades de triunfo, se debe postular a una mujer. Este principio no está contenido en ley, sino que ha sido resultado de la prevaricación de las autoridades electorales, quienes cada vez se alejan más de lo que establece la ley, para imponer agendas políticas ajenas al marco legal.

Incluso en 2021, durante la integración de la actual Cámara de Diputados, habiéndose respetado todo lo anterior, resultó que se eligieron a 251 hombres y 249 mujeres. ¿Qué hizo el Tribunal Electoral? Horas antes de que tomaran protesta los 251 hombres y 249 mujeres que integrarían esa Cámara, determinó que se debería de bajar a un hombre de la lista de representación proporcional, para subir a una mujer. Es decir, tomando en cuenta que hubo paridad en la postulación de candidatos uninominales y plurinominales, y que hubo alternancia en la integración de listas de representación proporcional por parte de todos los partidos, el resultado electoral determinó que fueran 251 hombres y 249 mujeres.

En una abierta violación a la voluntad popular, el Tribunal Electoral se erigió como el gran elector y forzó la integración de un Congreso paritario, a pesar de que el pueblo no votó por esa integración.

Ese mismo año, las autoridades electorales determinaron que, como se elegirían dieciséis gubernaturas en el país, ocho deberían de ser hombres y ocho mujeres. En lo personal creo que las ocho mujeres que resultaron electas como candidatas, eran incluso más competitivas que sus pares en sus respectivos Estados (Dentro del PAN, Maru Campos, por ejemplo, era más competitiva que Gustavo Madero, otro de los aspirantes). Sin embargo, este criterio adoptado por las autoridades electorales era centralista, no respetaba la libertad y soberanía de cada entidad, y asumía que no existen partidos políticos locales.

Por años, los sectores que se asumen como “progresistas” han insistido que el género es una construcción social. Por tanto, asumir en materia política que solamente hay dos géneros, es un error. ¿Cómo se postularía a un candidato que no se asume ni como hombre ni como mujer? ¿No hay espacios para ellos? Existen integrantes que se identifican como cisgénero, transgénero, o género fluido. Incluso voy más allá. ¿Cómo se registrarían a aquellos que no se identifican con ningún género? Es decir, los “agender”. ¿Qué tratamiento se les dará a los bigénero, o a los del tercer género? ¿Qué pasa si alguien se asume con un género y una vez llegado a un puesto de elección popular, decide ‘fluir’ a otro género, y con ello rompe el equilibrio de un Congreso paritario? ¿Qué hay de los pangénero?

La Constitución utiliza el término ‘género’ para tratar de garantizar la equidad, pero parecería que las autoridades electorales en realidad toman en cuenta los genitales de las personas.

Las autoridades electorales también han establecido cuotas para estas minorías. Sin embargo, dichas cuotas no están establecidas en la ley. ¿Cómo garantizar espacios representativos para quienes se identifican con algunos de estos géneros? Eso sin contar las cuotas que pretenden establecer para afrodescendientes, comunidades indígenas, migrantes, entre otros. Hay final, habrá más cuotas que puestos de elección popular a votarse.

A nivel de legislaturas locales, no existe una paridad de género en la integración de sus respectivos congresos. De treinta y dos entidades federativas, en diecinueve tienen un congreso local integrado mayoritariamente por mujeres, siete paritarios, y seis por hombres. Ejemplos como Chiapas, Jalisco, Michoacán o Oaxaca son escandalosos pues no solo no son ‘paritarios’, sino que hay diez diputadas más que diputados. ¿Esa es la paridad de que la corrección política pregona?

El problema es cuando las autoridades electorales actúan fuera del marco de la ley, para establecer una agenda política. En días recientes, la Presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral propuso a una persona para integrar la Secretaría Ejecutiva de dicho instituto. Varios consejeros argumentaron que se debería de elegir a una mujer, porque el anterior había sido hombre. Esto en atención al principio de ‘alternancia’. Al no haber acuerdo, determinaron que continuara como encargado de despacho un hombre. Vaya incongruencia.

En Chihuahua existe un fenómeno similar. Se ha ventilado la posibilidad de que, en atención al principio de alternancia, el próximo Gobernador (a elegirse en 2027) deba ser hombre. Sin embargo, esta postura no le gustó a la progresía. ¿Buscan o no buscan equidad de género? ¿Buscan o no buscan establecer la alternancia como principio rector de la materia político-electoral? Otra más de las incongruencias.

Por otro lado, la herramienta establecida en ley denominada “violencia política en razón de género” no ha servido para erradicar dicha violencia, sino para establecer una mordaza a los adversarios políticos. Hace poco más de un año, la Senadora Bertha Caraveo, en un artículo de su autoría, insultó al entonces diputado Mario Mata. Lo llamó corrupto, hipócrita e ignorante. Cuando Mario Mata la llamó iletrada, entonces lo sancionaron por “violentar” políticamente a Caraveo. Es decir, a pesar de que los legisladores no pueden ser reconvenidos por lo que digan, la dictadura de lo políticamente correcto decidió sancionar a Mario Mata. ¿Esa es la equidad que se buscaba? Más que equidad, me parece el regreso al oscurantismo y a una nueva inquisición, como lo refirió Vargas Llosa.