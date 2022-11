La movilización de los 'cretinos'

Parece que hay algo que al presidente de la República ahora sí le preocupa: y es la movilización de este día por la defensa y autonomía del Instituto Nacional Electoral. Y es que tanto en redes sociales como en medios de comunicación, toda la anterior semana ha sido abrumadora la convocatoria a la participación social.

El lunes anterior, AMLO aseguró que se garantizará el derecho a la manifestación y que el zócalo capitalino estará abierto para que, si lo deseaban, los “rateros”, “corruptazos”, “racistas”, “lambiscones” y “cretinos”, terminen ahí la protesta, e incluso, llamó a sus seguidores a no acudir este día para evitar confrontaciones.

Al día siguiente, el martes, cuestionó los “fraudes del 2006 y las anomalías en la elección presidencial del 2012”, de la que dijo: “el INE hizo nada”, y continuó con la descalificación hacia ese grupo de personas “deshonestas y sin autoridad moral; que se vayan a engañar más lejos”.

Aunque los constantes cuestionamientos como los de: ¿“ese es el INE que defienden?, ¿es lo que quieren?... y su rechazo personal y evidente al Instituto Nacional Electoral, podrían desanimar un poco a la gente. El miércoles siguió dirigiendo mensajes hacia todos los “aspirantes fifís, lambiscones, machucones”, incluidos a “los clasistas”.

“Lo interesante es que se manifiesten… esto es parte de la democracia; y también que nadie se ofenda porque dije que van a ir muchos, yo diría que la mayoría, que además de ser conservadores, son racistas y clasistas, porque es verdad (…) Se ofenden los muy hipócritas cuando se les dicen racistas, porque están acostumbrados a la simulación”… así se comportó López Obrador.

El hecho es que, sin duda, muy desafortunadas las declaraciones del mandatario mexicano. “A los que vienen de abajo, pero que se volvieron ladinos, a los que se desclasaron, a los aspiracionistas, a los que quieren parecerse en lo económico a los fifís, a los que quieren tener un Ferrari; a todos incluidos los que para quedar bien son lambiscones”.

Ahí está pues la invitación oficial a participar en la movilización de este domingo. Y es que así ni cómo hacerle para dejar de acudir; al mandatario mexicano se le pasó la mano con tanta descalificación hacia los que no están de acuerdo con su ideología… todos ellos defenderán hoy a nuestra única autoridad democrática, defenderemos al INE.

Por lo pronto y no me quiero preguntar cómo se referirá López Obrador a su gente, o cómo los clasifica, toda vez que sólo se les pidió no participar en tan importante evento.

Esta invitación a manifestarnos, no es para apoyar al PAN, ni al PRI, ni al PRD, no es una marcha de panistas, priistas o perredistas, sino que es manifestación para dejar claro el mensaje de rechazo a la eliminación del INE, es una manifestación para que los políticos en el país, se pongan las pilas y defiendan a las instituciones, para que hagan su trabajo, porque ahora sí y de no hacerlo, entonces en el año 2024, y de aprobarse la reforma electoral, existe el riesgo de votar y que no cuenten nuestros votos, sino que lo único que contará es lo que digan los que ahora gobiernan.

La propuesta de Morena no es una reforma sólo por hacerla, tampoco es para ahorrar recursos, la reforma es para tener el control real del árbitro electoral.

Por ello es la invitación hacia todos los mexicanos; todos debemos participar para no poner en riesgo la estabilidad y gobernabilidad democrática del país, tal y como sucede en los países de la línea radical de izquierda, donde hoy en día sus pobladores están huyendo por las políticas impuestos de sus gobiernos.

El caso es y como no nos queda claro a quién se refiere el presidente de México en sus mensajes lapidarios, entiendo que se refiere a los mexicanos que están en desacuerdo de cómo se hacen las cosas en nuestro país.

Así que “corruptazos”, “racistas”, “lambiscones”, “cretinos”, “hipócritas”, “deshonestos”, “aspirantes a fifís”, “machucones”, “clasistas”, “intelectuales orgánicos”, “oligarcas conservadores”, todos, hay que salir hoy a la calle y participemos libremente, ahora que todavía se puede, después, será demasiado tarde.