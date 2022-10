La muerte, la constante de la vida

Nada es más común en este tiempo que hablar de la muerte, así sea que esta se presente por violencia, Covid, guerras, suicidios o lo más actual "una estampida de Halloween como la ocurrida ayer durante dichas celebraciones en el centro de Seúl dejó al menos 146 muertos y 100 heridos, según informaron las agencias de noticias EFE y AFP, citando a la cadena de televisión YTN. La estampida tuvo lugar en torno a las 23.30 hora local del sábado (14.30 GMT) en las cercanías del Hotel Hamilton, frente a la estación de metro de Itaewon.

El departamento de bomberos ha informado de que alrededor de 100 personas requieren actualmente de asistencia médica de emergencia, incluyendo al menos 50 de ellas que se encuentran en parada cardio respiratoria".

Así las cosas, ni en las fiestas o conmemoraciones se salvan de la tragedia, empero cito este caso porque hace justamente 36 años se me asignó en mi trabajo como profesor universitario, hacer un frente a la celebración que procedente de Irlanda, donde es llamada La fiesta de Brujas , tomaba carta de naturalización en Estados Unidos y de ahí como las hamburguesas, deseaban los "primos" popularizarla entre nosotros, claro que de por medio iban los corporativos comerciales, que desde agosto hacen su Halloween con la vendimia de plástico en trajes y calabazas de mentirotas, no abundo más en ese momento 1985/86 el Profesor Manuel Suárez Ontiveros a la sazón Director de la Unidad UPN 081 de la Universidad Pedagógica Nacional me dijo que pusiera manos a la obra y diseñara una estrategia para hacer junto con el entonces programa Cultural de las Fronteras que dirigía la licenciada Ernestina Fierro Murga.

Pusimos manos a la obra, y no las hemos quitado, aquí seguimos, hablando de NUESTRA CULTURA NACIONAL, sé que muchos dicen que los altares, las calaveras y esa jocosa tradición de hablar de la muerte para quizás entender mejor a la vida no es nuestra, lo nuestro es la Feria del Hueso, ir al panteón hasta con música, quizás hasta parecernos un poco a los primos, que les llamo así porque no son hermanos y menos de la caridad, vean los miles de millones de dólares que mandan a Ucrania para que se maten con y contra los rusos y la nada que envían a Haití nada ni un “Penney” para que no mueran.

Paradójicos los güeros, pero así son y así han sido, por cierto, tan buenos son para quitar lo de otros, como lo hicieron robándose casi el 55 por ciento de nuestra territorio original, también pretendieron previo a la aparición su película Coco, registrar como marca el nombre DÍA DE MUERTOS pero no los dejamos, si no ya nos estarían cobrando por usar este nombre aquí.

Es necesario este recuento toda vez que como señalé a un principio, comenzamos hace más de tres décadas una acción cultural, sin uno solo de los 34.8 millones en disputa hoy por la puesta en escena de la obra El ruiseñor y la princesa que una vez más, como fue antes con el terreno de 146 millones dado a un desarrollador de maquiladoras y empresario, de manera por lo menos irregular que son concedidos, otorgados, entregados o pagados, ya no se sabe a una compañía de teatro de manera directa, sin licitación, y por demás de manera opaca por decir lo menos en su concesión para realizar obras de 3.5 millones de pesos cada una.

No descarto también el claro carrusel corra lista a decir contra el productor Espino el mismo que a su decir es coordinado por la ex trabajadora de la Cultura Concepción Landa de triste memoria cultural debe decirse.

En fin ambos prolegómenos eran necesarios para decir, que hay abuso para vivir, pues como no habrá abuso para morir.

La nota de Seúl mueve a reflexión, se sabrán las causas de la tragedia, si es que se saben es posible, pero el contrapunto entre Halloween y Día de Muertos que ha sido uno de los múltiples hilos conductores junto con la educación, la ecología y el periodismo que me han gustado y acompañado, me obligan a compartir con ustedes esta reflexión sobre el tan especial DÍA DE MUERTOS EN NUESTRA CULTURA E IDENTIDAD.

SABEMOS QUE...

LA MUERTE NOS ENCONTRARÁ UN DÍA, PERO ENTRE QUE NACEMOS Y MORIMOS, LA VIDA LA HACEMOS NOSOTROS,

HABLEMOS DE LA MUERTE

Siempre he pensado que: La muerte ha de llegar a nuestras vidas, con la serena tranquilidad de quien al término de un día duerme, sabiendo que al fin de una noche de descanso nos espera una hermosa mañana, en que tendremos otras tareas por realizar. Ojalá la veamos así.

Sobre la tradición y su manera de ser entendida le invito a que me acompañe a la Universidad Pedagógica Nacional Unidad UPN 081 en Chihuahua Capital el próximo 3 de noviembre en donde continuaré la encomienda que mi ya desaparecido físicamente, pero vigente en espíritu y ahí la evidencia del trabajo, nuestro director el Profesor Suárez me asignara.

Venga sé que la pasará bien, le esperamos y si no desde el lugar que se encuentre y aprovechando estos días reflexionemos en la muerte, que de cierto estoy seguro eso nos hará entender mejor a la vida.