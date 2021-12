La navidad de Herodes y la corrección política

No deseo ser hipócrita. Sí, acepto mis errores u horrores. ¡Faltaba más! Soy un simple mortal. Afirmé que, el cargo del DAP, a través de CFE (impuesto disfrazado de derecho) afecta a los más pobres y, es para los políticos como restirar una liga que, inexorable reventará en la cara de los responsables, y podría llevar a un a un estallido social. ¿Qué hay de malo en declarar eso, si quien controla la paraestatal es un multimillonario y político colmilludo del viejo régimen a las órdenes de YSQ; más no par bien, sino para el control político? El que acapara el grano el pueblo lo maldecirá. Esto equivale a permitir por negligencia o ideologías una gran inflación.

La corrección política nos censura, al decir ciertas cosas de forma peyorativa según la crítica y, son asuntos intocables o temas tabú. No obstante, podemos llamar a las cosas por sus nombres, sin el afán de dañar u ofender. Ahora resulta que, a aquel cuyas piernas penden inútiles, no se le puede llamar cojo, ni a un afeminado joto, porque los derecho humanistas rasgan vestiduras Ipso Facto.

¿Entonces, por qué las sagradas escrituras mencionan a un cojo de nacimiento, al cual Jesús Cristo sanó? Además a tuertos y ciegos. Los escritores de los evangelios sinópticos serían acusados ante un tribunal si vivieran hoy, porque afirman que Jesús murió entre dos malhechores o criminales, y por difundir su estado de vergüenza, el estado romano sería demandado ante un tribunal internacional, por muerte tan espantosa y exhibir su desnudez. Qué va, hoy ni siquiera permiten que se vea su rostro y omiten sus generales.

Por otro lado, es cierto, hay que ser cortés; que nuestras palabras no sean como golpes de espada, sino un bálsamo que cure los corazones heridos, empero ¿sólo en fechas navideñas? Porque si en navidad me pongo la máscara y durante el año soy un ogro, de qué me sirve?

Los Herodes y Pilatos modernos también tienen su navidad. La navidad de Herodes tuvo lugar a mi juicio con la muerte de Cristo. Su antecesor de niño pretendió matarlo. ¿Quiénes eran enemigos y se reconciliaron cuando Jesús murió? ¿No eran del gobierno romano? Se lo dejo de tarea.

La chusma, quienes pedían que Jesús fuese crucificado, obtuvo también su navidad en tiempo de pascua. ¿Qué pedían de regalo? La libertad de Barrabás: un criminal a cambio de la muerte de Jesús. ¿Acaso los narcos y criminales se pueden quedar sin su navidad? No hay manera. Ellos, con el producto de extorsiones y pingües ganancias de la extorsión, -envenenado a individuos con drogas letales, cuyas familias que tienen a algún fármaco dependiente viven un infierno. Mientras estos señores, con el dinero sucio de las drogas tienen una “feliz navidad” Y, se dan el lujo de obsequiar o rifar autos nuevos y productos electrodomésticos entre la población, comprando así las conciencias de quienes no tienen firmes sus convicciones.

¿Es acaso la navidad es un motón de cosas materiales mal habido o bien ganado? Entonces los ricos festejan mejor la natividad que un montón de parias y son los redentores del pueblo. Pero no es así, Cristo fue enviado, sí a los pobres, y a los pobres en espíritu. ¿Quién es un pobre en espíritu? Aquel que reconoce la necesidad del redentor. Por eso exclamó ¿María?: A los pobres colmó de bienes y a los ricos envió vacíos.

¡Qué amarga navidad pasarán los que han caído en la trampa de las drogas! Personitas al borde de la locura y, familiares destrozados, mientras los traficantes, alegres en la fastuosidad que da el dinero, reirán y gozarán una ¿feliz navidad?

El presidente dijo: que hoy es “La revolución de las conciencias". “No, señor presidente, está usted equivocado. Hoy asistimos a la era de la involución y cauterización de las conciencias. La polarización y separación entre familias obedece mucho entre otras causas a YSQ.

La reunificación entre consanguíneos, separados por el rencor que, se instala como un inquilino, y acaba con la salud, la paz, y finalmente a la muerte, no se logra con regalos, sino con un cambio de actitud hacia quien hemos ofendido o nos ha ofendido.

Lo siento amigos, sé que, a algunos he ofendido y ofrezco una disculpa, sin esperar prontamente ser aceptado. Entiendo. Las heridas tarda en cicatrizar. Yo sé que en cierto momento, aún mis amigos me dañarán y debo perdonar.

Lo que me preocupa, es el rencor que muchos no sueltan, acaba con su salud, paz y finalmente amargados, ni al punto de la muerte se reconcilian. ¡Qué tristeza! Esta navidad. ¡Perdóname hermano! De mi parte tienes a un servidor y aliado, con los defectos de un ser humano. ¡Te perdono y, espero tu perdón!

¡Feliz navidad!