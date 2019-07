La oposición contra AMLO

Queda claro que la oposición a la construcción, avance y consolidación del régimen de la “Cuarta Transformación” (“4T”), va directamente contra el Presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador (AMLO), como principal responsable del Poder Ejecutivo federal, pues no otros hechos se perciben, se observan y se viven día tras día en todo el país. Sobresalientemente en el sistema mediático (prensa, radio, televisión…), que siempre hizo mutis ante los graves problemas de la nación; y, que hoy, está totalmente al servicio de los resentidos capitalistas, neoliberales y conservadores. Obviamente, con sus muy honrosas excepciones, como es el caso de las “benditas redes sociales”.

A esa oposición, que hoy por hoy, la conforman las cúpulas dirigentes y parte de sus bases, como son: PRI, PAN, PRD y MC (prianrdmc), se les olvida, o de plano ignoran que los Estados Unidos Mexicanos (EUM) por voluntad del pueblo mexicano se constituyen en una República representativa, democrática, federal… (Artículo 40 de la CPEUM); y que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo; Ejecutivo y Judicial. (Artículo 49 de la CPEUM).

De ahí que resulte inexplicable e incomprensible, si no es que irracional o muy subjetivo, que la susodicha oposición prianrdmc, le esté cargando toda la responsabilidad del desarrollo y crecimiento de los EUM, al primer mandatario, al jefe del Poder Ejecutivo federal. Cuando la problemática social, económica, política, educativo-cultural y de la seguridad interior, de todos los mexicanos –entre otras–; es asunto, es función primordial de todos los servidores públicos, de todos los “representantes populares”, que integran los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la federación y de las 32 entidades federativas o locales.

Se evidencia, entonces, que esa oposición bien identificada del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano; neciamente, patológicamente o hasta fanáticamente están y van con todo contra el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Que, “por muy mal que les caiga”, por mucho escozor o miedo que les provoque, él porta la INVESTIDURA PRESIDENCIAL, que legal y legítimamente logró el domingo 1 de julio del 2018, que con más de 30 millones de sufragios, le otorgó la ciudadanía: hombres y mujeres, desde jóvenes hasta adultos mayores. ¡Se niegan a asimilar su triunfo, aun viendo el gran apoyo que tiene del pueblo!

Pero no solamente MORENA llevó a la responsabilidad más grande del presente y futuro inmediato de la Patria a AMLO; sino que además, el Movimiento de Regeneración Nacional, logró hacerse de la mayoría en el Congreso de la Unión, en los Congresos locales; y en un importante número de municipios y varias gubernaturas, por lo que no se concibe, que la exigencia para que todo marche bien en los EUM, únicamente se le esté haciendo al Presidente de la República. Debe tenerse muy presente, que el Presidente de la República es EJECUTIVO más no EJECUTOR. Eso era antes, por eso dejaron al país, en las condiciones en que, más bien que mal, se está remontando.

Afortunadamente para todo el pueblo de México, tanto el Poder Judicial como el Legislativo, están dando muestras evidentes de ser solidarios, coadyuvantes e impulsores de las iniciativas, de los proyectos, de los planes y programas nacionales que ha venido emprendiendo el Primer Mandatario de la Nación. En tal sentido, vayan como ejemplo, algunas medidas que tomó el Senado, al poner en marcha el Plan de Austeridad:

Concluye la aportación del Senado al Seguro de Gastos Médicos mayores.

Termina la aportación del Senado al Seguro de Separación Individualizado.

Se elimina el estímulo por evaluación del desempeño.

Reducción del 50 por ciento de las asignaciones a grupos parlamentarios.

Reducción de las comisiones legislativas.

Reducción de plazas de estructura de apoyo a los grupos parlamentarios y órganos de gobierno.

Reducción de viajes internacionales.

Se retira el servicio de vehículos a servidores públicos.

Se eliminan las tarjetas de gasolina para servidores públicos.

Se elimina el pago de servicio de telefonía celular.

Se elimina el COMPLEMENTO de AGUINALDO equivalente a 40 días extra del sueldo.

Racionalización de los servicios de alimentos quedando suspendida su dotación para las unidades administrativas.

Ejecución de gastos de comunicación social y del Canal del Congreso bajo estrictos criterios de racionalidad evitando la subutilización.

Aplicación de criterios de austeridad en lo referente a la administración general de los recursos humanos, técnicos, materiales y de servicios.

Se prohíbe a los servidores públicos de las áreas parlamentarias, administrativas y técnicas, destinar, fondos, bienes o servicios públicos en FAVOR DE PARTIDOS POLÍTICOS o CANDIDATOS.

Eso es, ni más ni menos, aplicar el concepto de RACIONALIDAD en el GASTO PÚBLICO, entendiendo tal concepto como una manera de AHORRAR para INVERTIR en el PROGRESO POTENCIAL de los EUM.