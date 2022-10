La paja en el ojo ajeno

En el futuro la historia va a registrar pocos tiempos de tanta confusión en todos los órdenes como los actuales. Ladrones acusando a honestos de serlo. Irresponsables actuando como diligentes. Empobrecedores favoreciendo a los ricos en nombre de los pobres. Inexpertos con toga de peritos. Derecho arbitrado por delincuentes. Patos tirándole a escopetas.

Y más triste que todo esto tiene como generador a quienes tienen o deberían tener la misión contraria, que es poner orden en el caos, claridad en la confusión, certidumbre en la duda, que son las autoridades. Está en la naturaleza del mando público el conseguir el auge, aumento o crecimiento de la sociedad sobre la que se actúa. Es su primera e irrenunciable responsabilidad ética.

Veamos si no con el catálogo de eventos.

Nos enteramos por algo llamado Guacamaya, esas estridentes aves que alertan a la selva cuando atisban peligros acechando, de mucha información sustraída, desde luego ilícitamente, de los archivos del Ejército mexicano. Lo que apenas se sabe ya es de escándalo. El solo hecho de que ocurra es un escándalo. Pero para el presidente López Obrador aquello es poco menos que invisible. Se limita a darle categoría de meme, un ataque de mal gusto. “No nos hizo daño”, y no hablará de eso porque no quiere que se hable de eso. En ninguna democracia donde la autoridad está sometida a la rendición de cuentas pasa. Imaginemos por un momento si en ese enorme cúmulo de información robada hay planes para combatir al narcotráfico, preservar la seguridad nacional, combatir grupos terroristas o prevenirlos. Y no sabemos. Y no hay manera de saberlo porque para el presidente todo se limita a un complot conservador, que incluye a quien se atreve a preguntar, como ocurrió a la reportera de Proceso esta semana. Imaginemos que eso hubiera pasado al gobierno del estado de Chihuahua, a la actual administración de la gobernadora Maru Campos, si no habría una férrea exigencia de explicaciones, medidas de corrección y de prevención, planes de contención de daños, exigencia de aclarar contenidos de la información. Nada menos. En cambio, el presidente se comporta casi como si no existiera.

Y entonces a quienes pálidamente tratan de tomar el papel que señalo de exigir las aclaraciones respectivas, que es el Congreso, el Ejército por conducto de su titular, el secretario de Defensa, primero se niega comparecer casi con un si quieren vengan ustedes a mi oficina. Luego ya de plano confiesa que no asiste. O sea, el ninguneo olímpico a un poder del Estado Mexicano. Ya se ve lo mal que los están educando.

Y no conforme con eso, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, asegunda con sendas acusaciones de que varios estados, y se recargó en Chihuahua, no hacen su trabajo en materia de seguridad pública, y en particular de nuestro estado luego nos va a decir mucho más de lo mal que andamos. Y remata después, se refería a Nuevo León, pero nos metió a muchos en el mismo saco, que los de Tabasco son más inteligentes que los norteños… porque ellos trabajan menos. O sea, en qué mundo vivimos. Lo dice el mismo secretario de Gobernación que en lugar de hacer su trabajo anda en precampaña, el mismo que criticaba en tiempos de Calderón que él era responsable de la inseguridad en el país, el que no hace ni dice nada de los delitos del orden federal. El que calla cuando en los documentos filtrados dice que metió a gobierno a narcotraficantes, con nombre y apellido.

Con qué cara señala a Chihuahua y su gobernadora cuando es justo al revés. Primero desaparecen recursos federales destinados a estados y municipios para canalizarlos a una refinería ya inaugurada que se inunda con cada chubasco, y que no produce una gota de gasolina, y aún no sabemos si lo hará algún día. Chihuahua como es entendible, es una entidad vulnerable a la delincuencia, y resulta que aquellos en lugar de ser solidarios con nosotros, cerrar filas y jugársela juntos, se ponen a criticar. La gobernadora y su secretario de Seguridad están haciendo su trabajo, que es dotarnos de un sistema de prevención y control, de desplegar recursos tecnológicos en un programa llamado Centinela, para proteger a los ciudadanos de todo el estado. Y ni un peso del Gobierno federal para apoyarlos, solo politiquería.

Campañas electorales anticipadas, violando la ley de modo sistemático, a la luz de todos, y Morena aún se atreve a denunciar a liderazgos panistas, de nuevo la gobernadora Campos, dirigentes y otros gobernadores de violar las leyes electorales. Ya eso no es sino un cinismo descarado.

De verdad que es un enorme enojo. Acusan de la paja en el ojo ajeno y callan de la viga que tienen en el propio. Usan una vara para medir y otra para ser medidos. Como dice el filósofo de Güemes, lo que no es parejo es chipotudo. No será la primera vez que existan estas condiciones de competencia nada parejas, y la ciudadanía tenga que luchar contra el uso abusivo del poder y derrotar a los autoritarios. Debut y despedida. No continuarán.