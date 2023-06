La palabra del hombre

“La palabra no es la cosa, es un símbolo de la cosa.

La palabra sin la cosa es mentira. La cosa sin la palabra es otra cosa”

Jodorowsky

Esto es para que pensemos que la vida en Dios tiene una doble dimensión. Además de tener los grados vegetal, animal, humano, angélico y divino, tiene una doble dimensión: la vida como intimidad emanativa en la propia intimidad, cuya emanación propia es la palabra; y la vida como automovimiento libre cuyo principio es la referencia al bien del sujeto viviente por medio de la palabra mental. Y esto debe ser así. Tanto, que santo Tomas dice que el conocimiento de la Trinidad nos es necesario doblemente, primero para conocer la redención del hombre, que se realiza por la encarnación del Verbo y la misión del Espíritu; y, segundo, ad recte sentiendum de creatione rerum, porque al saber que Deum omnia fecisse verbo suo, entendemos que no las causó por necesidad de naturaleza, sino por libertad.

Como virtud intelectual, el arte es un hábito activo según lenguaje, según palabra mental, según logos. De modo que, evidentemente, hay eficiencia. Pero también, por lo mismo, de alguna manera se implica que si no hay palabra mental, tampoco hay libertad que pueda ser sometida a leyes en lo finito, ni legisladora en lo divino, ni legisladora en cualquier orden participado de legislación.

Por lo mismo no hay ley moral, ni natural, ni positiva; no hay ordenamiento jurídico; no hay conciencia moral; no hay deliberación moral y no hay elección. Un conocimiento que supusiésemos reducido a la inmediatez, una autoconciencia de inmediatez (presencia de objetos sin concepto), no sería principio ni de libertad moral ni de causalidad libre en la línea de la eficiencia técnica.

En definitiva, no habría ni conciencia moral, ni legislación, ni praxis ni poiesis, porque no habría vida personal. Supuesto eso, el tema de la palabra mental en la vida del hombre nos ha de llevar a pensar –tratando de captar la comprensión total de lo que es, en este contexto, el concepto de vida humana– qué lugar y qué funciones realiza en la vida humana la palabra mental.

Quitemos del hombre la contemplación de la verdad, pero quitémosle entonces también el dominio de sus actos de la conciencia moral y quitémosle también la causalidad cultural que atraviesa la totalidad de su lenguaje. Técnicamente realizamos desde el vestirnos hasta el comer; el hablar, el saludar, ... Toda la “cultura humana” está atravesada de una poiesis conceptual reflexiva. Por tanto, no habría cultura en el hombre si no hubiese esta palabra mental en esa función teorético-práctica-poiética.

Dice Aristóteles, y santo Tomás lo confirma, que el entendimiento no mueve sino en cuanto es práctico. Es decir, la ciencia en cuanto ciencia no dice razón de causa activa.

Si nosotros en la ciencia conocemos un encadenamiento de causas y efectos, este conocimiento no hace que aquellas causas produzcan aquellos efectos. Para que nosotros produzcamos aquellos efectos según aquellas causas, tenemos que, electivamente, moralmente, querer hacerlo y técnicamente proyectar aquello y realizarlo; dirigir aquella eficiencia.

Por entender que tal enfermedad se causa por tal agente, y que esto se puede combatir con tal antibiótico, porque el hombre ha llegado a estos conocimientos, no se ha curado nadie. Porque el médico no cura al hombre, sino a Sócrates. El conocimiento especulativo nos da el juicio de decir “este hombre está enfermo de esta manera”. El médico tiene que querer curar a Sócrates.

Santo Tomás llega a decir que si por un imposible negásemos que Dios es el bien supremo para el hombre, consecuentemente –lo dice como una reducción al absurdo–, tendríamos que negar que tuviese sentido que el hombre amase a Dios. Y es que lo perfectivo es amable. Y lo que en sí mismo no es perfectivo, no sería amable. El bien es lo perfectivo de lo otro por modo de fin.

El conocimiento del ente como perfecto-perfectivo, y por tanto amable, no es un conocimiento práctico. Lo que es amable se puede intentar alcanzar, y a la posesión del bien tiene que ordenarse toda la vida humana libre. Juzgar el bien en sí mismo, absolute, no es un juicio práctico. Si lo fuese, se hundiría la praxis entera y no habría ley moral.

El hombre –destinado a la amistad entre los hombres– está, en cuanto ser personal, abierto al ser infinito, del cual participa él y sus amigos. Pero que no es el bien por sí. Sólo Dios es bien por sí. Supuesto que a Dios no lo vemos (hasta tal punto no lo vemos, que por eso san Juan decía que si alguien dice que ama a Dios al que no ve y no ama al prójimo a quien ve, es un mentiroso); por más vueltas que le demos, por más que queramos, y por más que afirmemos –como yo afirmo y creo que hay que afirmar– la primacía, de suyo, en sí mismo, de la función teorética sobre la práctica y la poiética; nos encontramos con que, en el hombre viador, el conocimiento especulativo nunca alcanza a tener la perfección que le corresponde como tal.

La sabiduría humana es imperfecta, y ésta es la razón que da santo Tomás para explicar esta situación del hombre, en que su conocimiento sapiencial, siempre imperfecto como sabiduría, no le permite nunca alcanzar el supremo acto contemplativo de la contemplación de lo optimamente inteligible.

Podemos llegar a la convicción –nos parece rigurosa, obvia, sensata, normal, que podría reconocer cualquier persona que tuviese sentido común (con perdón, porque si les sorprende no quiere decir que no lo tengan; pero lo digo así para invitarles a pensar)–, y es la más íntima convicción de mi vida, que la más alta palabra del hombre viador es la plegaria. Que es un acto práctico que se dirige al “Tú” infinito y absoluto de Dios. Y, por ella, imperada por el amor (la causa de la oración es el deseo de la caridad –está imperada por al caridad teologal–), está nada menos que –diríamos– “intimando”, con este lenguaje de los salmos, como “reclamando” de Dios aquello en que el hombre puede encontrar definitivamente su plenitud. A nosotros parece una buena fórmula para explicar la más alta palabra del hombre posible al hombre viador, el salmo 27 (Vg 26), 8, que ahora tiene varias traducciones. hemos mirado el texto hebreo varias veces y las versiones de los Setenta y me quedo con el texto de san Jerónimo: “A ti dijo mi corazón (palabra del corazón): te buscó mi rostro, tu rostro buscaré Señor”. Es decir, estamos pidiendo la contemplación cara a cara en la que, entonces, se tendrá la felicidad, que ya no consiste en el lenguaje humano, sino en la presencia de la Palabra eterna divina.

