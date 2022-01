La pandemia Covid-19 y la inmunidad

La real Academia de la Lengua española define la inmunidad en su perspectiva biológica y médica como el “Estado de resistencia, natural o adquirida, que poseen ciertos individuos o especies frente a determinadas acciones patógenas de microorganismos o sustancias extrañas”. O “Respuesta específica de un organismo a la acción de los antígenos”. Como se puede advertir, estas definiciones corresponden a sustantivos. Las acepciones del adjetivo inmune ha sido un elemento en la confusión sobre las personas que han recibido vacunación, pues son versiones ampliamente diseminadas: “No atacable por ciertas enfermedades”; “invulnerable” dejando de lado la definición médica y biológica: “Perteneciente o relativo a las causas, mecanismos o efectos de la inmunidad”. Dando espacio conceptual a la confusión ampliamente propalada consistente en que la vacunación produce inmunidad absoluta o la persona deviene inmune al vacunarse, en el sentido de invulnerable.

Los centros de investigación han comprobado los eventos en que las personas sufren la infección del patógeno viral aun estando vacunados, aunque sufren efectos menos severos que aquellos que aún estando vacunados sufren condiciones críticas o mueren dada la debilidad de su sistema inmune o sufren comorbilidades (enfermedades cardíacas, deficiencias respiratorias, fallas renales, alta presión, obesidad y otros factores).

Por otra parte, un dato aislado de reducción de la incidencia de la Covid, llevó al corresponsable de la política sanitaria López Gatell a presumir el abatimiento y cercano fin de la ola pandémica. Incluso algunos opinadores cayeron en este optimismo desbordado y fundamento. El dato del día 25, 48,627 casos, evidencia el mayúsculo yerro de los analistas y opinadores. Tal vez se pueda delinear una hipótesis de que las mutaciones presentes delta, ómicron, delta-ómicron y ómicron BA.2, están por agotar su virulencia mundial, pero en algunos estados de México no está ocurriendo así. De modo que a nivel nacional la hipótesis tiene poco sustento objetivo hasta ahora. Además, tampoco hay elementos para esperar que la capacidad de mutación del SAR-CoV-2 se haya agotado, ni para pensar que las próximas mutaciones sean poco virulentas.

El optimismo desbordado y la incomprensión del efecto de las vacunas antiCovid-19, incluso de la misma enfermedad, alienta las actitudes de relajación de las medidas preventivas contribuyendo así al aumento de los casos identificados por el sistema de salud y a extender la duración de la plaga, y todas las repercusiones conocidas.

La vacunación tiene el propósito de fortalecer el sistema inmune para identificar y destruir el virus causante de la enfermedad o dado el caso, la gravedad de esta. Sin embargo, la vacunación no impide la presencia del virus en nuestro organismo, ni su control por el sistema inmune efectivo inmediato del virus. Incluso se puede desarrollar la enfermedad de manera sensible o asintomática. El estado del organismo se determina por diversos factores, de modo que la invasión puede ser enfrentada con mayor rapidez en unas personas respecto de otras: y lo mismo puede afirmarse del desarrollo o no de la enfermedad y la gravedad de ésta. Por ello las autoridades sanitarias internacionales y de la mayoría de los países han insistido en la necesidad de las medidas preventivas como el uso del tapaboca, de preferencia KN-95, guardar la distancia correcta, evitar las aglomeraciones o la concurrencia a lugares cerrados. Aun cuando una persona esté vacunada ignora si es portadora del virus y por tanto en la incertidumbre es su deber proteger la salud de los demás. Pero también si la persona está vacunada o no, más en el segundo caso que en el primero, debe evitar en la mayor medida posible atrapar al virus.

Por ello, quienes hacen gala de una postura antivacunas, además de poner su salud sometida a la suerte, manifiestan una burda actitud de soberbia irresponsable ante la salud de los demás. Se niegan a asumir el código moral que la mayoría ha aceptado seguir e instrumentar.

El código moral debería contemplar como un valor fundamental, siempre procurar allegarse de la información científica relevante para comprender los sistemas orgánicos y sus procesos que determinan nuestro estado de salud y nuestra posibilidad de combatir flagelos como el que nos ocupa, las medidas personales y colectivas a instrumentar, la posibilidad de gestionar y exigir las medidas de política sanitaria, asumir conscientemente la parte de la responsabilidad y tareas que nos corresponden. En este orden de ideas es de recomendable recurrir a la información de sitios digitales de la Organización Mundial de Salud, su correspondiente Panamericana, los Institutos de Salud de los Estados Unidos, o su medio de difusión, Medlineplus.gov o más específicamente, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC.gov).