La investigadora de la UNAM, Margarita Palomino Guerrero, nos recuerda que en el proyecto de reforma de Venustiano Carranza a la Constitución de 1857, se planteó establecer el siguiente principio: “no podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter, en el mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del presidente de la República”.

Palomino Guerrero señala que en el Congreso Constituyente de Querétaro se “aprobó sin discusión y por unanimidad de 150 diputados dicho artículo, por lo que se constituyó en el origen de la llamada partida secreta o también denominada caja negra del presidente “.

“La razón de ser de esta disposición fue que el Ejecutivo pudiera hacer frente de manera inmediata a situaciones imprevistas como una inundación o una epidemia, de tal suerte que la contingencia pudiera ser afrontada con los suficientes recursos y de manera inmediata, sin necesidad de comprobar su aplicación”.

El politólogo Pablo Gómez, comenta que “poco después de la entrada en vigor de la nueva Constitución, los presidentes empezaron a ejercer directamente esas partidas como un renglón de gasto político y personal absolutamente discrecional”.

“La llamada renovación moral de la sociedad (1985), eslogan de la campaña priista, quería que la partida del Presidente fuera explícita, aunque seguía siendo secreta y nunca se justificó” (Los gastos secretos del presidente. Ed. Grijalbo, 1996).

Pablo Gómez ha sido legislador en diversas Legislaturas, actualmente diputado federal por Morena. Es el promotor de la reforma constitucional para eliminar la ‘partida secreta’ presidencial.

Al respecto, comenta que prohibir la ‘partida secreta’ del texto de la Constitución, “es una forma de eliminar ese sello del Estado corrupto mexicano… es preciso garantizar que ningún presidente pueda en el futuro hacer uso de ese privilegio en el que se convirtieron los gastos secretos…” (Revista Proceso).

El legislador morenista recuerda el proceso judicial en contra de Raúl Salinas por haber “cobrado directamente dineros procedentes de esa partida que administraba su hermano, entonces presidente. Un juez llegó a la conclusión de que ese dinero no requería justificación porque provenía de la ‘partida secreta’… Ningún precepto legal podría interpretarse como permiso para robar. Pero ya sabemos cómo se las gastan algunos sedicentes impartidores de justicia”.

Por su parte, Margarita Palomino comenta que “la secrecía y discrecionalidad de estas partidas presupuestales “sólo podían ser ejercidas con la firma del titular del Ejecutivo Federal; sin embargo, resulta cuestionable que el Presidente de la Republica pueda definir por sí mismo el destino de determinadas erogaciones… pero en no pocas ocasiones fue el titular del Ejecutivo quien lo ejerció directamente, lo cual es inconstitucional”.

En cuanto al monto de la ‘partida secreta’, la senadora de Morena Ana Lilia Rivera, destacó que “en el gobierno del presidente Miguel Alemán, las erogaciones alcanzaron el 6.6% de presupuesto total. Con Luis Echeverría, éstas llegaron al 24% del total del gasto, y con Carlos Salinas, oscilaron en 4,634 millones de pesos”.

En el año 2019, cuando el Senado aprobó la Ley de Austeridad Republicana, el presidente López Obrador rechazó que vaya a manejar recursos procedentes de la ‘partida secreta’; y pidió no ser comparado con Carlos Salinas: “No me comparen, no somos lo mismo, respeten por favor”.

A mi parecer, la disposición de la ‘partida secreta’, ya sea por el Ejecutivo Federal, los Ejecutivos estatales o por los presidentes municipales, constituye una franca violación al Art. 134 constitucional, que establece el principio de que los recursos económicos “se administrarán con eficiencia, eficacia, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

Y no sólo eso, además justifica la promoción de juicios políticos en contra de los gobernantes responsables.