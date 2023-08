La polémica de los libros

“Allí donde se queman libros, se acaba quemando personas”.

Heinrich Heine

A través de nuestra historia han tenido lugar distintos hechos donde se han quemado libros. Regularmente, los sectores más ilustrados de la sociedad condenan esta clase de acciones, pues evidencian un totalitarismo que pretende censurar o limitar la transmisión de diversas ideas. Para muestra dos ejemplos, uno accidental y otro intencional.

En el año 48 antes de Cristo, Julio César, como parte de una estrategia militar, quemó barcos atracados en el puerto de Alejandría para evitar el avance de las tropas enemigas. Como consecuencia de ello, el fuego alcanzó la orilla, y quemó accidentalmente la Biblioteca de Alejandría, misma que era la más grande del mundo en esa época.

Varios siglos después, los nazis quemaron cientos de miles de libros en Alemania, especialmente aquellas obras escritas por autores judíos. Todo esto sin contar que la quema de libros ha tenido lugar en distintos lugares del mundo, incluido nuestro país.

Quemar libros es pues una práctica que debe condenarse. Sin embargo, aquí encontramos una disyuntiva. ¿Qué libros es válido quemar? Si alguien promoviera hacer una hoguera con diversas ediciones del libro “Mi Lucha” (Mein Kampf) de Adolf Hitler, ¿Alguien se opondría? ¿Sería igualmente condenable llevar a cabo esta quema? Entonces, ¿hay quemas de libros socialmente aceptadas? ¿Dónde se trazan los límites?

Creo que, al margen de cualquier cosa, un libro que está producido para ser leído voluntariamente, jamás debe ser quemado, por deleznable que sea su contenido. Es tarea del Estado a través de su Ministerio de Educación educar de forma integral e imparcial a los estudiantes para que determinados contenidos no sean atractivos a los jóvenes lectores, mas establecer una censura anticipada me parece que atenta contra la libertad de leer y ser leído.

Un libro, finalmente es la expresión de un autor; coartar la producción o posibilidad de leer un libro, es coartar también la libertad de expresión de un autor, pues no se puede considerar tal, si no tiene audiencia que le lea.

Ahora bien, estamos hablando de producción literaria o científica. Desde una perspectiva pedagógica, creo que la cosa es diferente. En el mundo real, cualquier persona que así lo desee puede sostener que la tierra es plana. La evidencia científica es avasalladora, y concluye que en efecto, la tierra es redonda. Sin embargo, en los últimos años, ha surgido la corriente terraplanista que sostiene que no es así. ¿Resulta absurdo? Definitivamente sí, máxime que hace siglos se determinó que la tierra no era plana, ni era sostenida por tres elefantes.

Justamente, respecto a eso versa el análisis de esta semana. Desde hace varios días, una de las principales polémicas es la sostenida a partir de la distribución de los libros escolares a las escuelas de todo el país.

El debate con relación a estos libros es precisamente la carencia y ausencia absoluta de cualquier rigor pedagógico y académico en la producción de los mismos. La Ley establece que los planes de estudio (y los libros) deben ser consensuados, producidos y distribuidos de conformidad con ciertas bases que la propia ley establece. La intervención de especialistas en la materia atendiendo a criterios científicos y la historia oficial deben ser la piedra angular para ello.

Sin embargo, sucede que en el presente caso, los libros parecen estar llenos de dogmas, verdades a medias, y edición a la historia. Una producción de un libro de texto gratuito debe ser imparcial. Ya es responsabilidad de cada quien asumir una cierta postura respecto a un determinado tema.

Todo mundo tiene derecho a su propia opinión, pero no tiene el derecho a sus propios hechos. Si cada gobierno tiene la potestad de cambiar los libros de texto a su antojo, llegará un momento en que una generación pueda concluir que la tierra es plana, y la siguiente que la tierra es redonda. Es decir, los libros de texto que se distribuyen en las escuelas deben guardar una cierta imparcialidad, que no varíe elementos básicos y verdades universalmente aceptadas.

En el presente caso, se han evidenciado decenas de errores que contienen los libros de texto. Igualmente, es clara la intención adoctrinadora del gobierno para impulsar una agenda política a través de los mismos. Esto sucede en las dictaduras como Cuba o Corea del Norte. Solo faltaba laurear al amado líder para que nada distinguiera estos libros de los que se distribuyen en Corea del Norte o Cuba.

Dentro de los ejemplos de los libros de texto, es la de insistir en una postura victimista. Se le pregunta a los niños si son opresores u oprimidos. ¿Es esto un tema que se deba discutir en la primaria?

Ahora bien, entiendo que hay temas que deben enseñarse en la escuela, y otros que deben enseñarse en la casa. Sin embargo, esa es la frontera que debe delinearse precisamente entre la sociedad y el gobierno.

La 4T ha tratado de destruir todas las instituciones públicas del país. La educación pasa por una etapa de crisis desde el gobierno de Salinas. Parecería que la llegada de Elba Esther Gordillo al Sindicato de Maestros trajo consigo una crisis en materia educativa, pues el sindicato se convirtió en accionista del patrón; muchas decisiones oficiales se acordaban en el sindicato y se imponían a la Secretaría de Educación. Si se analiza la calidad de la educación pública hasta mediados de los 90s, se podrá concluir que ha ido en detrimento.

Si a esto se le agrega que los libros de texto actuales adoctrinan en lugar de educar, se concluye que efectivamente estamos en una crisis compleja.

Varios estados han manifestado que no distribuirán los libros de texto gratuitos. Incluso, varios juicios de amparo y medios de control constitucional han sido interpuestos para frenar la distribución de libros que no garantizan una educación imparcial y objetiva, pues no respetan las bases pedagógicas para transmitir el conocimiento respectivo.

Naturalmente, el Gobierno respondió con la única receta que conoce: acusar al pasado.

Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP acusó que los libros de texto del pasado eran un negocio neoliberal de las editoriales y por tanto, debería de erradicarse. En respuesta, producen libros pobres en contenido, cargados de ideología, con el único afán de adoctrinar a las nuevas generaciones.

El Gobierno echó a andar su maquinaria de bots en redes sociales para defender los libros de texto, mismos que desde una perspectiva objetiva e imparcial, son de ínfima calidad pedagógica. Nuevamente, el gobierno echa mano del pasado y culpa al pasado de los fracasos de sus propias políticas, a unos meses de cumplir cinco años el gobierno más nocivo que ha tenido México.

El Gobierno del Estado de Chihuahua promovió una controversia constitucional para frenar la distribución de libros en la entidad. A dicha controversia recayó una suspensión que le permite a Chihuahua no distribuir esos libros. En adición a nuestro estado, los estados de Jalisco, Nuevo León, Coahuila y Guanajuato frenaron igualmente la distribución de libros gratuitos.

El Gobierno de Chihuahua anunció que produciría sus propios materiales educativos. No sé si alcance el tiempo para este efecto, sin embargo, se corren diversos riesgos: que no se cumpla con los planes de estudio, generando una asimetría en la educación pública en los distintos estados. Esto no es necesariamente malo, pues estamos en un Estado Federal. La otra es la más grave, y es que no pueda arrancar el año escolar en alguna entidad.

Estimo que el Estado tiene tres funciones básicas para sus gobernados: seguridad, salud (y el régimen de seguridad social) y educación. Lo demás es secundario. La educación no es un juego. Debe despolitizarse, desideologizarse, y enseñarse tomando bases científicas, desprovistas de toda ideología. No hacerlo así sería distópico; casi orwelliano.

Como conclusión, le decimos a la feligresía obradorista que dejen de decir tonterías. Nadie está quemando libros. Si alguien quemara libros en este país, serían ustedes, por ser el sector más radical y adoctrinado de la sociedad. Mejor abran un libro, para ver si así abren los ojos.