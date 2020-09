La pregunta es otra…

Ayer se difundió el “proyecto de la revisión de la constitucionalidad de la materia de consulta popular” a cargo del ministro Luis María Aguilar, en el cual propone la improcedencia de ese proceso impulsado por el Presidente de la República.

El sentido de ese proyecto ha desatado una serie de reacciones políticas y sociales, pero también se encuentra jurídicamente “blindada”. Que nos guste o no, eso es otro tema. Esperaremos la sesión de la SCJN para conocer el desenlace de este tema en el ámbito jurídico, el cual se pronostica muy discutido; recordemos que el Presidente ha propuesto a varios ministros que pudieran ser afines a su visión y a ese proceso de democracia directa.

Sin embargo, si dejamos de lado el tema jurídico, me parece que la pregunta es: ¿dónde se podría enjuiciar a los ex presidentes? ¿En México o en Estados Unidos?

Por ejemplo, a Felipe Calderón, creo que le espera en algunos años y quizás al filo de la próxima elección presidencial, ser juzgado en Estados Unidos. Y es que los gringos no perdonan, menos cuando te patrocinan. Él fue a la presentación de Huawei en calidad de ex mandatario mexicano, cuando Estados Unidos y China estaban en plena guerra comercial. Error de kinder, dijo Jalife, ya que semanas después, en Estados Unidos detuvieron a Genaro García Luna quien fuera secretario de seguridad pública en el sexenio de Calderón, y quien llevaba años viviendo y operando en ese país.

Otro ejemplo del poder de los americanos, lo vivió Peña Nieto con el tema de la Casa Blanca, que surgió semanas después de que ese gobierno le otorgara a China el contrato para construir el tren rápido. Justo hace unos días, Estados Unidos lo incluyó en el reporte de “cleptocracia”, por transacciones sospechosas con Juan José Rendón entre 2016 y 2017.

Ejemplos que nos hacen pensar que la justicia para los ex presidentes quizás no se vea materializada en nuestro país en ningún momento de la historia. Y es que no hay que olvidar que hace unos meses se habló de la justicia T-MEC; esa justicia trinacional, que permite que cualquiera de los tres países involucrados detenga y juzgue a un perseguido por alguno de esos países. Ejemplo actual: la detención de César Duarte, quién no sabemos si algún día pisará una cárcel en Chihuahua.

Aunque la detención de algún ex presidente o ex gobernador mexicano se realice en Estados Unidos, cada titular del ejecutivo en turno capitalizará su detención como mérito propio. En la realidad, todo es parte de un juego político y mediático en tiempos electorales.

Debemos ser claros con este tema, ya que nadie duda de los excesos de los gobiernos, pasados o presentes. Lo que no debe olvidarse, es el apego al proceso judicial y a las leyes que ya existen, junto con sus procedimientos. Sea quien sea y caiga quien caiga.