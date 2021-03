La presunción de inocencia y el juicio de reproche.

“Cuando cada orden del Estado permanece dentro de los límites de su empleo, sin exceder de ellos, eso debe ser la justicia y lo que hace que una república sea justa…” Platón, La República, Libro Cuarto.

La presunción de inocencia es un derecho fundamental reconocido por la Constitución Política Federal, instrumentos internacionales y leyes secundarias:

Así, nuestra Carta Suprema establece: “Toda persona imputada tiene el derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.”

La Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.”

Y el Código Nacional de Procedimientos Penales: “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.”

Esto viene al caso por una desafortunada rueda de prensa en la que el gobernador señaló: “…quien tiene problemas con la justicia por asuntos de corrupción es Maru Campos, no nosotros…”

Alguien de sus más cercanos colaboradores debería educar al gobernador en materia de derechos fundamentales, particularmente en su vertiente de presunción de inocencia; no puede andar por el mundo con tanta irresponsabilidad reprochando conductas cuando no es su función; alguien de sus allegados, de preferencia algún abogado, debe decirle el contenido de los artículos 20 apartado B fracción I de la Constitución Federal y 273 bis del Código Penal. Qué lamentable que el propio jefe del ejecutivo ignore que, acusar públicamente a una persona de corrupción, es reprocharle la comisión de delitos previstos en el Código Penal.

El juicio de reproche es inmanente a la culpabilidad y se establece una vez que se ha probado con suficiencia que la persona imputada actualizó su conducta a un tipo penal determinado y que se ha seguido un juicio penal con arreglo a las formalidades esenciales del procedimiento, es decir, mediante una sentencia que ha quedado firme, dictada por un juez competente.

No abundaré sobre cuestiones teóricas de estos dos aspectos, puesto que obra vasta bibliografía al respecto de destacados tratadistas, y mi aportación dista mucho de abordar esos aspectos desde el punto de vista de la teoría del delito, es, sí, una crítica al manoseo y perniciosa incursión de los políticos en un derecho fundamental de las personas sujetas a proceso penal.

Quien formalmente debe reprocharle a una persona una conducta antijurídica, es, sin duda, una autoridad jurisdiccional, no el gobernador, no el fiscal, no los agentes del Ministerio Público, y menos, mediáticamente; ellos, en el mejor de los casos, imputan un delito, presentan pruebas y siguen el proceso hasta su culminación, no más. La presunción de inocencia exige el máximo sigilo en su comportamiento público.

Que una autoridad estatal diversa haga un juicio público de reproche en contra de una persona imputada, es una arbitraria intromisión de un poder sobre otro, pero lo más atroz y ruin, es el cobarde ataque que a la sombra del poder se hace en contra de una persona sobre la cual no se ha dictado una sentencia condenatoria.

Esta conducta, en nuestro caso, resulta del profundo odio y egoísmo que anida en personas enfermas de poder, cuando se han roto todos los límites de pudor y respeto a la dignidad de sus semejantes.

Cuando el gobernador le dice a Maru Campos que está en problemas “…por hechos de corrupción…”; se sitúa el primer mandatario en una postura de tal magnitud que desnaturaliza por completo el espíritu del debido proceso, y no puede quedar inconsecuente; el caso de la francesa Florence Cassez y su liberación, por ejemplo, derivó de una irresponsable actuación de funcionarios públicos del Poder Ejecutivo.

Me parece que la conducta del gobernador y sus más cercanos colaboradores tiene que ver más con una venganza personal que con la aplicación del derecho; lo digo porque si ellos tuvieran las pruebas que vociferan a diario que tienen, desde hace más de cuatro años, estarían calladitos, esperando que el Poder Judicial haga su trabajo; pero todo indica que no tienen pruebas y están gritando desaforadamente a los cuatro vientos como lo hiciera aquél pastor de los cuentos de nuestra infancia, al final, nadie le creyó.