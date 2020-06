La producción agropecuaria prioritaria y vital para la humanidad

A la par del combate a las graves consecuencias de la pandemia consecuencia del CORONAVIRUS (Covid-19), la Secretaría de Salud del Gobierno de la República Mexicana, está recomendando no descuidar el consumo de alimentos nutritivos entre otros: frutas y legumbres, y en términos generales, seguir practicando hábitos saludables en la ingesta de alimentos para fortalecer nuestro sistema inmunológico.

En ese marco, coincidentemente, el sábado próximo pasado, se publica en El Diario de Chihuahua la siguiente nota sobresaliente de su reportero Bernardo Islas: “Anuncian gobernadores Marcharán Indígenas por ‘Falta de Apoyos’ Gobierno federal y Estatal no han cumplido los acuerdos: Ramón Gardea. Los líderes de la Sierra de Chihuahua y los Gobernadores Tarahumaras preparan una nueva marcha del ‘hambre’ por la falta de apoyos por parte del gobierno federal y estatal, a pesar de que ya se había llegado a algunos acuerdos, informó Ramón Gardea, representantes de estos grupos indígenas… [Además] comentó que ni el gobierno federal ni el estatal han cumplido con los acuerdos, asegurando que no hay protección para combatir el Covid-19, no HAY ALIMENTOS y también falta trabajo para los pueblos originarios de la Sierra”.

Pues bien, aceptables y necesarias las recomendaciones y buenas intenciones predichas de las autoridades sanitarias del país, que desde luego, tanto en el ámbito estatal, como nacional e internacional, desde el término de la Segunda Guerra Mundial en que se constituyó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y dependencias adjuntas para la atención de los diversos problemas que enfrentaba y enfrenta la humanidad toda, siguen siendo preocupación y ocupación de Estados-Nación, centralmente de aquellos países en desarrollo o subdesarrollados.

En tal orden de ideas, puede asegurarse que la inmensa mayoría de los trabajadores y sus hogares, de las amas de casa, eso y más han deseado en la cotidianidad de su vida familiar. Que se tenga, en primer lugar, empleo, que les permita ingresos dignos con los cuales puedan solventar los gastos de la “cocina” en donde se cuente con productos del campo: cárnicos, lácteos, huevos, frutas, legumbres, pescado, mariscos… Pero, ¡con qué ojos divino tuerto!, si casi el 70 por ciento de los mexicanos están en condiciones de pobreza “moderada”, extrema y en la miseria.

Y por lo que respecta al grave problema ancestral que enfrentan los Tarahumaras, lo sufren también las otras etnias indígenas del estado y del resto del país. Incluso, los mestizos que conviven con los grupos originarios en sus respectivas regiones, y los que habitan las colonias, barrios o zonas marginadas y “vulnerables” de las ciudades-capitales y extensas urbes de todo el territorio nacional.

Cómo negar, que la mayoría de la población conformada por los trabajadores urbanos y rurales, siguen desenvolviéndose en la pobreza, en la miseria. Con hambre y desnutrición en millones de hogares tanto en México, como en todo el Continente Americano y el resto de nuestro tan lastimado Planeta Tierra. Al respecto, cabe reflexionar: cómo no va a ver hambre si hay millones de personas que no tienen trabajo y que trabajando podrían producir bastantes bienes; cómo que hay hambre si hay grandes extensiones de tierras sin cultivar, si se pierden incalculables cantidades de alimentos por falta de recursos, por falta de créditos o inoportunos e ineficiente para realizar el cultivo de la tierra a tiempo, para el almacenamiento, para el combate de plagas.

Cómo que en unas regiones hay hambre y en otras se sacrifica ganado; con frecuencia se deja tirada la cosecha o se quema para sostener los precios o no malbaratarlas; cómo que hay hambre y miseria si se gastan miles de millones de dólares anualmente en la industria bélica, que no produce bienes ni van a satisfacer necesidades; se destruyen bosques, vida marítima; por la voracidad del imperio capitalista se pone en peligro la vida del ser humano, destruyendo el MEDIO AMBIENTE.

Por cierto, ayer domingo 7 del mes en curso, se celebró el “Día Mundial de la inocuidad de los alimentos” y aunque parezca irónico o paradójico la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) consideran que es importante adoptar hábitos saludables en la alimentación para cuidar nuestra salud, siguiendo las práctica de las siguientes cinco claves para la INOCUIDAD de los alimentos: 1- Mantener la limpieza de las manos. 2- Separar los alimentos crudos de los cocinados. 3- Cocinar completamente (70º c). 4- Mantener los alimentos a temperaturas seguras (calientes en el caso de los alimentos calientes y fríos en el de los alimentos fríos). 5- Usar agua y materias primas seguras.

Muy bien todo lo hasta aquí expuesto, pero qué mejor que si realmente se es consciente, sensible ante la falta de alimentos, ante el hambre de miles de millones de hombres y mujeres de todas las edades, que pueblan el Globo Terráqueo, se le dé ATENCIÓN PRIORITARIA, pero de veras, de una vez por todas, a la PRODUCCIÓN AGROPECUARIA. No debe seguir subestimándose, sino es que despreciándose, el que por siglos los hombres y mujeres dedicados al cultivo de la tierra, a las actividades agropecuarias viene sosteniendo sobre sus hombros gran parte de la economía del estado, del país y del mundo entero.

Ya es tiempo de que en los EUM, ahora con mayor razón con la construcción de la Cuarta Transformación, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, se adopten medidas específicas para APOYAR el CAMPO y con su valiosa producción coadyuvar para resolver el problema nacional de la falta de una BUENA y NUTRITIVA ALIMENTACIÓN. Para desterrar o acabar definitivamente con el hambre y desnutrición de más de las tres cuartas partes de los mexicanos.

Considerando al municipio de Cuauhtémoc, como el centro agropecuario más importante del Noroeste del estado, felicitamos al distinguido Cuauhtemense licenciado en Periodismo y en Derecho don Fernando Suárez Estrada por su realista e histórica composición titulada HIMNO A MI MATRIA, la cual concluye así: “¡Cuauhtémoc, Matria, rezago divino de rosas y poemas! ¡Hoy caminamos de tu mano, honrando tu trigo, mazorca y manzano/ y la humildad y belleza de tu corazón cabal, libre… misericordioso!