La real estafa maestra

El dinero, aunque sólo sea vanidad, es el motor del mundo “Poderoso caballero” (lo definió Quevedo, agregándole el título de don). Es ambición y meta en casi todos los humanos. Si no lo tenemos, decimos que no es vida: hay individuos tan pobres que lo único que poseen es plata. En contraparte: las penas con pan son menos; el dinero no es Dios pero hace milagros; no hace la felicidad, la compra hecha, etc. etc.

Estafas “Maestras”

Casi todas las personas sueñan con embolsarse mucho dinero de manera sencilla y rápida. Vamos, sin cometer delitos, pero allegárselo con el menor esfuerzo posible. La ley del menor esfuerzo en todo su esplendor. Pecado de avaricia. Ante la más leve promesa de obtener ganancias ilimitadas, caen ante el hechizo de verse lanzándose clavados en una alberca tipo la de Rico Mac Pato.

Es probable que pocos conozcan el concepto “Esquema Ponzi” pero muchísimas personas han padecido sus efectos. Carlo Ponzi, un italiano famoso por sus estafas, inventó este modelo para timar. Es un programa que implica el pago de intereses a los inversionistas con su propio dinero o del de nuevos capitalistas siempre con la promesa de entregar grandes beneficios. Las “Pirámides”, los esquemas “Célula”, “Burbuja”, el “Avión” o “Empresas de Inversión” y todas sus variantes, son muestras tristemente célebres de este diseño dirigido a un público con poco conocimiento financiero además de incauto y confiado.

Debemos entender que nadie regala dinero. Que con la economía no se juega porque las nefastas consecuencias son inmediatas y en el peor de los casos, irremediables. Cuando alguien le ofrezca formidables beneficios, simplemente desconfíe y piense “Si es tan buen negocio, ¿Por qué habría de compartirlo conmigo? ¿Por qué no se queda él o ella con todas las ganancias?” Y escribir mil veces “las ganancias están en proporción directa con los riesgos”. A mayor ganancia, mayor riesgo; a menor ganancia, menor riesgo.

No es mi intención victimizar a las víctimas del más reciente fraude. Pero el sentido común debería prevalecer. ¿Cómo es posible que si invierto 100 mil pesos reciba 10 mil mensuales y mi capital no se toque? Si fuese cierto, en diez meses tendría no los iniciales 100 mil pesos sino 200 mil. Y es cuando debemos preguntarnos ¿no es acaso demasiado bello para ser cierto? Ganar dinero sin mover un dedo -sino los centavos que reúna con préstamos, venta de bienes, invitación a parientes, amigos y compañeros- es una simple quimera. Y sí, cuando nos creemos estas escondidas estafas pecamos de ingenuos, inocentes, incautos ambiciosos y por qué no decirlo, flojos. Antes de cualquier inversión deberíamos asesorarnos con economistas y no caer en las redes de las sirenas que nos ofrecen dineros a granel. En el pecado llegó la penitencia.

Mi álter ego nos recuerda que el Covid 19 y sus variantes no mata, lo hace la indiferencia, la ignorancia, el oscurantismo, la estupidez, la irresponsabilidad, las supersticiones, el vale madrismo. Debemos cuidarnos, sí, a nosotros, pero también a los demás. Desgraciadamente muchísimos políticos, líderes sociales y religiosos son el claro ejemplo de que usar tapabocas, tomar las medidas preventivas es cosa de los emisarios del pasado y que finalmente todo está en manos de Dios. Por favor, hagamos lo necesario para –si ya no vencer- controlar esta terrible pandemia. Que sean propósitos de año nuevo no dejarnos engatusar y tomar las precauciones para atacar de frente el Covid19 y variantes.