La receta secreta del comandante en jefe

No sólo el Coronel Sanders tiene su recete secreta, el presidente López Obrador ha de tener una excelente receta que no comparte con el pueblo bueno, porque después de 18 años de campaña, dos infartos y una segunda infección por Covid mi Presidente anda girito, girito, espantando a sus secretarios, dando instrucciones sin cubrebocas a sus aterrorizados colaboradores.

Cuando cursaba la universidad tres amigos y dos pegostles nos hacíamos garrapata en un cuarto de azotea, seguro que fue el cuarto de lavandería y la señora de la casa decidió rentarlo a estudiantes, trabajábamos por la mañana, por la tarde íbamos a la universidad y el fin de semana religiosamente tocaba la bohemia en el extinto Calicanto, teníamos veintitantos años, el más veterano tenía 28. Cuando nos pegaba un resfriado no había más remedio que ser valiente, no se iba uno de su casa para regresar en el primer catarro. A tres calles de nuestro departamento estaba la farmacia de Don Quasimodo, un anciano farmacéutico que se pintaba las canas del frente, pero nunca las de atrás porque no se las veía. Por entonces Calderón no había subido al trono y lo antibióticos no eran controlados. Así que pasábamos a la farmacia del tétrico Quasi que nos inyectaba un coctel de antibióticos, aceite de eucalipto, vitaminas y un ponzoñoso analgésico, con esa receta secreta seguíamos trabajando y estudiando. Yo ya les dije mi receta universitaria, pero cuál es la receta del Presidente, qué le pone al té de manzanilla.

Porque la verdad me da envidia verlo tan entero diciendo que esto del Covid no es tan grave, mientras yo dejo un rastro de mocos por donde camino, creo que desde la universidad quedé resentida de las vías respiratorias y la vacunación es lenta.

El objetivo de la OMS de vacunar al 40% de la población en cada país al terminar el 2021 está lejos, lejísimos de ser una realidad por la única razón de que la OMS, pese a la expresión de sus buenos deseos, deja el 89% de las vacunas en los países más ricos y 11% restante se lo reparte el pobrerío. Recordemos que hace ya dos años México adquirió millones de dosis de vacunas contra el Covid, pero luego la OMS solicitó al gobierno reintegrar esas vacunas a la administración de la OMS, que se encargaría de hacerlas llegar de manera equitativa, y esa equidad decidió que quien tiene más saliva traga más pinole, por ejemplo, Alemania que tiene una gran población adulta ha retenido toda su producción de vacunas para poner a su población un tercer refuerzo, mientras que en México la mayor parte de la fuerza productiva y la totalidad de los niño siguen sin ser vacunados y el Presidente nos dice que nos tomemos un tecito, sólo que sea de mariguana o nos dé su receta secreta.

La siguiente meta es llegar al 70 % de población vacunada contra el Covid en todos los países a mediados de 2022, pero la meta tropieza con la inequidad de la industria farmacéutica que cumple sus cuotas con el poder y prioriza a las grandes potencias, ¿o usted cree que Pfizer se va a arriesgar a perder sus patentes por orden del gobierno alemán?

El problema con esta política de las grandes economías es que se trata de una pandemia y no de una epidemia; es decir, ellos ya vacunaron hasta los perros, pero aquí en el tercer mundo miles de personas viajamos a diario en el Bowí, las distintas cepas de Covid que acompañan a cada portador van de un sujeto a otro mezclándose y mutando y con ello haciendo ineficientes las vacunas disponibles que no alcanzan a cubrir la velocidad de las mutaciones, y el pobrerío que viaja al primer mundo ya sea de manera ilegal o con crédito Coopel, lleva estás mutaciones como un castigo de Dios al egoísmo de las grandes economías.

Como buena pandemia nos pone de cara a nuestros problemas demográficos, los centros urbanos hacinados, las migraciones sin control y un súbito estallido del 20% en la fecundidad en niñas y adolescentes, esto significa que en la intimidad de los hogares se viola a las niñas en mayor porcentaje produciendo un aumento del 20% de embarazos, según datos de la Fiscalía General de la República. Esto todavía no es un problema, porque estamos espantados con el Covid y su letalidad del 9.2%, en México, pero cuando toda esta rechifla del Covid termine veremos que la curva de crecimiento poblacional se disparó en un sector social, las niñas, que va a necesitar servicios de salud, educación y guarderías, por decir lo menos, eso significa que en México las niñas están más seguras en la escuela, con todo y pandemia, que en su casa y para el desarrollo nacional significa que nacieron el doble de los que se murieron, a secas, y que echa por tierra el trabajo de planificación familiar en el que trabajó por tantos años.

Además, las niñas y niños son los grandes marginados de este país con respecto a la pandemia, o tienen credencial de elector y no contribuyen significativamente a la cadena económica, por esa razón el gobierno de la república los dejó rezagados en plan nacional de vacunación, en contraste con los adultos mayores que han tenido vacunas prioritarias y aumento en sus pensiones y que con sus credenciales de elector constituyen un ejército electoral. El Centro Nacional para el control y Prevención de Enfermedades, ha insistido en la vacunación de todos los niños mayores de 5 años. En México hasta el 2020 éramos ciento veintiséis millones catorce mil veinticuatro personas y sólo 26.8 millones de personas estaban vacunadas al cerrar el 2021 y estamos en un momento crítico de descenso del esquema de vacunación oficial, en el que incluso, las vacuna para el sarampión han dejado de ser surtidas según datos de la OMS y la Unicef.

Me gustaría que cambiáramos aquello de “por el bien de todos, primero los pobres” a “por el bien de todos primero las niñas y los niños” y por último me gustaría que el señor Presidente nos dijera de qué es su tecito, porque yo lo veo muy contento, y a mí con el Covid ya me está cargando un virus ¿Será té de hojas de coca que le manda su compa Evo Morales?