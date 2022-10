La regla de la ley

Hace tiempo se debate con mayor o menor intensidad, cuál es el problema de mayor importancia de México. Las respuestas son algunas conocidas: la seguridad pública, la corrupción, la creación de la riqueza, la desigualdad social, disminuir la pobreza, mejorar la educación. Y finamente hay quienes dicen, eclécticamente, y quitándose de líos, que todo eso junto.

Hace años le escuché al expresidente Ernesto Zedillo una respuesta más: el Estado de Derecho. Relaciono la respuesta cuando quizá por esa misma época, finales de sexenio del presidente Fox, le pregunte a Eduardo Sojo, entonces secretario de Economía, y gran conocedor del desarrollo económico, qué se requería para que México creciera sostenidamente a niveles por encima de cinco por ciento, una ya más que semicentenaria aspiración. Me dijo varias cosas, como invertir en educación, infraestructura, simplificación de reglas, pero, en primer lugar, recuerdo bien, era Estado de Derecho.

No es difícil darse cuenta de que eso tiene mucho sentido. Por años hemos hecho de la burla a la ley algo parecido a un deporte. Pero incluso, para muchos tiene tintes de hazaña el hacerlo. Quien evade la ley, que se equivale en burlarse de la autoridad, es un personaje astuto y audaz, que concita admiración. Lo que incentiva seguirlo haciendo. Y eso se traslada no solo a nuestro desenvolvimiento en la esfera social, sino en mucho más campos, como las relaciones interpersonales. Hay muchas excusas y pretendidas justificaciones para ello. “Que tanto es tantito”, “todos lo hacen”, “nadie se da cuenta”, “nadie se perjudica”.

Hace años también, el peruano Octavio Mavila se hizo una pregunta muy sencilla: ¿Por qué hay algunos países que son desarrollados y otros no? Se dio cuenta que no era ni la raza, ni los años de historia, ni la riqueza material de sus tierras e identificó 10 factores a los que llamó “el decálogo del desarrollo”, y lo convirtió en libro. O sea, qué hacen los países que progresan, qué no hacen los que no progresan. Y el primer punto es uno muy sencillo: respetar las reglas.

Las amigas y amigos de la hermana Ciudad Juárez conocen bien esto por propia experiencia que es ampliamente platicada. Ellos saben bien que una misma persona se comporta de modo muy diferente en El Paso que en Juárez. Por una razón: allá si te sancionan si no cumples la ley.

El asunto tiene mucho fondo. Es generalmente la izquierda mexicana, en general de muy bajo nivel, los que alientan esta conducta. El mismo presidente López Obrador es un ejemplo de ello. Pretenden que hay casos en que violar la ley, evadir las reglas, es algo incluso que pretenden ver como “necesario” y en el mejor de los casos, un obstáculo para la justicia. Veamos las manifestaciones de algunos grupos de mujeres, y como argumentan los destrozos, pintas, asaltos a comercios, golpes a policías y quien se les oponga.

Pero es una realidad que no vamos a salir nunca de un estadio de ínfimo desarrollo mientras no resolvamos esto de fondo. Si no es el problema principal, es cierto que es el centro de la solución. Permanencia de muchos de nuestros grandes males, como la inseguridad. Una persona delinque cuando hace el cálculo de que podrá evitar ser detenido, y si las probabilidades de que no sea sancionado son altas, pues el inventivo es a delinquir. Nunca lograremos atraer grandes inversiones mientras la ley se aplique a contentillo, sea fácil evadirla. Un inversionista sabe que un negocio puede dar o no, corre un riesgo calculado, sabe a qué atenerse. Pero si la probabilidad de que pierda sus ahorros por una acción arbitraria de un articular o de un gobernante, es alta, no va a dar el paso o se lo pensará mucho.

Voy a un caso local, justo de lo contrario, de sí aplicación de la ley. Hace poco supe que un funcionario en Chihuahua, más bien de bajo nivel, cometió un grave error, que fue robar un celular de baja gama a un ciudadano. El caso pudo ser documentado y no hubo manera de que lo negara. Esa persona tenía ya 24 años de servicio, y en unos más, pocos, podría jubilarse. Desde luego hubo quienes buscaron interceder, justo con los mismos argumentos. “qué tanto vale un celular de baja gama que lo pague hasta doble y ahí muere”. “Qué injusticia que por una falta menor pierda su antigüedad”. Cierto que la falta no amerita cárcel. Pero fue despedido. ¿Por qué? Porque la ley no se evalúa, solamente se aplica. Nadie le hizo una injusticia, esa persona sola se causó a sí mismo el daño por no cuidar su antigüedad máxime con un objeto tan de poco valor. La ley es dura, y se dice correctamente, ciega, para que las circunstancias como las que describo no permitan dejar de cumplirla. Una pedagogía poderosa.

Otro país, otro estado sería el nuestro si hubiera esta inflexibilidad en la aplicación de las reglas. Muy duro en unos primeros momentos, ciertamente, pero rápido se contagiaría esta conducta, se volvería un hábito colectivo. Ojalá que sea nuestra ruta.