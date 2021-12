La remediación potencial del hambre

Con datos de 2020 se han generado diversos estudios que evidencian un trágico empeoramiento de la crisis alimentaria en todas las escalas: El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2021. Transformación de los sistemas alimentarios en aras de la seguridad alimentaria, una mejor nutrición y dietas asequibles y saludables (https://doi.org/10.4060/cb4474es). Presentado por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y elaborado con la participación de diversas organizaciones de las Naciones Unidas; se elaboró para Latinoamérica el Panorama regional de seguridad alimentaria y nutricional de 2021: suscrito y coordinado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Se puede consultar en: https://doi.org/10.4060/cb7497es. Los mismos agentes que intervinieron en el Informe Mundial, con la participación de la OPS. En nivel nacional se emitió por la CONEVAL (Comisión Nacional para la Evaluación de la Pobreza), los indicadores relativos a la pobreza extrema y pobreza alimentaria.

En todos los ámbitos nacionales y en nuestro caso para algunos estados de la república. En resumen, las estadísticas indican que estamos retrocediendo en la lucha contra el hambre. Estamos perdiendo la batalla contra todas las formas de malnutrición. Queda mucho por hacer para garantizar una alimentación saludable a toda la población a lo largo de su vida. Si no hacemos cambios rápidos y sustanciales, Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2.1 Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año”; 2.2 “Poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación (desnutrición aguda) de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad: y el ODS 3: "Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”. No podremos revertir estas tendencias a menos que transformemos nuestros sistemas agroalimentarios para hacerlos más eficientes, resilientes, inclusivos y sostenibles para proporcionar una dieta saludable a todos y todas, sin dejar a nadie atrás.

La transformación de los sistemas alimentarios para que proporcionen alimentos nutritivos y asequibles para todos, y para que resulten más eficientes, resilientes, inclusivos y sostenibles ofrece varios puntos de entrada y puede contribuir a avances en los distintos ODS. Los futuros sistemas alimentarios deben ofrecer medios de vida dignos a quienes trabajan en ellos, en particular a los pequeños productores de los países en desarrollo, que son quienes cosechan, elaboran, envasan, transportan y comercializan nuestros alimentos. Los futuros sistemas alimentarios también deben ser inclusivos y promover la plena participación de los pueblos indígenas, las mujeres y los jóvenes, tanto a título individual como por conducto de sus organizaciones. Las futuras generaciones solo prosperarán como agentes productivos y fuerzas rectoras de los sistemas alimentarios si se toman medidas decisivas para garantizar que se deje de privar a los niños de su derecho a la nutrición.

La complejidad de los sistemas alimentarios tal y como los concibe la FAO, nos pone ante un panorama de creciente deterioro de la situación de hambre y desnutrición con saldo creciente de vulneración de derechos humanos en tanto, los Estados logran armonizar los agentes y los medios para concretar los cambios.

La situación perfilada por los informes y estudios exigen medidas y resultados de corto plazo. Y estas pasan por políticas públicas que alienten la investigación y desarrollo de tecnologías para la producción de productos alimentarios en laboratorio en escala industrial. El avance ha sido espectacular en los años recientes, sin embargo, estos esfuerzos se han canalizado a satisfacer los gustos culinarios de grupos de élite (prioritariamente a simular el sabor y textura de vacuno de calidad óptima, paté de ganso, salmón). Tal vez se logre en un futuro no cercano acercar sus precios a los relativos en los mercados a los bienes alimentarios en referencia.

Si el énfasis se pone en el enfoque de derechos humanos y en la calidad de urgente del hambre, la nutrición y la salud, el “problema” adquiere otras características y exige medidas que únicamente se pueden enfrentar con nuevas tecnologías. A manera de ejemplo y alejándonos de la visión de los gustos por el de necesidades, podemos citar los esfuerzos de los laboratorios de la empresa Solar Foods (https://solarfoods.fi/) han perfeccionado un proceso bio alimentario que consiste en un producto que han llamado Solein, y que puede describirse del modo siguiente: se toma un solo microbio, uno de los mil millones diferentes que se encuentran en la naturaleza, y lo cultiva fermentándolo, lo que también se llama bioproceso.

Alimentan al microbio como usted alimentaría a una planta, pero en lugar de regarlo y fertilizarlo, usan simplemente aire y electricidad. Esto es 20 veces más eficiente que la fotosíntesis. A diferencia de la producción convencional de proteínas, se necesita solo una fracción de agua tomada del aire para producir 1 kg de Soleina. Mediante el uso de la fermentación para cultivar proteínas. Los seres humanos han utilizado la fermentación durante miles de años, elaborando cerveza o haciendo vino con organismos unicelulares, es decir, levadura. Tenemos el mismo proceso, pero en lugar de azúcar y levadura, se procede a “ordeñar” agua del aire para que los microorganismos vivan y se les alimenta con pequeñas burbujas de CO2, así como nutrientes como nitrógeno, calcio, fósforo y potasio, que las plantas normalmente absorben del suelo a través de sus raíces. Los microorganismos crecen y se multiplican en el agua tomada del aire. Se seca y se obtiene un polvo rico en nutrientes. A este le han denominado Solein.

Esta es un modo completamente nuevo para que la humanidad coseche alimentos. La Soleína se compone de células enteras que son 65-70% de proteína. La composición de macronutrientes de las células es muy similar a la de la soja seca o las algas. Solar Foods ha hecho posible que la humanidad ahora disfrute de un nuevo tipo de cosecha: la recolección de proteínas unicelulares naturales para la alimentación. A partir de este punto, darle el sabor y la consistencia que se desee serán producto de procesos dominados.

Si la producción de Soleina se llegara a generalizar podremos terminar con el flagelo del hambre y la desnutrición. En la perspectiva de económica será el principio del fin de las actividades agropecuarias como las conocemos.