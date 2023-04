La salud… del Presidente y la de todos

Es inevitable que, en los artículos de opinión de estos días, se hable acerca de la salud del presidente; para mí, es inevitable también mencionar sobre la salud de todos los mexicanos, o al menos, de los 16 millones de habitantes de este país, que se quedan sin ser atendidos adecuadamente, ante la desaparición del INSABI.

La versión oficial es que, -por tercera ocasión-, el titular del ejecutivo padece Covid. Lo que se dice “off the record”, es que tiene una afectación cardiaca.

En su gira por Mérida, un medio de comunicación local, fue el primero en sacar la nota, en el sentido de que Andrés Manuel, se había desvanecido de su silla, cayendo al suelo, con pérdida de conocimiento. A raíz de eso, comenzaron las fuertes especulaciones sobre el estado de salud del Residente de Palacio. Algunos llegaron a afirmar de su traslado en aviones del ejército y su ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos. Hay versiones de daño cerebral y de infartos al miocardio. Hubo quienes aseguraron hemiplejia, es decir, la pérdida de movimiento en el lado derecho de su cuerpo y la dificultad para articular palabras (eso, de todas formas, ya lo tenía con antelación).

Tardaron mucho en que su equipo de comunicación reaccionara. Causó controversia que la esposa (la señora Gutiérrez Müller) anduviera promoviendo la lectura, si su cónyuge estaba grave. Pasaron las horas y los días; hasta que, -por fin-, ya salió a informar, él, directamente, en un video de 18 minutos, acompañado de un texto, que dice literal: “Una conversación sobre mi salud, para amigos y adversarios”. Habla de la complicación del covid, de la gira por Veracruz, Quintana Roo y Yucatán (específicamente, la ciudad de Mérida).

AMLO, le denomina “una especie de vahído”. Asegura no haber perdido el conocimiento. Dice: “desmayo transitorio… por la baja presión”.

“Los charolié”, afirma con sarcasmo el presidente, ante la instrucción del Secretario de Defensa de que fuera atendido; “…él es el Secretario, pero yo soy el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas”, dice en el video. Refiriéndose a que no permitió que lo atendieran conforme a los protocolos de seguridad que debe tener el mandatario de un país. Y que, ahí mismo le atendieron en un sillón, le tomaron la presión, le pusieron suero y no pasó a mayores. Reconoce que utilizaron una ambulancia aérea y que iba consciente, hacia Ciudad de México. Desmiente otras versiones (según él).

Los ciudadanos tenemos derecho a saber la verdad; a conocer la situación de salud del presidente; por todas las implicaciones de diversa índole que ello pueda tener: políticas, económicas, de gobernabilidad, etc. (por alguna razón desconocida, llamaron a reunión urgente a todos los gobernadores de Morena).

Por otra parte, -sin darlo por cierto-, porque no me corresponde investigar sobre la veracidad, (solo es importante destacarlo). Circuló en redes sociales y medios de comunicación, la fotografía de López Obrador, acompañado del abogado del principal cártel del crimen organizado (es decir, el del “Chapo” Guzmán Loera).

Con este presidente, no se sabe bien a bien cuál es la verdad. Todo lo niega. Tiene “otros datos”. Culpa a sus antecesores. Dice que es “un complot”. Tergiversa la información. Se contradice. Miente descaradamente. Exhibe sin pudor a sus opositores. Así como dice una cosa, dice otra. Maquilla estadísticas. Habla sin sentido. Por lo tanto, no podremos saber los verdaderos motivos que causaron el deterioro de su salud.

Dentro de todo esto, lo verdaderamente importante, es que sano o enfermo, este señor se ha dedicado a destruir al país. Denostó el sistema de salud creado y reforzado en los sexenios anteriores a su mandato, el cual pretendía la cobertura universal y acceso a la salud para todas y todos los mexicanos; mejor conocido como “Seguro Popular”.

Al inicio, y con ese afán de poner su sello distintivo, obligando a que todo lleve la palabra “bienestar” en su denominación; despareció dicho sistema y creó el INSABI. Una institución que desde su origen estuvo mal planteada. Obligaba a los gobiernos de los estados a firmar convenios, para transmitirles la carga económica que implica ofrecer médicos, medicamentos, hospitales y demás insumos, para la atención médica a población abierta. No todas las entidades se suscribieron. Y, ahora resulta, que los mismos que lo crearon, lo desaparecen; así, sin más ni más. (leí por ahí, que, si mañana el presidente les dice a “los borregos” que tiene de diputados, que lo vuelvan a aprobar; ahí estarán votándole todas sus locuras, sin cambiar ni una coma al texto enviado por el ejecutivo). Lo que, -además-, implica una pérdida millonaria de recursos. (500 mil millones de pesos).

Ya sabíamos que era una gran mentira de Andrés, que México tendría un sistema de salud como Suiza o Dinamarca. Eso, ni él se lo creía. Pero por lo menos, podríamos aspirar a una mayor cobertura, para que los pobladores de comunidades alejadas, indígenas, grupos vulnerables, adultos mayores o niñas y niños en situación de calle, tuviesen mayor posibilidad de recibir atención en caso de enfermedades o accidentes, para quienes no cuentan con algún servicio, como el IMSS, ISSSTE u otro.

El Instituto Mexicano del Seguro Social, es un gran logro de gobiernos del siglo pasado; surgió en 1943; en esa época de consolidación de estructuras para dar viabilidad a nuestro país. Las Instituciones son “instrumentos ” creados por los seres humanos para resolver problemas sociales. Con el paso de los años, ante el incremento de derechohabiencia, ha tenido desatinos en su administración, que lo han llevado a ser criticado.

Como usuaria del IMSS, en lo particular y como hija de una mujer que dedicó toda su vida laboral al servicio de dicha institución (mi madre, -ya fallecida-, se desempeñó como asistente médica, hasta su jubilación); solo puedo hablar de buenas experiencias, de atención óptima, de excelente trato del personal, etc. Pero entiendo que, “cada quien habla como le va en la feria”. No desconozco, ni soy ajena, del detrimento que ha sufrido un instituto tan noble, por la falta de recursos; por políticas equivocadas; que no hay medicinas; que los empleados, son obligados a trabajar en condiciones inapropiadas; que no ha habido en estos últimos cinco años la construcción de más y mejor infraestructura; no existe un nuevo hospital o unidad de atención, del seguro, en ninguna entidad. Y ahora pretenden incrementarle la carga de beneficiarios del servicio. En inaudito. Inadmisible. Increíble.

Los mexicanos, nos merecemos algo mejor.

Ya es momento, de garantizar la salud adecuada a todas y todos. Momento de mejorar, construir, consolidar y reforzar las instituciones.

Ya es momento…