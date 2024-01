La salud de los mexicanos

La salud y el bienestar son temas que aparecen en la Agenda 2030; se trata de un acuerdo en el seno de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y plasmado en el apartado de Desarrollo Sostenible; es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, con la misión de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.

Se recuerda que este proyecto, que signaron los Estados miembros de la ONU, es para tratar de erradicar la pobreza en el mundo. En ella están establecidos 17 Objetivos con 169 metas de carácter económico, social y ambiental.

En la redacción de la Agenda, se lee que los Estados se comprometieron a tomar en cuenta la ampliación de las desigualdades económicas y sociales, la rápida urbanización, las amenazas para el clima y el medio ambiente, la lucha continua contra el VIH y otras enfermedades infecciosas, y los nuevos problemas de salud, como las enfermedades no transmisibles.

En varios países en el mundo, ni qué decir en América latina, el progreso ha sido desigual; sigue habiendo unas discrepancias de varias décadas. Si bien algunos países han logrado avances impresionantes, los enfoques multisectoriales, basados en los derechos, son esenciales para abordar las desigualdades y asegurar una buena salud para todas las personas.

En este boletín que expidió la ONU, aborda temas en los que reflejan la situación en América Latina y el Caribe, la cual califica de positiva, dado que se han obtenido grandes progresos en relación con el aumento de la esperanza de vida y la reducción de algunas de las causas de muerte más comunes relacionadas con la mortalidad infantil y materna, así como respecto a la reducción de la malaria, la tuberculosis, la poliomielitis y la propagación del VIH/sida y las enfermedades trasmitidas por el agua gracias al mayor acceso a agua limpia y saneamiento.

Los días 7 de abril de cada año, se conmemora el Día Mundial de la Salud. El lema que propuso la OMS para el 2023, fue “Salud para todos” y ese es precisamente uno de los mayores retos que se tienen para el presente y futuro.

La implementación de un sistema de salud universal, sin condicionamiento por la situación laboral ni por la capacidad de pago, es un tema de vital importancia; sin embargo, a estas alturas del sexenio en México, parece una meta difícil de alcanzar ya que ni el INSABI ni el IMSS-Bienestar lograron consolidarse como una solución. Por eso, es necesario repensar el sistema de salud para que en los próximos años todos los mexicanos sean incluidos y tengan acceso a servicios de salud de calidad, así lo informó en su momento la Coparmex.

Y es que, en todos los rincones de nuestra República Mexicana, se menciona que México busca equiparar su sistema de salud al de una potencia en la materia, como lo es Dinamarca. Su misión es emular un rol en la provisión de los servicios de salud desde el nacimiento hasta la muerte. En Dinamarca se asigna un médico de cabecera según la localidad donde se viva y se dota de medicamentos a los pacientes. Hay una diferencia sustancial: mientras Dinamarca tiene 1 médico por cada 244 habitantes, en México apenas tenemos 1 médico por cada 417 habitantes.

En el 2019 se aprobó la desaparición del Seguro Popular y hubo reformas a la Ley General de Salud para crear el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI); y desafortunadamente y a casi concluir el periodo de esta administración federal, los indicadores en la materia reflejan una dolorosa realidad que se manifiesta en los siguientes resultados:

Acceso y calidad de los servicios de salud: En 2020, el 28% de la población carecía de servicios públicos de salud, es decir, 35.7 millones de personas, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Se ha experimentado un retroceso desde el 2016 cuando eran 18 millones de mexicanos (15%) quienes no tenían acceso a los servicios de salud. Casi se ha duplicado el número de mexicanos excluidos.

A lo anterior se le han sumado duras críticas por el desabasto de medicamentos, lo que derivó en la desatención de enfermedades como VIH, diabetes y cáncer, entre otras. El IMSS es la institución que tiene mayores problemas de desabasto con un promedio trianual de 14.3 millones de recetas no surtidas de forma efectiva por año; seguido del ISSSTE con 760 mil de recetas. Previo al 2019, el porcentaje de recetas no surtidas en el IMSS era menor al 1% del total de recetas, para el 2021 el porcentaje se multiplicó por 10; en el ISSSTE se duplicó el porcentaje de recetas no surtidas en el mismo periodo.

Para el 2022 se reportan más de 11 millones de recetas no surtidas únicamente en el IMSS, y preocupa que esta problemática crezca en este 2024.

Retomando el tema de la Agenda 2030, se cree que, para ese tiempo, en 6 años, es factible ponerle fin a las muertes evitables de recién nacidos y niños menores de 5 años, con el objetivo de que todos los países reduzcan la mortalidad neonatal.

De igual manera se añora que para 2030, es posible poner fin a las epidemias de SIDA, tuberculosis, malaria y enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles.

Por ello deberá reconocerse la preocupación de muchos sectores y agrupaciones, por manifestar promover un Modelo de Desarrollo integral como una ruta posible y realizable. La salud es un derecho humano que debemos garantizar a todos los mexicanos y de la cual no está en la discusión política de ningún partido. Los ganadores de este proceso electoral, deberán fortalecer el tema y llevarlo tanto a la Cámara de diputados, Senado, Congresos estatales y en las plataformas gubernamentales de los estados y de la República.