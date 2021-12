La salud emocional en año nuevo

En el entorno global, la epidemia del Sars-CoV-2, ó, "virus chino", ha producido en las sociedades terrestres otra epidemia aun de impredecibles consecuencias: los trastornos emocionales.

Ante el temor paralizante de ser contagiado, por un virus que ha demostrado ser letal, el grueso de la población mundial, se encarceló a sí mismo en casa, niños y adultos y, produjo una espiral de problemas emocionales. Por si fuese poco, además de la violencia intrafamiliar que incrementó el confinamiento, habría que añadirle los efectos precursores de las drogas, que dan gran ganancia a quienes las producen y trafican, sin importar el infierno que viven decenas de miles de adictos y sus familias. Ellos se justifican alegando que es como cualquier trabajo; quizá tengan razón, así como Dios trabaja, el diablo también trabaja, y ellos ejecutan sus órdenes.

No tengo problema en admitir que necesito la ayuda de un profesional. Hay quienes están en la punta de un mastelero y no lo saben o pretenden ignorar. Empero ningún ser humano es culpable por sí mismo de estar enredada su alma o espíritu –su psique- en un montón de telarañas emocionales que, con la ayuda divina e inteligencia se intenta deshilvanar. ¿Nacimos sin paz, predispuestos a la riña o a odiar? O, por el contrario, al nacer somos un libro en blanco y, que al paso de los años tiene muchas tragedias que contar. Nos han dañado otros, sin motivo aparente o por algo; sin embargo, la venganza del ofendido resulta con frecuencia muy desproporcionada y, de ser supuesta víctima se torna en verdugo u ofensor.

Salomón recomienda alejarse de la contienda antes que se enrede y, se torne una telaraña inescapable. San Pablo recomienda sufrir el agravio emocional y patrimonial, siguiendo el ejemplo de Jesús Cristo, quien murió por los transgresores. Eso no significa que no debamos exigir justicia, ante Dios y los hombres, sino, no tomar venganza por cuenta propia.

Un reportero de El Diario sufrió maltrato en su persona por elementos de seguridad que, se supone están para salvaguardar el bienestar de la población. ¿Se imagina usted estimado lector, las rocas verbales lanzadas a un prójimo, para ocasionar el mayor daño posible? Obviamente que no dejan cicatrices en el cuerpo pero quebrantan el espíritu, dejando secuelas emocionales que podrían conducir hasta el suicidio a los más débiles. Por eso dice Juan que, el que aborrece es un homicida en potencia.

A esos matadores del alma, insidiosos, enfermos, que no se soportan ni a sí mismos, enlodan con su basura interna a otros; después alegan que necesitan ayuda psicológica, para no pagar por sus fechorías. Un día recibirán el re tributo debido a su extravío, si no es que más temprano que tarde lo verán en su salud, o en las de sus familias, ya que una falta no confesada, un agravio no restituido, cosechará un problema de salud grave: El rey David se calló un homicidio, como resultado, sus huesos se envejecieron y su familia se tornó disfuncional.

Jesús Cristo dijo que quien diga necio a su hermano sería culpable ante el Sanedrín: un jurado de 70 miembros; pero quien le diga fatuo, tonto o estúpido será culpable del infierno.

SÍ, hizo mella el daño emocional y patrimonial que me ocasionaron. ¡Póngase en mi lugar! Pero sé que el Señor me restituirá y sanará las heridas infringidas al espíritu. No tengo problema en admitir que soy de los pequeños. Estoy entre los grandes, pero no soy de los grandes ni me considero así. Pero eso me alegra mucho, porque Jesús dijo: Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le atase una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mt. 18:6

Estimados colaboradores y amigos lectores: ¿Se considera usted Sano, Sanote, Puro Machote? ¿Cómo está su salud emocional? ¿Permea en usted ese estigma del mexicano que los hombres no lloran. Los más grandes hombres lo hicieron: Jesús lloró. David lo hiso muchas veces; sus escritos quedan como evidencia. No se calló y guardó sus cuitas, sino las platicó al Señor y amigos. Hoy llegan a nuestro tiempo como tiernos y maravillosos poemas del alma: los salmos.

¡Que este año que comienza, limpiemos nuestra casa, no solo material sino espiritual. Echemos fuera toda la basura que hemos guardado por otros seres inferiores que nos dañaron! Comencemos una nueva etapa! Quizá debamos recurrir a un profesional. Pero el sólo hecho de externarlo y platicarlo nos traerá salud.

Mis mejores deseos el año que inicia, para mis amigos de El Diario y asiduos lectores.

¡Feliz año!