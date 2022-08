La salud en México va en decadencia

Ciudad de México.- Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es el estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente es la ausencia de la enfermedad, partiendo de este concepto la sociedad mexicana se encuentra en un estado de salud muy deplorable ya que casi siete de cada 10 adultos mexicanos tiene problemas de exceso de peso y esto origina una serie de enfermedades como la hipertensión, la diabetes y otras tantas; además se han incrementado los suicidios principalmente en los jóvenes; la inseguridad cada vez se incrementa más en este país, a esto hay que sumarle que las instituciones de salud pública responsables de brindar los servicios médicos no cuentan con la infraestructura adecuada, el personal suficiente, no se cuenta ni siquiera con el cuadro básico de medicamentos mucho menos con los insumos necesarios para recibir una atención medica de primer mundo como Inglaterra, Dinamarca o Suecia. Se pueden agregar más ineficiencias, pero la que no puede faltar es la mala atención a los derechohabientes, hasta parece que es parte de los cursos de inducción antes de entrar a trabajar al sector gubernamental.

Lo más viable es culpar a los políticos y gobernantes por su incapacidad para solucionar todos los problemas que prevalecen en el sector salud, ciertamente el Gobierno federal, los estatales y municipales nos han mostrado desde hace muchos años que no pueden o no quieren mejorar los servicios médicos, por lo tanto, algunas personas deciden acudir al sector privado, lo cual no es nada barato, pero hay ciudadanos que no cuentan con los recursos financieros para hacerlo y se ven obligados a aceptar lo que el gobierno proporciona. El dinero no debería ser problema para mejorar muchas situaciones ya que en México sí hay dinero, solo basta ver cómo viven los políticos y gobernantes, ellos sí viven en abundancia, para ellos no existen las crisis, ellos sí tienen para atenderse en hospitales de primer mundo, gracias a los impuestos que pagamos y a los actos de corrupción que siguen y seguirán existiendo, la corrupción no se ha acabado por más que se diga que sí.

No todo es culpa del gobierno, la sociedad ha dejado de cuidar su salud con lo que sí está a su alcance, como por ejemplo el seguir las recomendaciones que hace la OMS de realizar ejercicio físico aeróbico moderado de un mínimo de 150 minutos semanales o de 75 minutos cuando el ejercicio es vigoroso; aunque lo óptimo sería alcanzar los 300 minutos semanales, esto sin duda alguna mejoraría la salud de los mexicanos, más aún si se realizan hábitos alimenticios saludables que muchas veces no se hace porque sale más barato la comida chatarra que la saludable y, en otras ocasiones es por falta de cultura.

No es suficiente que el gobierno y sus diversas esferas realicen anuncios, comerciales, caminatas, carreras pedestres, zumbatones, etc., etc., se necesita mejorar la economía, los ingresos de los trabajadores, que los precios de la comida saludable sea accesible y otras situaciones más; pero además es muy importante que desde el sector educativo se vaya generando una cultura física y alimentaria, para ello, se requiere que se haga lo que sea necesario para implementar reformas y acuerdos para que se incluya una hora diaria de educación física en los diversos niveles educativos.

Por otra parte, la salud se convirtió en un negociazo para las altas esferas del poder gubernamental, porque que se presume reciben “contribuciones” por las licitaciones con las farmacéuticas que “ganan” las licitaciones públicas para surtir los medicamentos que, por cierto, siempre escasean.

Ojalá que mejoren los servicios de salud pública, aunque se ve difícil derivado de las incompetencias y corruptivas acciones que hacen los que toman las decisiones.