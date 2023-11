¿La Señora Presidenta?

"El socialismo fracasa cuando se les acaba el dinero... de los demás"

M. Thatcher

El 2024 tendremos elecciones para elegir el titular del Poder Ejecutivo. México tendrá por primera vez una mujer en la presidencia. Eso dicen.

Xóchitl

En lo que respecta a su presencia en los medios, no prende. Es más visto Samuel García. La de El Frente simplemente tiene carisma, inteligencia, presencia pero no refleja un eco social. Si la ves cara a cara la imagen es de lo mejor. Pero las campañas todavía no inician. Y creemos que no tiene los recursos económicos de sus adversarios. No estamos bombardeados como Claudia y Samuel. Pensemos que acercándose la hora cero toda la madera irá a la chimenea.

Claudia

Sus cartas de presentación como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México son decepcionantes. Los accidentes en el Metro, la inseguridad, el sometimiento irrestricto a Palacio Nacional, el que se viese obligada a cancelar un evento por falta de público, la derrota de su carta fuerte Omar García Harfuch, sus acarreados y su afán de repetir las palabras de AMLO la dejan mal. No tiene carisma, presencia, voz. Y la tendrá difícil en los debates. No tiene el poder ni dando bastonazos. Agregue el costo del miedoso Marcelo Ebrard. Lastiman las divisiones internas de su partido. Me late que en el momento menos esperado entrará un relevo de emergencia porque sus asesores –principalmente Adán Augusto- son potenciales candidatos.

Para los oficialistas la victoria está cerca. Para la oposición lejana. Pero ni las encuestas, ni la imposición ni las dictaduras, ni la propaganda ilimitada ganan elecciones.

Pero gane Claudia o Xóchitl ¿tendremos una mujer presidenta? Difícilmente. Si triunfa la primera tendrá la omnipresencia de un Maximato. Con mayor poder porque todos los errores serán endosados a su discípula. Y si son muchos el pueblo pedirá que regrese el líder, el mesías, y dirán, “con él estábamos mejor”. Si Morena gana el Congreso adiós no reelección, al diablo las instituciones y volverá quien no quiere irse.

Quisiéramos una mujer presidenta pero al estilo de Indira Gandhi, en la India, la segunda persona que más tiempo se ha mantenido en el poder (1966-1977 y 1980-1984). Golda Meir quien a sus 70 años de edad resultó elegida la primera ministra de Israel (1969-1974). Margaret Thatcher (1979-1990) en Reino Unido, persona que asumió el cargo por mayor tiempo durante el siglo XX. A ella y a Golda les llamaron -no por nada- Damas de Hierro. Fueron inteligentes, fuertes, decididas, con capacidad de mando, con muchos ovarios. No es el momento de juzgar sus acciones políticas, pero dirigir La India, Israel e Inglaterra no es nada fácil. Y antes ni ahora ni en el futuro.

Posiblemente elijamos una presidenta si no hay cambios. ¡Las catedrales políticas de todo el país doblarán las campanas! Pero Claudia será reina pero no gobernará. Si es Xóchitl estará amarrada por los intereses de los partidos que la postularon.

¿Es posible derrotar al sistema? Claro, en Uruguay los ciudadanos acudieron a las urnas para decidir el destino de su nación en una consulta. Un SÍ legitimaba al sistema militar; un NO abría las puertas a la democracia. Con premura, sin recursos, sin apertura a los medios, con proselitismo de boca en boca ganó contundentemente el NO por quince puntos porcentuales. El Argentina, en 1988 el régimen militar llamó a plebiscito con las mismas opciones. Le concedieron una franja televisiva a los partidos de oposición de quince minutos a las once de la noche. Y la Junta Militar debió obedecer la voz del pueblo y ganó el NO por once puntos. En el año 2000, contra todo pronóstico –yo aposté por Fox tres a uno- sacó al PRI de Los Pinos con 6% de ventaja. Y remontó a dos meses de la elección.

La diferencia hoy es que -por lo pronto- no hay para dónde hacerse.

A mi álter ego le preocupa el futuro de Guerrero. Entendemos que el gobierno federal no tenga dinero porque se gastó el fideicomiso para ese fin. Los dineros están etiquetados para las campañas. La gente desconfía de las autoridades. Y los guerrerenses ¿qué culpa tienen?