LA SEP, cien peldaños que transforman vidas

El Nigromante, Justo Sierra, Vasconcelos, Gabriela Mistral, Jaime Torres Bodet son eslabones bellos y vivos de la larga cadena de la Educación.

Cuento como la más íntima y larga de mis múltiples vocaciones la de ser Maestro, siempre, desde que fui alumno y me di cuenta del ejemplo de mis mentores, desee ser como ellos, destacare el por qué, era el año de 1958 cursaba no se bien a bien si primero o segundo de primaria pero recuerdo la escena un par de hombre trajeados llegaron a mi escuela preguntando quien era el maestro les indicamos a quien dirigirse y nada nos grado la manera que lo hicieron al ver tundir a macanazos a nuestro mentor, un hombre sin duda congruente que luchaba en l movimiento magisterial del momento por mejoras a sus derechos lamente el trato a él dado al verlo un par de semanas después volver aun con cabestrillo en mano y los ojos amoratados.

Sin duda eso marcó mi infancia y mi actitud de desaprobación a la represión que vería con el mas cruel rostro que se ha visto en México aquel 2 de octubre del 1968 que no se olvida, y que padecería de manera personal el 10 de junio de 1971 siendo ya un universitario.

La represen del gobierno o mermó jamás mi ánimo de educar, siempre creo, creo y creeré que los adversarios de la nación mexicanos no son los policías o militares sino hambre miseria e ignorancia y pre lo decidid ser maestro, hago está dispersa reflexión porque esta semana que recién concluye si bien incluye el 2 de octubre también trajo el 3 del mismo mes y ese como el dia anterior NO SE OLVIDA, ¿LA RAZON? CUMPLIO CIEN AÑOS DE FUNDADA LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y DE ESO TAMPOCO PODEMOS OLVIDARNOS.

Sobre todo cuando hace cien años apenas el diez por ciento de los mexicanos sabían leer y escribir y la enseñanza era una tarea de titanes que tuvo de apoyo a José Vasconcelos cuya contribución a la educación mexicano dejo un legado en la SEP como llamamos al Secretaria que él acertadamente creó y lo hizo a partir de aquel memorable discurso, cuando tomó posesión como Rector de la Universidad Nacional de México en junio 4 de 1929, solo 16 meses antes de crear la SEP el 3 de octubre de 1921, transcriba fragmentos de ese documento para compartir el espíritu que le inspiró a realizar tan excelente tarea.

RECONOCIMIENTO DE LA NECESARIA TAREA

“ por encima de todas las leyes humanas está la voz del deber como lo proclama la conciencia, y ese deber me obliga a declarar que no es posible obtener ningún resultado provechoso en la obra de educación del pueblo si no transformamos radicalmente la ley que hoy rige la educación pública, si no constituimos en Ministerio Federal de Educación Publica”

CONCIENCIA SOCIAL

“…en el corazón traigo impreso el espectáculo de los niños abandonados en los barrios de todas nuestras ciudades, de todas nuestras aldeas; niños que el Estado debiera alimentar y educar, reconociendo al hacerlo el deber más elemental de una verdadera civilización. Por más que debo reconocer y reconozco la sabiduría de muchos de los señores profesores, no puedo dejar de creer que un Estado, cualquiera que él sea, que permite que subsista el contraste del absoluto desamparo con la sabiduría intensa o la riqueza extrema es un Estado injusto, cruel y rematadamente bárbaro” (N.A. ME ESTAN LEYENDO MALANDRINES QUE HAN MEDRADO CON EL CONACYT Y LA EDUCACION PRIVADA, ESTATAL Y FEDERAL COMO NEGOCIO Y NO COMO SERVICIO)

LA ESPERANZA

“… he sentido que este nuevo Gobierno en que la Revolución cristaliza como en su última esperanza tiene delante de sí una obra vasta y patriótica en la que es deber ineludible colaborar. La pobreza y la ignorancia son nuestros peores enemigos, y a nosotros nos toca resolver el problema de la ignorancia. Yo soy en estos instantes, más que un nuevo Rector que sucede a los anteriores, un delegado de la Revolución que no viene a buscar refugio para meditar en el ambiente tranquilo de las aulas, sino a invitaros a que salgáis con él a la lucha, a que compartáis con nosotros las responsabilidades y los esfuerzos. En estos momentos yo no vengo a trabajar por la Universidad, sino a pedir a la Universidad que trabaje por el pueblo. El pueblo ha estado sosteniendo a la Universidad y ahora ha menester de ella, y por mi conducto llega a pedirle consejo. Desde hace varios años muchos mexicanos hemos venido clamando porque se establezca en México un Ministerio de Educación Federal. …y al ser yo designado por la Revolución para que aconsejase en materia de educación pública me encontré con que tenía delante de mí dos maneras de responder: la manera personal y directa, que hubiese consistido en redactar un proyecto de ley del Ministerio de Instrucción Pública Federal, proyecto que quizás habría podido llegar a las Cámaras; y la otra manera, la indirecta, que consiste en venir aquí a trabajar entre vosotros durante el periodo de varios meses con el objeto de elaborar en el seno de la Universidad un sólido proyecto de ley federal de Educación Pública.

EL ESPIRITU QUE HABLARIA

Me resolví a obrar de esta segunda manera, que juzgo mucho más eficaz; y habiendo tenido la fortuna de merecer la confianza del señor Presidente de la República vengo a deciros: el país ansia educarse; decidnos vosotros cual es la mejor manera de educarlo. No permanezcáis apartados de nosotros, venid a fundiros en los anhelos populares, difundid vuestra ciencia en el alma de la Nación.

... De esta Universidad debe salir la ley que dé forma al Ministerio de Educación Pública Federal que todo el país espera con ansia. Para realizar esta obra urgentísima no nos atendremos a nuestras solas luces, sino que solicitaremos la colaboración de todos los especialistas, la colaboración de la prensa, la colaboración del pueblo entero, pero queremos reservar a la Universidad la honra de redactar la síntesis de todo esto.

…Para deciros esto os he convocado esta noche. El cargo que ocupo me pone en el deber de hacerme intérprete de las aspiraciones populares; y en nombre de ese pueblo que me envía os pido a vosotros, y junto con vosotros a todos los intelectuales de México, que salgáis de vuestras torres de marfil para sellar pacto de alianza con la Revolución.”

EL DEAFIO

…Los hombres libres que no queremos ver sobre la faz de la tierra ni amos ni esclavos, ni vencedores ni vencidos, debemos juntarnos para trabajar y prosperar. Seamos los iniciadores de …la educación escolar. Al decir educación me refiero a una enseñanza directa de parte de los que saben algo a favor de los que nada saben; me refiero a una enseñanza que sirva para aumentar la capacidad productora de cada mano que trabaja y la potencia de cada cerebro que piensa.

…Los educadores de nuestra raza deben tener en cuenta que el fin capital de la educación es formar hombres capaces de bastarse a sí mismos. Para resolver de verdad el problema de nuestra educación nacional va a ser necesario mover el espíritu público y animarlo….. Al cambiar la misión que el nuevo ideal nos impone es menester que cambien también los procedimientos del heroísmo. Me refiero a esto: todavía hasta nuestros tiempos lo mejor de la sociedad femenina de nuestra raza, las almas más nobles, más refinadas, más puras, se van a buscar refugio al convento, disgustadas de una vida que sólo ofrece ruindades. Huyen de la sociedad porque no ven en ella ninguna misión verdaderamente elevada que cumplir. Demos, pues, a esas almas la noble misión que les ha estado faltando: facilitémosles los medios de que se pongan en contacto con el indio; que se pongan en contacto con el humilde y lo eduquen, y veremos como todos acuden con entusiasmo a la obra de regeneración de los oprimidos; veremos como se despierta en todos el celo de la caridad, el entusiasmo humanitario. Organicemos entonces el ejército de los educadores que sustituya al ejército de los destructores. Y no descansemos hasta haber logrado que las jóvenes abnegadas, que los hombres cultos, que los héroes todos de nuestra raza se dediquen a servir los intereses de los desvalidos y se pongan a vivir entre ellos para enseñarles hábitos de trabajo, hábitos de aseo, veneración por la virtud, gusto par la belleza y esperanza en sus propias almas. Ojala que esta Universidad pueda alcanzar la gloria de ser la iniciadora de esta enorme obra de redención nacional”

LA UNIVERSIDAD LO LOGRÓ LA SEP SE CREÓ Y A ELLA Y A SUS CIEN PELDAÑOS DE VIDA MUCHOS DEBEMOS NUESTRO PROGRESO Y MOVILIDAD SOCIAL, SIN DUDA QUE LA INCORPORACION PROPUESTA POR VACONCELOS DE LA MUJER A LA TAREA EDUCATIVA, LE DIO LA SAVIA QUE HA ALIMENTADO SU EXISTENCIA, ASI QUE DESEO LARGA VIDA A LA EDUCACION PUBLICA Y LA SEP,