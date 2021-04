La Tarahumara, el desafío sigue

Dedicado a los mejores frutos de mi existir, mis nietos.

He salido a recorrer algunos espacios de la sierra Tarahumara yendo al reencuentro de la vida, de la vida después de un año de pandemia. Y como cada vez que vuelvo a la Tarahumara, desearía tener un reloj para detener y acelerar el tiempo a placer.

Detenerlo en la belleza que se expresa en cada rincón de la zona del bosque, así sea en el barranco o en la montaña, en donde la vida esplende en las formas de agua, o del árbol, de la planta, o el ave, en toda esa sinfonía hermosa de la naturaleza serrana, que nos envuelve al llegar a esta tierra, en donde no importa cuántos años, así sean centurias o décadas, la realidad de los naturales de esa región nos sigue doliendo, si alguien se pregunta el por qué, diré sencillamente que porque no cambia sustancialmente.

El despojo de sus tierras, ha sido ancestral desde la remontada que a ellos dieron otras etnias como apaches, comanches de los valles de las planicies en principio a la migración forzada provocada por los españoles al llegar abriendo minas y tomando esclavos de entre ellos para la explotación de ambos de las minas y de los hombres y mujeres, así su realidad, ya casi más de 300/400 años según la región, donde habitaron originalmente, así sea centro Chihuahua o sur Parral, del estado, ellos como muchos de sus ancestros se resguardaron en las llamadas por el maestro Aguirre Bertrán, las "zonas del refugio", Y la Tarahumara fue una de esas zonas.

Por ello debo precisar en estos tiempos de campaña a la gubernatura que la realidad y el destino de la majestuosa Sierra Tarahumara, es desde siempre un desafío para ell@s, entenderla y atenderla, ha sido la preocupación de múltiples generaciones, desde los religiosos que alcanzaron en estas zonas del refugio en el siglo XV y XVI hasta los que en los últimos 40 años que me consta, los han usado lo menos como carteles biafranos (entiendo esto como estímulos de compasión para pedir presupuesto a la federación que casi nunca llega a ellos.

Por ello y como un mensaje a los que hoy buscan el voto para gobernarnos a todos, les sugiero solo cinco cosas claras a mi ver y entender para la Tarahumara,.

-No darles dádivas, darles respeto.

-Arraigarlos con la dignidad que sólo da la atención en, su salud, en su educación y en su trabajo.

-Respetar ese ecosistema a que no es sólo su hogar, sino el baluarte de sustentabilidad de toda la entidad.

Generar proyectos que produzcan bienestar que les incluya.

Aquí un par de comentarios obligados, ha sido una pesadilla pasar por el tramo San Juanito-Creel y ver la devastación forestal, ¿qué no se dan cuenta del valor de la tierra y el agua?, alguien del ámbito federal, estatal y/o municipal, como autoridad debe dar respuestas de este ecocidio.

Quién va a meter igualmente orden, en un Parque de Las Barrancas que cuando lo referí como una visión en 1994 al hablar por primera vez del Turismo de aventura y del ecoturismo, buscaba fuera un espacio de crecimiento, desarrollo, arraigo para los locales, no un pingüe negocio, para quienes hoy lo detentan me pregunto ¿qué hace un hombre cuya familia fuesen 3 hijos tenga que gastar casi una semana de salario mínino 1,250.00 para pasear en un teleférico espectacular sí, pero abusivamente caro también.

Ni qué hablar del ferrocarril Chihuahua la Pacífico cuyo costo de más de 5,000 pesos en el tramo redondo a Chihuahua-Mochis no daría posibilidad a personas promedio salarial y laboralmente hablando.

La Tarahumara no puede ser rehén de nadie, ni en su riqueza forestal ni en su riqueza ecoturística, así que aquí, si los candidatos de verdad quieren trabajar por Chihuahua, tienen un desafío a atender.

Pero no hagan lo que el actual gobierno hizo que puso al zorro a cuidar al gallinero, así lo digo entiéndalo usted. Porque si no se pone a personas que entiendan, atiendan y sobre todo quieran a la Tarahumara, esa hermosa región tan vital para Chihuahua, nada sucederá como fue este quinquenio con el aeropuerto de Creel, nada pasara.

COLOFÓN

Recorrí estos días un espacio de cañada, vi el agua que es el tesoro de la Tarahumara cuya íntima vinculación al bosque urge entender, y esencialmente la relación con los seres humanos, sean indígenas o mestizos todos son de valor en la Tarahumara, pero reclaman apoyo institucional, no para darles, sí para respetarles, no es posible que sigan sufriendo deterioro ambiental, rezago social y violencia institucional, es hora de hacer algo por la Tarahumara más allá de los discursos de campaña, me pregunto y les pregunto ¿Quién de los candidatos a gobernar le entra a este desafío más allá de la palabra con la acción transformadora?