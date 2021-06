La terquedad de envenenar

No cabe duda que todas las drogas afectan la salud y la conduta, tanto las permitidas como las prohibidas. Si no afectaran, no habría centros de salud y lugares para la rehabilitación de los consumidores. Sin embargo, los legisladores en México consideran que es necesaria la legalización de la mariguana para progresar como nación. Quienes no piensan que estas disposiciones son positivas son señaladas como retrogradas, con ideas arcaicas.

Con el pretexto del “libre desarrollo de la personalidad” que es un concepto muy subjetivo y ambiguo, se justifica este acto que ha costado infinidad de problemas, muertes y adictos que sigue en aumento. El libre desarrollo de la personalidad, realmente en qué consiste y en qué temas se puede llevar a cabo, ya que es utilizado en el tema de unión entre parejas del mismo sexo, adopción por las mismas y demás aspectos que son justificados por esta frase. ¿Qué otras confusiones más van a acreditar con este eslogan?

En este momento una persona de 18 años en adelante puede adquirir, sembrar, cultivar, cosechar, preparar y transportar la droga, siempre y cuando no la consuma en público ni delante de menores de edad. De acuerdo con la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris). Actualmente sabemos que los jóvenes de secundaria, realizan sus fiestas llamadas “rave” en las cuales se consumen las llamadas aguas locas, cigarros y algunos estupefacientes. Con mayor facilidad, ahora, se podrá conseguir más veneno nocivo para la salud de adolescentes que desconocen objetivamente las consecuencias del consumo de las drogas.

Al dar permiso del consumo de la mariguana, se tendrá que pensar en los mecanismos de reinserción social de las personas que, seguramente, estarán con problemas de adicciones. Comenzando por la desintoxicación, posterior a las terapias psicológicas y los talleres de inclusión social de acuerdo a la severidad en que se encuentre su problema. Todo esto es un costo muy elevado, que lleva un tiempo de aislamiento en un centro especializado. ¿Estamos preparados para ello?

Los especialistas en el tema de adiciones, indican que la mariguana es la droga que regularmente engancha hacia otras de mayor impacto, siendo la iniciadora en el proceso de las adicciones. Hay algunos consumidores, “primos del amigo” que señalan que tienen un conocido que toda la vida ha sido mariguana, justificando, que es una persona pacífica, que no se mete con nadie.

El especialista del tema en Ciudad Juárez, Juan Manuel Vega Hinojos, del Centro Servicios de Alcance y Atracción de Adictos en Recuperación AC, señala que la mariguana es el pasaporte para otras drogas, ya que les permite incursionar hacia sustancias de moda, como es el cristal “no es sano para la juventud, ya que es una sustancia química activa que altera el funcionamiento de la personalidad, con una dependencia psicológica”. Señala que propicia el cáncer pulmonar, de lengua y de boca entre otros males.

Vega Hinojos, comenta que las personas que están en tratamiento, regularmente combinaron drogas, que les permite experimentar algo nuevo, las cuales conocieron después de iniciar con la mariguana. Señala que sus pacientes son jóvenes en promedio de 14 a 16 años.

Por lo anterior, deseamos que piensen en crear leyes positivas, que beneficien el mejor ambiente social, que propicien una mejora económica, de educación y condiciones de vida estables. Erradicar la pobreza, no aumentarla, que los adolescentes y jóvenes tengan las actividades suficientes para la utilización de sus espacios y tiempos en acciones de provecho. O sea, más alternativas para su eficiente desarrollo y no para que piensen en posibles tropelías.