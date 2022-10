La tibetana vulgar

“Qué nivel de fe se puede esperar cuando se le pregunta a la moneda tibetana: “Quiero moneda tibetana que me digas si estoy embarazada…”

Es demasiado lógico que quien pregunta eso, es quien mejor sabe su estado físico que una supuesta moneda que predice. “Moneda tibetana, dime si mi esposo me pone el cuerno...”. Absurda pregunta cómo si la moneda fuera un ente vivo, vigilante y además testigo de las infidelidades del marido.

No somos ángeles, pero podemos tener alas; no somos demonios, pero solemos tener soberbia. Nuestra naturaleza es débil y temporal y nos debatimos entre buscar la felicidad, tener una larga vida, no sufrir dolores físicos o enfermedades penosas y en esa búsqueda damos un salto mortal y sin red, del vacío de la fe a lo absurdo y ridículo, de la increencia a lo patético o de lo espiritual al nihilismo, o sea, la nada.

Uno de los dramas que enfrentamos es la pérdida de la brújula: no sabemos si venimos o vamos; confundimos el norte con el sur, hemos mezclado la identidad del Occidente con el Oriente.

Confrontamos la fe con la razón y en lugar de buscar la verdad por esas dos vías, las hemos desechado para sustituirlas por parches espirituales, mitos supuestamente metafísicos, falsos paradigmas y prácticas ridículas.

Si intentáramos buscar una fórmula más para lograr la felicidad, debemos considerar tres etapas: creer, saber y aprehender. Creer es la esencia del ser humano porque nos hace trascender más allá de lo material, nos hace elevar la vista al cielo y, sobre todo, nos ofrece esperanza. Saber es la búsqueda de la verdad a través del conocimiento de las cosas y aprehender, -asi con h intermedia- representa nuestra capacidad de asir las cosas de la realidad para incorporarlas a nuestro acervo cultural.

Creer es tener fe, aunque desde nuestra soberbia humana rechazamos toda posibilidad de una fuerza superior espiritual y la creencia la desbordamos en falsos ídolos, en altares e incienso a delincuentes o a esqueletos que promueven y justifican una cultura de la muerte. La transición de una fe que satisfaga la necesidad natural de trascender en esta vida a un conjunto de prácticas absurdas ha disminuido nuestra capacidad de entender.

El entender lo que creemos nos hace acceder a la verdad. San Agustín, aquel pecador arrepentido, quien se resistía a enderezar su entendimiento y condicionaba su conversión repitiendo: “Dios mío hazme casto, pero no ahorita”, llegó a la conclusión de que fe y razón eran dos caminos distintos que llevaban al mismo sitio, que es la verdad. Sostuvo que la fe orienta e ilumina a la razón y que la razón ayuda al hombre a alcanzar la fe.

Muchos siglos después, el Papa Juan Pablo II, inició su encíclica Fides et Ratio, con esta frase: “fe y razón son como dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hasta la contemplación de la verdad”.

Y esas alas, ¿dónde están? Si la fe está resquebrajada y la razón disminuida, entonces estamos ante una encrucijada que complica la búsqueda de la verdad.

La verdad la hemos sustituido por la posverdad, que es una falsa verdad, por lo tanto, si rehuimos la verdad, no comprendemos las cosas y por lo tanto no podemos creer.

Por eso, hemos pasado de la incredulidad en la trascendencia del ser humano a lo risible y grotesco, por ejemplo, de creer en una santa muerte, en la lectura de cartas y hasta en el bailoteo de una supuesta moneda con el atributo mágico de predecir el futuro.

La degradación de la fe, entre muchos casos, se da en la llamada moneda tibetana que, de un simple entretenimiento o juego de adivinar el futuro como un Nostradamus del siglo XXI, se pasa a la vulgaridad corriente y albur en estaciones de radio.

Qué nivel de fe se puede esperar cuando se le pregunta a la moneda tibetana:

“Quiero moneda tibetana que me digas si estoy embarazada…”

Es demasiado lógico que quien pregunta eso, es quien mejor sabe su estado físico que una supuesta moneda que predice.

“Moneda tibetana, dime si mi esposo me pone el cuerno...”.

Absurda pregunta cómo si la moneda fuera un ente vivo, vigilante y además testigo de las infidelidades del marido.

Y todavía más, a la vulgaridad de la “moneda tibetana” que contesta a través del locutor, que goza y se burla de la ingenuidad e ignorancia de la audiencia, cuando en esta era del lenguaje vulgar y alburero, sin el menor pudor o vergüenza un hombre pregunta al aire:

“Dime moneda tibetana si esta noche cena Pancho…”

Y lo absurdo: ¡la moneda tibetana (o sea el conductor del programa) les contesta!

Que es una diversión, un entretenimiento… sí, pero también es la crisis de pérdida de fe, la falta de creencia en algo trascendental, algo superior. Es la banalidad del conocimiento, el juego de un relativismo que no le da seriedad y menos rigorismo, a lo que debemos aspirar como es la verdad.

Falta algo que revele la naturaleza humana metafísica, que nos dignifique como seres racionales y de fe para entender la realidad. No podemos dejar al consejo del azar o profecía de una supuesta moneda tibetana y que sólo es una grabación de una moneda girando.

La decadencia de una cultura inicia por juegos, banalidades o modas absurdas, que en su momento nos parecen ocurrencias, pero al paso del tiempo se van incorporando como hábitos, costumbres y rutinas que adquieren obligatoriedad o leyes.

Esas prácticas para suplir el hueco espiritual, podríamos llamarles parches espirítales o rellenos como los que se usan para cubrir baches que en poco tiempo vuelven a destaparse. Por unos días, queremos sentir que todo es normal, pero el material de relleno es totalmente ajeno y no adherible al resto de la oquedad. Esos baches espirituales nos impiden avanzar y ver con claridad lo que nos rodea.

El mito fue el antecedente de la razón y curiosamente hoy retornamos a mitos, como un salto hacia atrás. Asi es el vacío total de una fe y de una razón extraviada que nos impiden llegar a la verdad.

Un programa radiofónico donde una moneda es la protagonista para saber cuál es el destino de cada uno de nosotros, resulta grotesco e insultante a la razón. La revolución desafortunada de muerte a la inteligencia es el grito aberrante de una sociedad que cada vez nos encerramos más en nuestras redes sociales creando mundos paralelos para rehuir la realidad.

Nadie sabe qué misterio o fuerza pueda tener una moneda, supuestamente del Tíbet, menos sus propiedades de oráculo para saber lo que el destino depara a cada uno. Los oráculos son los primeros esfuerzos rudimentarios para tratar de adivinar hechos futuros o destinos irremediables de pasar, pero acudían a un autoengaño probando con la superstición, miedo e ignorancia a esperar mejores tiempos.

Tenemos miles de preocupaciones y pendientes en la vida. Nos angustian problemas económicos o escasez material de comodidades. Nos desvivimos por tener cada días más likes en nuestras redes, más seguidores en nuestras redes sociales o ser exitosos en los negocios y en la vida social, pero no nos afanamos por fortalecer la fe en algo y en alguien que es lo que les da sentido a nuestras vidas.

Vamos por la vida poniendo parches espirituales a nuestros baches existenciales y los rellenamos con falsos ídolos, con monedas o cuencos tibetanos, con “limpias” o verdaderas ceremonias de brujería blanca o negra, pero al fin brujería.

Suertes como la moneda tibetana ofenden nuestra fe y razón.

Por eso andamos extraviados de nosotros mismos. Ojalá logremos reencontrarnos dentro de la razón y la fe.

