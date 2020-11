La Trilogía del Colegio Palmore: tres épocas (Conclusión)

/ Graduandos del Departamento Comercial: 1-Alfonso Valdés, 2-Martha Gaytán, 3-Luz González, 4-Héctor Macías: 5-Refugio Galván O., Angelina Rodríguez, 7-Irene Olivas, 8-Guadalupe Kovarsky, 9-Luz F. Ramírez, 10-Héctor Horacio Chavira, 11-María Piñón y 12-Bertha Fucugauchi (Foto: APCUCh). / Una parte del magnífico equipo con que contaba el salón de Mecanografía y los alumnos del 3° año de Comercio en 1938 (Foto: APCUCh). / Mesa Directiva del Club de Madres en 1936: Sra. Josefina D. de Rodríguez, tesorera; Sra. Luz H. de Guzmán, vicepresidenta; Sra. Consuelo Q. de González, presidenta; Sra. Elena P. V. de Gil, secretaria y la Sra. Josefina M. Bouché, vocal (Foto: APCUCh).

Entraba la década de los años 40 del siglo XX, los tambores de guerra en el mundo retumbaban en cada rincón del planeta. La Segunda Guerra Mundial sería un evento que impactaría la vida en el Colegio Palmore y en el Tomo XII de los Archivos Perdidos de las Crónicas Urbanas de Chihuahua, se menciona en diversos textos y situaciones la vida académica palmorense. Pero con esa amenaza latente, el espíritu cristiano que inspiraba a toda la comunidad ante las amenazas, muchas fortalezas nacían, por ello, en las aulas se buscaba distraer mediante el trabajo y el estudio a cientos de jóvenes que tenía deseos de crecer como personas. Los diversos testimonios de maestros, alumnos y egresados a lo largo de los años, dieron sin duda testimonio fidedigno de las relevantes actividades que se desarrollaban en cada aula, en el patio, en las oficinas, en las canchas, en cada rincón de este hermoso colegio que con palabras del profesor José A. Espejo, Francisco Cepeda Cruz, María Luisa Naranjo, Héctor Paredes y muchos otros que dispersaron sin duda las semillas de conocimiento, de la fe, la esperanza y el amor a toda la comunidad.

A lo largo de sus 130 años, el Colegio Palmore ha evolucionado su diseño educativo a efecto de hacerlo acorde y competitivo dentro de las exigencias del mundo actual, privilegiando la esencia fundamental que lo ha caracterizado en la promoción de los valores en la solidaridad humana, honradez intelectual y honestidad de vida. Además, promueve con entusiasmo las competencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la formación integral en las artes y en los fenómenos culturales de manera innovadora y oportuna. Se debe resaltar que el principal propósito ha sido impactar positivamente en la formación de niños y jóvenes que en el futuro cercano, serán los responsables de generar una sociedad más armónica dentro de un entorno personal, familiar y ciudadano con una conciencia clara del cuidado del medio ambiente y el uso responsable de sus herramientas de vida. De los miembros de las distintas organizaciones que comprometidos en la educación de sus hijos, también fueron fieles contribuyentes para que el Palmore siguiera creciendo a pesar de las adversidades.

Sin duda, la creación del “Club de Oratoria” fue un acontecimiento relevante gracias al amor y vocación del maestro don Eligio Hernández R. que el 23 de octubre de 1940, consolida tan hermoso proyecto que junto a la diversidad de cursos que se impartían para la preparación de cientos de niños, niñas, jóvenes y jovencitas como Gramática, Ortografía, Caligrafía. Taquigrafía, Mecanografía, Geografía Comercial, Aritmética, Algebra, Económica, Teneduría de Libros, Inglés y Deportes, que le dieron calidad a la enseñanza. “Es más grande quién mejor sirve”, versa el lema del prestigiado y querido Colegio Palmore. El establecimiento como institución educativa, planteaba entre sus principales fines, el inculcar en la juventud ideas y sentimientos morales para que les sirvan de orientación y seguro progreso durante su vida, ya que en el país se necesitan hombres y mujeres inteligentes, virtuosos, llenos de carácter definido y de vigorosa voluntad, estableciendo su visión con la meta de trabajar para el desarrollo integral del alumnado, donde cada uno de los colaboradores utilice metodologías y estrategias eficaces, reconociendo en la persona de Jesucristo, el modelo a seguir en la transmisión y difusión de la enseñanza de los valores.

El Colegio Palmore ha sido a lo largo de los años el “alma mater” de muchas generaciones desde su fundación, la que mantiene la misión de siempre: ser una institución con estándares de excelencia académica y servicio de calidad, sustentados a la luz de la palabra de Dios, fundamento de nuestra fe cristiana. El Colegio ha contado con el apoyo de grandes educadores y maestros cristianos a través del tiempo, quienes han dedicado su vida para legar al alumnado una educación basada en principios que a la fecha continúa impartiéndose, resaltando los valores y la formación de carácter, el cual contribuye a nuestra sociedad en la entrega de hombres y mujeres que han impactado de manera positiva a nuestra comunidad. Por sus aulas han desfilado competentísimos maestros mexicanos y norteamericanos, jóvenes y niños que por su conducta y capacidades han fortalecido el prestigio de la Institución. Niños inquietos, pero estudiosos en un ayer más o menos remoto, han ocupado sitios distinguidos en la sociedad en que viven: gobernadores, empresarios y dirigentes de empresas, maestros, artistas, escritores, entre otros, egresado de sus aulas en diferentes tiempos y como suele decirse, sigue la mata dando. Más no solo eso constituye y ha constituido el que hacer del Colegio.

Su fundación constituyó un acicate para el mejoramiento de procedimientos pedagógicos; sus novísimas técnicas de enseñanza, su organización y la introducción de la Educación Física como parte indispensable de la educación integral, fueron emulados por los maestros y las escuelas de la ciudad. Memorables son los triunfos constantes en los deportes, especialmente sus magníficos equipos de básquet bol, así como su estupenda banda de guerra, siempre arrancaron el espontáneo y fuerte aplauso a su paso en los desfiles. En el aspecto académico, ha sido modelo debido a la preocupación fuerte y constante por lograr la mayor eficiencia caracterizada por su enseñanza, egresados de su curso comercial eran disputados por bancos y empresas por su perfecta ortografía, su correcta redacción, su habilidad mecanográfica y su capacidad matemática. Se ha distinguido además en el ámbito cultural, artístico, deportivo y académico, logrando que un sin número de alumnos hayan obtenido los primeros lugares en diferentes disciplinas deportivas, culturales y artísticas. De esta manera, el Palmore está plenamente comprometido con la calidad académica, motivando la permanente evaluación de sus docentes y su constante desarrollo, generando un ambiente educativo dinámico donde se inserta la plena participación de los padres de familia y la formación integral de los alumnos con el firme compromiso de generar día con día, la confianza en la formación educativa de sus estudiantes a través del diálogo permanente y la interacción con las actividades extraescolares.

“Recordamos también con profunda admiración el sacrificio que hicieron aquellos estudiantes que lucharon tenazmente por subir hasta la cumbre de la instrucción y del triunfo. A ellos que supieron soportar miserias y penalidades sólo por mejorar su vida, ofrezcamos nuestro más sincero cariño. ¡Cuántas veces contemplamos su semblante pálido, incierto, fatigado, lleno de melancolía y sin embargo, no lo comprendimos, lo pasamos inadvertido. Sólo ellos, fuertes como robles se resignaron a sufrir, a llorar calladamente su desgracia que el destino quiso otorgarles esta desdicha para engrandecer su espíritu y fortalecer su fe, sirviendo esto de estímulo para alcanzar la meta de sus ideales. El temor que sentimos de abandonar estas aulas tan queridas, para enfrentamos de lleno a la lucha por la vida, nos hace pensar en los éxitos o fracasos que tendremos dentro del campo de las actividades comerciales. Seguramente, no todos nuestros proyectos serán realizados con éxito, pero si fracasamos, no desmayemos ante las vicisitudes y obstáculos que se nos presenten. ¡Seamos firmes en nuestras decisiones y que el primer tropiezo nos sirva de peldaño para escalar el muro del triunfo!

“Es el Colegio algo que me llama, es como una vocecilla que en mi corazón resuena con vibrantes ecos de estudio y amor… Un año que pasé en mi Colegio, un año de clases, un año feliz en el que estuve alegre y contento, en el que sentí amor profundo para mi Colegio, en el que mis maestros y mi salón eran algo sagrado para mí. Un año de estudios, una era de mi vida en la cual conseguí lo que era mi anhelo, lo que tanto quería. Al principiar el año iba temeroso, mi corazón palpitaba aceleradamente en ratos; pero después me apuré, conseguí ocupar el lugar correspondiente a todo alumno que se distingue por su conducta y aplicación en las labores escolares...conseguí estar en la “Lista de honor”, mi mejor y más grande deseo”. Por ello, se tiene conciencia que el Colegio Palmore es un aliado confiable y seguro para todos aquellos que desean ver a sus hijos convertidos en ciudadanos ejemplares, hombres y mujeres de bien que con inteligencia y cuidado, se insertarán a la fuerza social de un mundo siempre cambiante en cuyo centro de vida, permanecerán inalterables los valores de la sana convivencia, la paz y la verdad. Por ultimo agradezco de todo corazón: dar las gracias a Dios por este ministerio educativo que representan las Instituciones Educativas Palmorenses, medios invaluables en la educación de la niñez y la juventud, mediante el fomento con un espíritu cristiano donde los valores universales son parte integral de sus enseñanzas.

