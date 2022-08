La UACh, rector, y el buen maestro

“Lo que es un imperio en el orden político eso es la Universidad en el mundo de la Filosofía y de las Ciencias. Ella es el poder soberano que protege y coordina todo saber”

Cardenal John Henry Newman (1801-1890)

Mientras en nuestra Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) se elige al nuevo rector de la misma, para la comunidad universitaria, el tan controvertido modelo “UACH-DS” quedó en el olvido. Sino es que totalmente descartado, en espera de un modelo académico-pedagógico-didáctico, más realista, como el medio predilecto para mejorar no sólo la educación, el proceso enseñanza-aprendizaje (PEA) de su conglomerado estudiantil, sino para beneficio de la población misma.

Por supuesto que ese iba a ser el destino de esa “utopía” del CORRALATO, encargada al rector Luis Fierro. Máxime cuando no llevó a la práctica, lo que el domingo 21 del presente mes GPS, asienta en los párrafos 16 y 17: “Desde el 2017 pudo haber emprendido las acciones respectivas para hacer una buena planeación, mediante consultas a los docentes, al personal administrativo, al sindicato, a los mismos estudiantes [preeminentemente a éstos] y a los sectores de la comunidad.

“En lugar de eso trabajó en lo oscurito, y cuando ya tuvo un modelo, lo llevó a los docentes, obligándolos a aceptar un diseño prefabricado. Los maestros sólo tuvieron jugada con la definición de competencias, principales y transversales, con la construcción de las materias, etcétera. Pero dentro de un modelo, que se convirtió en una caja cuadrada, un molde al que había que ajustarse forzosamente, viciado de origen.”

Así las cosas, Cabe pensar, entonces, que el ex rector Luis Fierro, como estudiante, como catedrático y director de la F. de F. y L. de la UACh, olvidó o nunca leyó lo que Alfonso X el Sabio (1221-1284) en su Código de las Siete Partidas definió como “Universidad basada en un espíritu de comprensiva cooperación entre maestros y discípulos y fija los requisitos que debe llenar una universidad en contraposición con una institución de carácter privado como eran las escuelas episcopales y las erigidas por las ciudades”.

Estableciendo además, el cargo de Rector, “que quiere tanto decir como regidor del estudio, a que obedezcan las cosas que fueren convenibles y derechas, y señala sus atribuciones, dejando su elección en manos de profesores y alumnos sin restricción alguna, en la forma más democrática”.

Aun así, con esas pifias de modelos pedagógico-educativos, nuestra Máxima Casa de Estudios, nuestra Alma Máter, en el concierto de la educación superior universitaria nacional, después de que en el año 2019, antes de la pandemia, se encontrara en el lugar número 40 de 50 universidades evaluadas (Nicolás Juárez Caraveo, UACh; ¿podría salir del agujero?, El Diario de Chihuahua, domingo 21 de agosto, 2022); hoy por hoy, se ubica entre el 23 o 24 lugar de las universidades públicas del país.

Lo que indica que “no todo son fracasos”, que gracias a que se cuenta mayoritariamente con directores de las diversas facultades o “unidades”, de personal académico-docente, administrativo y “manual” responsable; pero ante todo y sobre todo, con un alumnado en su mayoría realmente estudioso que cree y se siente orgulloso de ser UACh. Indudablemente, se remontará a ocupar los primeros lugares en el campo de la educación superior de México. Sin importar que el demagogo de Javier Corral Jurado, en campaña para llegar a la gubernatura, prometiera que a partir de asumir el cargo, los estudios en la UACh serían gratuitos para todos.

Atendiendo a lo prioritario y más destacado de toda institución educativa del Sistema Educativo Nacional, como lo es el alumnado, que históricamente ha pedido –¿o exigido?– la presencia de BUENOS MAESTROS en las aulas en donde se realiza el proceso de enseñanza-aprendizaje, se impone conocer algunos de los resultados que obtuvo Luis Ibarra Rivas, en sus investigaciones etnográficas en la Universidad Autónoma de Querétaro y en el plantel del Colegio de Ciencias y Humanidades (Bachillerato) de la UNAM, entre otras instituciones. Considerando que en las universidades no han sido satisfechas las exigencias planteadas a los distintos profesores con respecto a su desempeño en las aulas. La pregunta clave fue: ¿Qué caracteriza o distingue al BUEN MAESTRO? La cual se hizo a una muestra de directivos, profesores y alumnos. Dando las siguientes respuestas:

“DIRECTIVOS.- 1. Control. Se relacionó al Buen Maestro con el control de los alumnos dentro de normas de comportamiento. Algunos coincidieron en asignar ese calificativo a los profesores que no hubiesen tenido ningún problema de tipo disciplinario, quienes eran conocidos por el control y orden que existía en sus clases. 2. Éxito. Se vinculó al Buen Maestro con una práctica profesional exitosa en términos de resultados económicos redituables y de prestigio social dentro de su disciplina. Fue importante la reputación que tenía el Buen Maestro en el ejercicio de su carrera profesional: ‘No sólo es un teórico… hace bien las cosas y le va muy bien…’

“3. Tiempo de ejercicio docente y profesional o trayectoria. También resultó útil para elegir al Buen Maestro… ‘Son profesores de experiencia…’, ‘son maestros con una magnífica trayectoria en la Facultad, han ido ganándose la confianza de todos’. Al mismo tiempo es Buen Maestro porque se actualiza constantemente. 4. Opinión de los alumnos. Este fue otro argumento para apoyar la distinción: los muchachos hablan muy bien de él. También se consideró como criterio de selección los comentarios de los alumnos de los alumnos sobre el docente.

“5. Reglas de urbanidad y de cortesía. ‘Es un Buen Maestro… es todo un caballero. ‘Tiene un trato muy cortés…’ 6. Falta de conflictos interpersonales: ‘Es un Buen Maestro, no se mete con nadie y con nadie tiene problemas’

“7. Congruencia. Es congruente entre lo que afirma y lo que hace. No es un Buen Maestro aquel que habla de democracia y es autoritario, tampoco el que pide a sus alumnos que estudien y él no lo hace; sino el que demanda responsabilidad y él, efectivamente, cumple con sus compromisos.

“PROFESORES.- 1. Dominio de la disciplina. ‘¡Es un rudito en la materia!’. ‘Es un Buen Maestro más que nada por sus características intelectuales, por su interés en su materia’. 2. Dedicación a su trabajo: ‘Nunca falta y siempre lo ves estudiando, preparando clases o calificando’. ‘Es frecuente que parte de su tiempo lo destine a atender a sus alumnos fuera de sus horas de clase’. 3. Estar actualizado en su disciplina. ‘… siempre tiene las cosas más frescas del campo. Está al día en lo relativo a los contenidos de sus materia o materias’.

“4. Reconocimiento académico, en el seno de las discusiones disciplinarias por sus atinadas intervenciones: ‘Sabe bien lo que dice, casi nunca se equivoca’, ‘…sus comentarios abren discusiones interesantes…’ 5. Conocimiento del plan de estudios: ’Conoce el plan y programas de estudios y sabe cómo se ubica y cómo se relaciona su asignatura con los demás estudios de los alumnos, Las relaciona también con el mundo laboral que espera a sus estudiantes. 6. Logra ‘enganchar a sus alumnos n sus disertaciones’. ‘Por la manera en que procede, consigue que los alumnos se muestren interesados en seguir sus exposiciones’.

“ALUMNOS.- El Buen Maestro enseña muy bien: ‘Explica muy claro y se le entiende bien’. ‘Nos lleva poco a poco en sus ejemplos y no nos confunde’. Expone muy bien sus ideas, lo hace como si las cosas fueran muy fáciles’. ‘Sus exposiciones las hace con ejemplos que entendemos’. ‘Habla muy claro’. 2. Simpatía personal. ‘Sus clases no son cansadas, las sabe hacer muy amenas’. ‘Cuando nos siente aburridos, tiene una broma a la mano’. ‘Es simpático’. 3. Sabe mucho. ‘Cuando le preguntas te das cuenta que conoce muy bien el tema’. ‘Es muy culto, sabe mucho’. ‘Al exponer, luego, luego ves que sabe mucho, que domina la materia’.

“4. Controla al grupo. ‘Estás a gusto en su clase, pueden preguntar y hacer comentarios, pero no se vuelve un desorden’. 5. Tiene reconocimiento social. ‘Es muy bueno en su campo profesional’. 6. Es paciente. ‘A pesar de que no le entendamos, no es un gruñón, busca cómo explicarnos mejor los temas’. 7. Es justo. ‘Al calificarnos es parejo, no tiene favoritismos y lo que nos pone es lo que merecíamos’. 8. Es organizado. ‘En su trabajo es cuidadoso y bien organizado, no nos confunde yendo de un lado para otro’.”

Indiscutiblemente, que la Universidad, que toda institución de educación superior, requiere de que periódicamente se revisen, actualicen y se perfecciones sus planes y programas de estudios, sus métodos y procedimientos para realizar el PEA, y hasta se propongan nuevos modelos o reformas pedagógico-cognoscentes; pero mejor y más realista, es considerar el sentir de los agentes principales del centro educativo, y “hasta” de los padres de familia, como la investigación compartida.

En ese orden de ideas, verdaderos compromisos y enorme y leal desempeño, le espera a Luis Rivera Campos como maestro universitario, para honrar a su respetable Padre y como ya próximo Rector de nuestra malhadada UACh.