La urgente necesidad de volver a la normalidad

Estamos prácticamente en el sexto mes de este año 2020 y es hora de que la humanidad sufre una de las perores epidemias que se haya registrado en la historia reciente en todo el mundo; es hora también de que los científicos no tiene una fórmula o una vacuna para detener los contagios masivos y su consecuencia devastadora: la muerte de más de 420 mil personas.

Los países asiáticos como China, Corea del Sur, Hong Kong, Japón y La Indía fueron los primeros en que su población se contagió, y pasados prácticamente la mitad del año, los gobiernos no dejan de mantener medidas sanitarias para evitar que la población siga contagiándose y muriendo.

En nuestros vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá, al igual que nuestro país, el coronavirus empezó a mostrar preocupación por su aparición en personas contagiadas, en el mes de marzo, situación que llevó a los gobiernos a establecer medidas de confinamiento de las personas, que después de tres meses y medio parecen ya parecen no resistir.

En el caso de México, las autoridades de salud han hecho su trabajo implementando medidas para evitar contagios, pero sus estrategias de Sana Distancia no han dado resultados, en parte porque la población no atiende las recomendaciones y, porque la propia autoridad no sale a la calle a vigilar que las personas que no tengan cubrebocas, se les proporcione en el momento en que son encontrados sin ninguna protección.

Si la autoridad no vigila a las personas en la calle, como un típico gendarme, ni tampoco hace recorridos en los medios de transporte y las fuentes de trabajo, cualquier estrategia implementada conduce al fracaso en el control para disminuir el número de personas contagiadas.

Con este antecedente y con la necesidad de detener el colapso de la economía nacional y la de cada estado, los gobiernos federal y local, se preparan para que a partir de éste próximo lunes 15 de junio, se vuelva a la normalidad, a pesar del semáforo rojo que hay en todo el país, y de que en promedio, en los últimos 3 días se registraron 4,965 personas contagiadas al día.

Volver a la normalidad, como lo están anunciado las autoridades locales, ha implicado que los semáforos rojos, cambien de la noche a la mañana a color naranja, pero será responsabilidad de las autoridades de los gobiernos estatales y municipales poner orden o perder el control.

La preocupación, tanto del gobierno federal como de los estados, es que ya no pueden quedarse mirando como se colapsa la economía. Lo que intentan hacer, es incorporarse a las actividades productivas a costa de los riesgos de contagios que ello implica.

Así se observa en varios estados que han tomado esta decisión y las acciones van en el mismo sentido: abandonar el confinamiento y aventarse a la calle a ver qué pasa, como lo ha expresado el presidente López Obrador: “hay que salir a la calle, no hay que tener miedo”.

Igual pasa en Estados Unidos, donde el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, ha señalado que “este país ya no cerrará su economía, ya que se empiezan a registrar menos personas infectadas y menos muertes por contagios. Creo que hemos aprendido que si uno cierra la economía está creando más daños”.

No es casualidad que las medidas de contención, dispuestas por el gobierno federal en los Estados Unidos, y por los estados para detener la propagación del virus, afectaron gravemente a la economía más grande del mundo, generando decenas de millones de despidos desde mediados de marzo y una tasa de desempleo del 13.3% en mayo, una cifra que recuerda a la Gran Depresión de hace 90 años.

En este mismo escenario, la Reserva Federal (Fed por sus siglas en inglés) señaló que el camino a recorrer antes de una recuperación será largo y prevé una caída del PIB de (-6.5%) en 2020 en Estados Unidos.

Igual pasa con la economía del Reino Unido que, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS), el Producto Interno Bruto (PIB) británico cayó 20.4% en abril respecto al mes anterior, anunció. Es una caída récord que se suma a la contracción del 5.8% registrada en marzo. La economía podría caer 35% en el segundo trimestre según la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR), organismo público a cargo de las previsiones gubernamentales.

La economía mexicana cerrará con un desplome de entre -8 y el -10 por ciento en el PIB.

Precisamente, ante este panorama desastroso, es que el gobierno del presidente López Obrador no se quiere quedar de brazos cruzados, al igual que los gobiernos locales y, seguro, no están dispuestos a dejar que la economía se siga hundiendo.

Por eso, volver a la normalidad, implicará asumir su propia responsabilidad en cada ámbito de gobierno, pero será responsabilidad de cada persona que se cuide o no contagiarse. Suena a desastre en el sector de la salud, parece que sí. Lo más triste, es que se van a producir más personas contagiadas y más muertes por precipitación de las autoridades.