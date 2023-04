La venta-compra del avión

El veinte abril de 2023 fue vendido el avión Presidencial, famoso no sólo por lo lujoso y costoso, también porque fue comprado por Felipe Calderón al final de su sexenio para heredárselo a Enrique Peña Nieto. Una aeronave que contrario a lo que dicen los voceros del PRIANRDMC, Brozo y Loret de Mola, principalmente, costó 114.6 millones de dólares (aproximadamente 1500 millones de pesos) y no 200 millones como señalan, y que si el costo final fue de 218 millones de dólares fue porque les hicieron “adecuaciones” bajo circunstancias de opacidad o secrecía, pues por ser un avión para el Presidente de la República no se trasparentó información financiera ni del contrato del mismo, por cuestiones de Seguridad Nacional, costo que al tipo de cambio en ese momento (13.50 pesos por dólar), ya con sus lujos fue por 2943 millones de pesos, sin embargo, dado que se iba a pagar a crédito, se terminó pagando 6 079 millones de pesos

Ahora bien, desde su adquisición la compra del avión Presidencial fue cuestionado por la mayoría de los mexicanos, incluyendo al entonces opositor Andrés Manuel López Obrador, cuestionamiento que se dio no tanto por el lujo y costo, sino porque se consideró símbolo del derroche a capricho de los políticos existiendo tanta pobreza y necesidades sentidas, y que cuando se trata de eso se ponen de acuerdo el PRI y PAN, pues dicho avión, si se hubiera pagado al contado equivalía a una tercera parte de lo que costó la compra de la refinería Deeer Park. Es decir que con lo que se pagó de dicho avión Presidencial, a crédito, se hubiera podido pagar casi la refinería que compró el Gobierno de AMLO en Estados Unidos.

Por esa razón es que una de las promesas de nuestro Presidente al iniciar su Gobierno en 2018 es que sería vendido, pues además de caro, excéntrico y costoso, había necesidades más apremiantes que volar en un hotel de lujo (dicho avión tiene acabados de lujo en asientos, oficinas, recámara y demás aditamentos, así como baños de mármol), y por representar el pasado de corrupción, abuso y excentricidades, y porque como él ha dicho, no puede haber gobierno rico con tanta pobreza. Una promesa que le costó cumplir (por lo caro y ostentoso que representaba ese avión y que nadie estaba dispuesto a pagar) hasta que el veinte de abril lo compró el Gobierno de Tayikistán (Asia Central), a un precio de 92 millones de dólares.

Como era de esperarse, inmediatamente la oposición y sus voceros salieron a criticar la venta de dicho avión, señalando con mentiras, por ignorancia o intencionalmente (y eso que Loret se graduó de economía, para vergüenza de su Universidad), que fue “rematado” “un mal negocio” e incluso criticando su venta, tratando de engañar a la “opinión pública” (que a estas alturas sólo es la oposición) porque costó según ellos 6 mil millones de pesos, sin embargo omiten decir que el costo del avión fue en realidad de 114 millones de dólares (repito a un costo del dólar en ese entonces de 13.50) y que por sus “adecuaciones” subió hasta 218 millones de dólares (de ser pagado de contado), pero que por ser a crédito subió hasta más de 400 millones de dólares.

Por esa razón era obvio que más de diez años después, su venta tenía que ser por un precio mucho menor (y eso lo sabe cualquier, sin ser economista, que por ejemplo compra un vehículo de agencia y diez años después lo vende, no se le saca ni la mitad si es financiado, y a crédito mucho menos), por lo que al venderse el avión en 92 millones de dólares, a un precio de dieciocho pesos por dólar nos da una cantidad de 1, 656 millones de pesos, es decir mucho más de lo que costó originalmente y más de la mitad de lo que se pagó con las “adecuaciones”, por lo cual fue una excelente venta, a un precio mayor del que costó.

Pero lo verdaderamente cínico es que los ahora opositores y sus voceros Loret y Brozo nunca cuestionaron su compra, jamás hicieron una investigación, jamás señalaron despilfarro o abuso de sus queridos expresidentes y les molesta la venta como no les molestó la compra, cuestionan la decisión. No cabe duda que con sus dichos estos dos payasos confirman que efectivamente los tiempos han cambiado, aunque ellos quisieran un gobierno lujoso, derrochador y corrupto, que se identifique más a ellos que a la mayoría de la población mexicana, porque esos Gobiernos eran los que no tenían empacho en pagarles su nómina y bonos, además de regalitos. No cabe duda que la oposición extraña a sus cuates.